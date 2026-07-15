Allarme temporale estremo con grandine e città col bollino rosso, Italia divisa in due: quanto durerà il caldo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il meteo di luglio continua a sorprendere, tra picchi record di temperature e allarme temporale estremo con grandine. Il caldo della cosiddetta “terza ondata di calore” ha lasciato spazio a precipitazioni violente, grandine e forte vento fino a 110-145 km/h al Nord. Le perturbazioni però non raffredderanno la penisola, che fino a sabato 18 luglio resterà nella morsa del caldo con temperature oltre i 40 °C. Ancora tante le città da bollino rosso.

Grandine e vento forte al Nord

L’Italia è divisa in due, tra città da bollino rosso e perturbazioni, fino a temporali violenti al Nord. La Protezione Civile, a partire dal 14 luglio, aveva diramato un bollettino di allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico.

Nel pomeriggio e in serata si sono verificati diversi rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi orientali, accompagnati da forti raffiche di vento fino a 70-90 km/h. Le valli bergamasche sono state interessate da una forte grandinata con chicchi descritti come “grandi noci”.

La perturbazione non abbassa le temperature, che restano alte nella zona. Per mercoledì 15 luglio sono attese forti raffiche di vento fino anche a 110-145 km/h e grandine di medio-grandi dimensioni. Diversi fenomeni intensi di pioggia sono previsti nella tarda serata e nelle prime ore di giovedì 16 luglio.

16 luglio: 15 città da bollino rosso

Le forti piogge e le grandinate convivono con l’aumento delle temperature su tutta Italia. Mercoledì 15 luglio sono 7 le città da bollino rosso, ovvero aree a rischio di picchi termici fino a 35-39 °C per le zone interne e fino a 40-42 °C nelle isole. Torna l’allerta per la salute delle persone fragili, bambini e anziani.

Si tratta di: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Sono invece 12 le città da bollino arancione, come Bolzano, Latina, Milano e Verona. Diverse altre sono in bollino giallo.

ANSA

Ma il picco di calore si avrà soprattutto nella giornata di giovedì 16 luglio, quando le città da bollino rosso saliranno a 15. Oltre a quelle già citate, che restano in allerta, si aggiungeranno: Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo.

Quando finirà la terza ondata di caldo

Gli esperti cercano la risposta a quando finirà la “terza ondata di caldo”. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, intervistato da Fanpage, fino a sabato 18 luglio l’Italia sarà a rischio di temperature fino a 40 °C.

L’apice è stato raggiunto nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Poi cambierà qualcosa: dopo il 18 luglio, infatti, le temperature scenderanno di 3 o 4 °C ed entro il periodo tra il 20 e il 23 luglio scenderanno sotto i 35 °C su tutta la penisola, anche se resteranno sopra i 32 °C.

Nei prossimi giorni si attendono anche delle fasi temporalesche. La prima è già in corso, con perturbazioni sulle regioni alpine tra Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La seconda fase, invece, è prevista tra sabato 18 e lunedì 20 luglio e aiuterà a ridimensionare il caldo africano.