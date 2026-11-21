Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia domenica 22 novembre 2026, con piogge diffuse, nevicate abbondanti sulle Alpi e raffiche di vento fino a 80 km/h. Dopo una giornata di sabato caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, il maltempo interesserà soprattutto il Nord e le regioni tirreniche.

Neve sulle Alpi fino a 800 metri, le previsioni meteo

Come riporta Il Dolomiti, la nuova perturbazione porterà nevicate anche abbondanti sull’arco alpino, con una quota neve generalmente compresa tra 1.000 e 1.200 metri. Localmente i fiocchi potrebbero raggiungere quote inferiori, fino a 800-900 metri. In Trentino il peggioramento dovrebbe iniziare tra le 8 e le 10 del mattino, con piogge e neve inizialmente oltre i 1.100 metri. Nel pomeriggio la quota neve potrebbe scendere ulteriormente, interessando anche località come Folgaria, Fai della Paganella e l’Altopiano di Piné.

Gli accumuli previsti sono di circa 10-15 centimetri in quota, mentre alle altitudini inferiori potrebbero verificarsi nevicate più leggere. A Trento le temperature massime potrebbero scendere fino a 4-5 gradi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il peggioramento inizierà da Liguria e Toscana, per poi estendersi ad altre zone del Paese. Sulle Alpi la neve scenderà fino a 1.000-1.200 metri, con possibili fiocchi anche tra 800 e 900 metri. La perturbazione sarà accompagnata da un calo delle temperature al Settentrione e da venti forti sui versanti occidentali.

Meteo domenica 22 novembre, le Regioni colpite dalla pioggia

Domenica 22 novembre il maltempo interesserà inizialmente il Nord Italia, dove sono previste precipitazioni diffuse e localmente intense. Le piogge raggiungeranno Liguria, Piemonte, Lombardia e le altre regioni settentrionali, con temperature massime comprese tra 8 e 12 gradi. Al Centro sono previsti rovesci su Toscana, Umbria e Marche, in estensione durante il pomeriggio a Lazio e Abruzzo.

Le temperature massime oscilleranno tra 15 e 19 gradi. Al Sud il peggioramento riguarderà soprattutto la Campania e alcuni settori della Calabria tirrenica. Le altre regioni meridionali resteranno generalmente più asciutte, con massime tra 19 e 23 gradi.

Vento forte fino a 80 km/h, dove soffierà il Libeccio

Il peggioramento sarà accompagnato da un deciso rinforzo del Libeccio. Sono previste raffiche comprese tra 60 e 80 km/h su Liguria, Toscana, Sardegna, coste tirreniche e dorsale appenninica. I mari occidentali diventeranno molto mossi o localmente agitati, con possibili difficoltà nei collegamenti marittimi. Dalla serata di domenica il Libeccio sarà progressivamente sostituito dal Maestrale, che continuerà a soffiare con intensità anche nella giornata successiva.

Previsioni meteo dal 23 novembre

Lunedì 23 novembre è previsto un miglioramento su gran parte dell’Italia, soprattutto al Nord, dove torneranno ampie schiarite. Sui confini alpini potranno persistere deboli nevicate oltre gli 800-1.000 metri. In pianura saranno possibili gelate nelle prime ore del mattino. Al Centro si alterneranno schiarite e annuvolamenti, con qualche rovescio tra Marche e Abruzzo. Al Sud saranno possibili piogge residue tra Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Martedì 24 novembre il tempo resterà prevalentemente stabile. Sulla Pianura Padana potranno formarsi banchi di nebbia, mentre al Centro e al Sud prevarranno condizioni asciutte. La fase di stabilità potrebbe interrompersi già da mercoledì 25 novembre. Una nuova perturbazione atlantica è attesa tra mercoledì 25 e giovedì 26, con altre piogge e nevicate sulle Alpi.

Secondo le prime indicazioni, la quota neve potrebbe nuovamente scendere sotto i 1.000 metri in alcune zone montane. La distribuzione delle precipitazioni e le temperature saranno definite con maggiore precisione nei prossimi aggiornamenti meteorologici.