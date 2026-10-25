Meteo, l’anticiclone porta instabilità e per Giuliacci ci saranno due settimane di maltempo, freddo e piogge

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Non migliorerà il meteo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Secondo le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci e di 3bmeteo, c’è da attendersi un nuovo abbassamento delle temperature. L’anticiclone porterà a due settimane, a cavallo tra ottobre e novembre, segnate dal freddo, da perturbazioni e da instabilità.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Secondo il colonnello Giuliacci, la prossima sarà una fase meteorologica caratterizzata dall’arrivo di correnti fredde nord-atlantiche, in discesa dai Balcani verso l’Italia. Questo si concretizzerà in freddo, piogge e temperature sotto la media stagionale.

Previsioni confermate anche da 3bmeteo che parla di un periodo di forte instabilità.

Maltempo e piogge in arrivo, l’avviso di Giuliacci

Come riportato da Il Messaggero, per Giuliacci le prossime due saranno due settimane perfettamente uguali tra loro con fredde correnti nordatlantiche che porteranno freddo e piogge. C’è da attendersi, insomma, un’alternanza tra fasi di stabilità e nuovi peggioramenti, con effetti soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Da lunedì a mercoledì, il tempo dovrebbe rasserenarsi con condizioni più soleggiate e una maggiore stabilità atmosferica. Ma da giovedì e, fino ad almeno domenica, le piogge potrebbero tornare copiose nelle regioni centrali e meridionali.

Ma c’è di più perché nella prima settimana di novembre ci dovrebbe essere un ulteriore peggioramento. Tra il 2 e il 6 del mese sono possibili dei nuovi cicloni dal Nord al Sud con temperature inferiori alla media stagionale e maltempo diffuso.

Come sarà il tempo nella prossima settimana

Come spiega 3bmeteo, l’anticiclone sub tropicale risalirà verso l’Europa occidentale e andrà a favorire la discesa di correnti fredde dal Baltico verso l’Italia. Il risultato? Forte instabilità sulla penisola italiana.

Nelle prime giornate della prossima settimana – tra lunedì, martedì e mercoledì – al Nord il meteo resterà stabile e soleggiato mentre si segnala qualche piovasco al Sud e sulle isole. Con il passare dei giorni le temperature caleranno.

In vista del prossimo finesettimana, invece, ecco un progressivo aumento delle nubi nel corso della giornata di venerdì e delle piogge soprattutto al Sud. Sabato e domenica, poi, instabilità su larghi tratti del Centro-Sud.