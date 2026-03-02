NOTIZIE
Metro A chiusa per un'ora a Roma, qualcuno avrebbe azionato il pulsante di emergenza: servizio riattivato

Mattinata complicata per i passeggeri della metro A a Roma, qualcuno avrebbe azionato il pulsante d'emergenza bloccando il servizio per un'ora circa

Lunedì 2 marzo la metro A di Roma è rimasta chiusa per circa un’ora, dalle 6 alle 7:15 circa. Qualcuno, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe azionato il pulsante di emergenza, bloccando l’accesso a tutte le fermate della linea Atac, da Anagnina a Battistini, in entrambe le direzione. Il servizio, dopo l’intervento dei tecnici, è tornato alla normalità.

Atac, per ovviare al disagio, aveva prontamente attivato il servizio di bus navetta.

Secondo Roma Today, molti utenti avrebbero segnalato le fermate stracolme.

La circolazione è stata riattivata poco prima delle 7:30, come confermato dall’account X di Roma Mobilità.

metro-a-roma ANSA

