Meteo, vortice balcanico tra 17 e 18 marzo con piogge intense al Sud più freddo e neve fino a 700 metri

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il meteo della settimana non è clemente con l’Italia, e in particolare con le regioni del Sud. A causa di un vortice di origine balcanica, nei prossimi giorni è atteso un generale peggioramento. Tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo le previsioni meteo delineano un quadro di instabilità sulla Penisola.

Meteo della settimana, instabilità al Sud nei prossimi giorni

Il transito del cosiddetto “vortice libico” ha già messo alla prova le regioni dell’estremo Sud nella giornata di lunedì 16 marzo.

Ma le condizioni rimarranno instabili a causa di un secondo vortice in arrivo, questa volta di origine balcanica. L’instabilità riguarderà soprattutto le regioni centrali adriatiche, con fenomeni più frequenti soprattutto in Abruzzo e Molise.

ANSA

Il vortice balcanico provoca un abbassamento delle temperature

Martedì 17 marzo rovesci e temporali interesseranno anche buona parte del Meridione e la Sicilia. In Calabria, in particolare, le previsioni meteo parlano di precipitazioni localmente intense, accompagnati da raffiche di vento e da possibili accumuli di pioggia rilevanti in poco tempo.

Per la giornata di mercoledì 18 marzo è prevista un’evoluzione, con il vortice balcanico che risalirà leggermente verso nord fino ad arrivare anche all’Emilia-Romagna. Nella giornata di mercoledì il meteo prevede piogge e maltempo sulle regioni adriatiche, il Sud, la Sicilia e parte del Lazio centro-meridionale.

Inoltre, il vortice balcanico porterà aria fredda con conseguente calo delle temperature e neve prevista anche a 700 metri di altezza sulle montagne dell’Appennino.

Meteo, Italia divisa in due durante la settimana

La seconda parte della settimana continuerà a mostrare un’Italia divisa in due sul fronte meteo. Giovedì 19 marzo il maltempo insisterà al Sud peninsulare, con la Calabria ancora esposta a rovesci intensi e possibili nubifragi. Situazione opposta sul resto del Paese, dove il tempo risulterà più stabile e spesso soleggiato, grazie a un graduale aumento della pressione tra Nord e gran parte del Centro.

In occasione dell’Equinozio di Primavera, venerdì 20 marzo, l’atmosfera resterà ancora un po’ instabile sulle regioni meridionali, con la possibilità di rovesci sparsi. Altrove il sole tornerà a dominare la scena e le temperature saranno in graduale ripresa dopo il calo dei giorni precedenti.

La stabilità, tuttavia, potrebbe durare poco: proprio a ridosso del weekend il tempo è atteso in nuovo peggioramento, questa volta anche al Nord. Nel frattempo, per domani è stata diffusa una allerta meteo in alcune regioni italiane.