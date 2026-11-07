Meteo, il maltempo concede una tregua domenica 8 novembre: le piogge spariscono ma tornano subito già lunedì

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Meteo in miglioramento per la giornata di domenica 8 novembre dopo le piogge che hanno caratterizzato il sabato. Per gran parte dell’Italia non ci saranno precipitazioni ma si tratta solo di una breve tregua: le nubi continueranno a far capolino nei nostri cieli e l’inizio della nuova settimana porterà piogge e instabilità.

Meteo del weekend: le previsioni degli esperti

Dopo una giornata, quella di sabato 7 novembre, caratterizzata da precipitazioni intense, con Regioni in allerta gialla e arancione e con il rischio di ondate di pioggia, si preannuncia una domenica 8 con un netto miglioramento.

Weekend dunque col lieto fine secondo gli esperti meteo. Soprattutto al Nord, infatti, spariranno le piogge e si potrà vivere una giornata senza perturbazioni. Leggera instabilità sul medio Adriatico e al Sud ma senza grossi patemi.

Domenica 8 novembre senza pioggia

La seconda perturbazione di novembre sta definitivamente lasciando l’Italia, cosa che regalerà una domenica 8 novembre 2026 in gran parte priva di precipitazioni e con massime in aumento.

Nella mattinata condizioni prevalentemente soleggiate in Valle d’Aosta e sulle Venezie. Cieli nuvolosi sullo Stivale con precipitazioni sparse solo nel Sud della Puglia.

Meteo clemente anche durante il pomeriggio con aperture anche sul Nordovest e sul versante tirrenico del Centro. Sporadiche e isolate piogge verso la sera sul Salento e sul Ponente ligure.

Da lunedì torna il maltempo

Occhio però a cantar vittoria troppo presto perché il miglioramento del meteo del fine settimana non coinciderà con un ritorno generalizzato del sole.

Su gran parte dell’Italia, infatti, il tempo sarà nuvoloso, le piogge scarse ma non del tutto assenti. Le temperature si manterranno prossime alla media stagionale.

Tuttavia, l’avvio della nuova settimana porterà un nuovo peggioramento e l’assenza delle perturbazioni diventerà un ricordo. Già da lunedì, in diverse regioni, è attesa pioggia e instabilità.