Meteo, weekend di sole e caldo sull'Italia con temperature in rialzo, ma poi torna un po' di pioggia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo una leggera rinfrescata, ma sentita solo in alcune regioni d’Italia, il prossimo weekend sarà di sole e caldo con temperature in rialzo. La rimonta dell’anticiclone sull’Italia si farà infatti sentire tra sabato 22 e domenica 23 agosto. Brevi piogge, prima di una tregua più consistente. L’anticiclone però non durerà e già tra la notte di lunedì e le prime ore di martedì 25 agosto è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica al Nord.

Meteo sabato 22 agosto

Il weekend di sabato 22 e domenica 23 agosto vedrà la rimonta dell’anticiclone africano. Dopo alcuni brevi passaggi di pioggia, soprattutto nelle aree del Nord e del Centro-Nord, il caldo tornerà sull’Italia e porterà nuovamente le temperature ad aumentare.

Sabato 22 agosto sono infatti previste le ultime piogge al Nord e nelle zone interne del Centro, prima dell’avvio di un fine settimana fatto di ampi spazi soleggiati. Inizia infatti ad avanzare l’anticiclone subtropicale che porterà stabilità atmosferica e soprattutto un aumento delle temperature al Sud e sulle due isole maggiori. Due le città con bollino rosso: Bari e Palermo.

Sabato proseguono i rovesci, in particolare su Liguria (dove c’è stata una tempesta di fulmini), Alpi e Prealpi orientali e sulle vicine pianure di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Entro sera ancora le ultime piogge nel basso Lazio e in Campania.

Meteo domenica 23 agosto

Il giorno della rimonta dell’anticiclone è domenica 23 agosto. Le temperature sono previste in rialzo anche al Nord. Il cielo risulterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta l’Italia, tranne qualche isolato acquazzone nelle zone montuose del Nord.

Ci sarà un aumento deciso delle temperature nelle regioni del Nord, con valori che torneranno ad allinearsi alle medie del periodo dopo i temporali della settimana appena trascorsa. Al Centro-Sud e nelle due isole maggiori sono previsti valori oltre i 34 °C.

La fine dell’estate

Si può iniziare a respirare e a pensare che sia la fine dell’estate? L’anticiclone in risalita non durerà. Già a partire dalla prossima settimana, nella notte tra lunedì e le prime ore di martedì 25 agosto, è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica sulle regioni del Nord.

Inizierà infatti una fase meteorologica più dinamica, con giornate consecutive di caldo sempre meno lunghe e improvvisi, ma decisi, passaggi temporaleschi, soprattutto al Nord Italia.

L’esperto di iLMeteo.it, Mattia Gussoni, risponde alla domanda se l’estate stia davvero finendo con un secco “no”. Ci attendono ancora variazioni di temperatura importanti e molte giornate soleggiate