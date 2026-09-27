Meteo tra settembre e ottobre, estate infinita con picchi di 30°C e bel tempo: le città più calde

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’estate, stando al calendario, si è già conclusa, ma in realtà è come se non fosse mai terminata. Le temperature, sebbene siano scese rispetto ai torridi giorni degli ultimi tre mesi, continuano a essere sopra le medie stagionali. Secondo le previsioni degli esperti meteo, anche l’inizio dell’ultima settimana di settembre sarà più calda rispetto al solito, con punte di 30 gradi in alcune zone d’Italia. Sulla Penisola, nelle prossime ore, il sole continuerà a splendere ovunque.

Meteo di domenica 27 settembre 2026: domina il bel tempo

Domenica 27 settembre ci sarà bel tempo in tutte le regioni. Al Nord, nelle città, sono attesi valori massimi tra i 24 e i 28°C. Stessa situazione al Centro, al Sud e nelle isole maggiori.

Le temperature più alte si dovrebbero verificare a Campobasso, dove sono attese punte di 28°C, e a Palermo e Napoli, dove le massime si dovrebbero attestare tra i 25 e i 27°C. Gli unici disturbi potranno manifestarsi nelle ore più calde sulle aree montuose, in particolare lungo i rilievi alpini, dove sarà possibile la formazione di qualche innocuo addensamento nuvoloso.

ANSA

Fine settembre con punte di 30°C e sole ovunque

Anche l’inizio della settimana sarà piuttosto caldo, come spiegato dagli esperti de IlMeteo.it. L’alta pressione tornerà a dominare la scena e tra lunedì 28 e mercoledì 30 settembre il tempo sarà stabile e soleggiato quasi ovunque in Italia, con le massime anche 4-5 gradi oltre la media del periodo.

In particolare, il caldo si farà sentire maggiormente tra martedì e mercoledì al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove localmente si prevedono punte di 30°C.

Clima mite anche nei primi giorni di ottobre

La situazione dovrebbe leggermente cambiare da giovedì 1 ottobre, quando l’anticiclone dovrebbe pian piano cominciare a perdere forza sotto la spinta di una saccatura atlantica.

Ma non si dovrebbe manifestare un brusco mutamento del clima: aumenteranno nubi e instabilità in alcune aree, con qualche precipitazione possibile sui settori occidentali e sulle isole maggiori, mentre sul resto dello Stivale continuerà a dominare un clima mite.

Nel dettaglio, nei primi giorni di ottobre le proiezioni indicano un aumento della nuvolosità al Nord-Ovest e sulle due Isole maggiori, con possibilità di qualche pioggia sulla Sardegna, sul Piemonte occidentale e sui settori alpini di confine, senza conseguenze significative.

Le temperature caleranno di qualche grado, ma si prevede che persista un clima mite.

Dunque, anche nella prima settimana di ottobre non dovrebbe esserci l’irruzione di un clima autunnale rigido.