Meteo di febbraio segnato da vortice polare e stratwarming, per l'Italia incertezza fino a metà mese

L’arrivo di febbraio potrebbe portare con sé meteo instabile e freddo sull’Italia, con un vortice polare che porterebbe uno stratwarming major che rischia di trasformarsi in gelate verso la Penisola. Si tratta, al momento, di previsioni e simulazioni che indicherebbero l’arrivo di episodi di freddo intenso, ma non è detto che i modelli riescano a trovare poi conferma con ciò che succederà. L’Italia, infatti, tiene le dita incrociate nella speranza che la riorganizzazione della circolazione troposferica sull’Europa faccia il suo, bloccando di fatto le masse di aria fredda riuscendo a deviarle verso altri settori del Vecchio Continente.

Vortice polare e stratwarming in arrivo

Le perturbazioni dei prossimi giorni potrebbero portare il vortice polare verso l’Italia. La persistente area ciclonica, con un canale depressionario che continua a transitare sul settore centrale dell’Europa, potrebbe infatti portare verso il Bel Paese maltempo frequente.

Con ancora gli effetti del ciclone Harry negli occhi, l’Italia, potrebbe infatti prepararsi all’arrivo di maltempo inaspettato per la stagione, col ruolo dello stratwarming major che potrebbe reindirizzare il freddo verso la Penisola a causa dell’inversione di rotta dei venti in stratosfera.

Cos’è il vortice polare

I protagonisti di questa possibile ondata di freddo in arrivo sono, come detto, il vortice polare e lo stratwarming.

Il primo è un fenomeno che si origina al Polo Nord, un’ampia circolazione di venti che ruota a settentrione in stratosfera formando aria fredda che si accumula in inverno per poi disperdersi in primavera.

I venti che girano attorno al Polo frenano l’espansione del freddo verso il Continente, ma tutto dipende dalla risposta della stratosfera.

Cos’è uno stratwarming

Qui, infatti, entrato in gioco gli stratwarming, ovvero gli improvvisi riscaldamenti della stratosfera che possono portare all’indebolimento o alla deformazione del vortice.

Uno stratwarming, infatti, è capace di portare a un drastico riscaldamento della zona polare della stratosfera creando manifestazioni intense (major) o dividendo il vortice polare in due distinti cicloni che potrebbero provocare l’arrivo di aria polare nella nostra zona (split).

Lo stratwarming major, quello previsto in arrivo nella prima settimana di febbraio, potrebbe quindi causare un riscaldamento tale da invertire la direzione dei venti in stratosfera, con conseguenti ondate di freddo intenso.

I possibili effetti sull’Italia

L’Italia incrocia le dita, perché quelli fin qui studiati dai meteorologici sono modelli e previsioni che potrebbero non avverarsi.

Nella peggiore delle ipotesi, sarebbe in arrivo nel Paese una forte ondata di gelo e neve per la prima settimana di febbraio. Ma non è detto, perché la circolazione atmosferica potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

Alcune simulazioni prevedono l’arrivo di manovre invernali, ma molto dipenderà anche da come si riorganizzerà la circolazione troposferica sul Vecchio Continente, che potrebbe deviare le masse d’aria fredda verso altri settori del continente.