Meteorologo Paolo Sottocorona, le ultime parole in tv nella poesia per Gaza: "Potrebbe non essere guerra"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo la notizia della morte improvvisa del meteorologo di La7 Paolo Sottocorona,è diventato virale un video della sua ultima apparizione televisiva avvenuta la mattina dell’8 ottobre poco prima della sua scomparsa. Brevi immagini fuori dal comune che si sono trasformate nel suo ultimo inconsapevole addio ai telespettatori. L’ex ufficiale dell’Aeronautica, dopo aver diffuso le sue previsioni meteo in diretta durante la trasmissione Omnibus, si è ritagliato un piccolo spazio per leggere una poesia dedicata a Gaza arrivata da una telespettatrice di nome Marcella che voleva raccontare la sua particolare storia al pubblico.

Paolo Sottocorona e la poesia dedicata a Gaza

Come abitudine da ormai 20 anni, la mattina dell’8 ottobre Paolo Sottocorona si era svegliato alle 5 per essere in diretta su La7 alle 7.30 per divulgare le sue previsioni meteo.

Nell’ultima apparizione televisiva il divulgatore scientifico aveva scelto di andare “fuori copione” e condividere la richiesta di una telespettatrice fatta alla redazione.

Paolo Sottocorona in un evento dedicato al clima

Marcella, questo il nome della donna, ha alle spalle una storia particolare.

È stata trovata nel 1957 sui gradini di una chiesa ad Amman e adottata successivamente da genitori italiani.

Prima di leggere l’inno alla pace della signora Marcella, il meteorologo Paolo Sottocorona ha raccontato il legame della telespettatrice con la sua terra d’origine e la sua spiccata sensibilità sulla questione palestinese.

L’ultimo saluto del meteorologo

L’ex ufficiale dell’Aeronautica ha fatto una scelta forte, leggendo una poesia dedicata a Gaza senza aggiungere ulteriori commenti.

Al termine dell’intesa lettura, il meteorologo di La7 ha salutato i telespettatori con la frase “Grazie a Marcella, noi ci rivediamo più tardi”.

Dopo qualche ora è giunta la notizia della sua morte diffusa da Enrico Mentana, direttore del TGLA7, che ha annunciato la scomparsa del divulgatore scientifico con un post su Instagram.

Attualmente non sono ancora note le cause della morte, a 77 anni, di Paolo Sottocorona che in queste ore ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio da addetti ai lavori, colleghi e tantissimi telespettatori che apprezzavano i suoi modi sempre garbati.

Il testo della poesia letta da Paolo Sottocorona

Sembra uno scherzo del destino, ma la poesia dedicata a Gaza letta da Paolo Sottocorona al termine delle sue ultime previsioni meteorologiche su La7 possono essere interpretate come prefigurazione della morte e un invito a porre fine alla guerra.

Il testo è molto intenso:

“Polvere pianti e grida disperate, occhi che cercano altri occhi, piedi nudi e pentole vuote tra macerie di una vita serena. Potrebbe essere mia madre, mia sorella, mia nipote… Potrebbe rifugio, mare, sorriso. Un cuore e un abbraccio. Potrebbe non essere fuga, potrebbe non essere guerra”.