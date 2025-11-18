Metro di Roma, maxi-operazione con 47 arresti e 45 denunce: la Polizia blocca furti e spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 47 arresti e 45 denunce il bilancio dell’ultima operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle principali stazioni della metropolitana di Roma, dove sono stati contrastati furti, rapine e spaccio di stupefacenti. L’intervento, avviato nell’aprile 2025, è stato affidato al Nucleo Pol Metro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il bilancio dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Nucleo Pol Metro ha identificato 17769 persone, tra cui 2073 con precedenti di polizia, 270 minori e 6452 cittadini stranieri. L’attività ha portato a 47 arresti e 45 denunce, con una percentuale di circa l’80% di cittadini stranieri coinvolti nei provvedimenti. In particolare, sono stati registrati 41 arresti e 20 denunce per furto con destrezza, 8 arresti per rapina, 47 casi di ricettazione e 4 denunce per porto di armi o oggetti atti ad offendere, oltre a episodi di falsificazione e uso indebito di strumenti di pagamento.

Il blitz nelle stazioni della metropolitana

Nella tarda mattinata, in corrispondenza dei momenti di maggiore afflusso di utenti, è stato effettuato un nuovo blitz che ha interessato gli hub di Ottaviano, Spagna, Colosseo e Piramide. Gli agenti, coordinati da un funzionario dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno presidiato banchine e percorsi di accesso alle stazioni. In superficie, i funzionari e i contingenti della Forza pubblica hanno garantito la sicurezza durante i controlli nelle aree sotterranee della capitale.

Controlli e risultati: identificazioni, arresti e denunce

Durante l’operazione, dieci persone di origine extracomunitaria sono state accompagnate presso l’Ufficio immigrazione per accertamenti sulla regolarità del soggiorno. Due cittadini stranieri sono stati colti in flagranza di furto con destrezza ai danni di utenti della metropolitana: uno di loro, nel tentativo di sfuggire alle responsabilità penali, ha lanciato un portafogli sui binari, poi recuperato dagli agenti. Altri sei portafogli sottratti sono stati restituiti alle vittime.

Reati predatori e stupefacenti: altri arresti nelle stazioni

Altre sei persone sono state arrestate per reati di natura predatoria, spaccio di stupefacenti e per l’esecuzione di misure restrittive non ancora eseguite, tutte individuate nelle stazioni di Vittorio Emanuele, Termini e Colosseo. In particolare, quattro soggetti extracomunitari sono stati bloccati subito dopo aver sottratto effetti personali a passeggeri della metropolitana, con la restituzione della refurtiva alle vittime. Altri due sono stati sorpresi con sostanze stupefacenti pronte per la vendita al dettaglio, nelle aree di pertinenza delle stazioni e lungo le banchine.

Strategia di controllo e prevenzione

L’attenzione della Questura di Roma verso le linee della metropolitana resta una priorità, con un protocollo operativo che coinvolge tutte le componenti e le specialità degli uffici di Via di San Vitale. L’attività non si limita al pattugliamento delle strade di superficie, ma si estende anche al controllo delle direttrici sotterranee della città. Gli interventi delle forze dell’ordine sono integrati da azioni di bonifica dei luoghi pubblici, affidate ad Ama spa, per contrastare il degrado urbano.

Un’azione quotidiana e mirata

I servizi del Nucleo Pol Metro vengono pianificati e attuati quotidianamente, tenendo conto sia del bacino di utenza delle singole stazioni sia degli orari di maggiore affluenza. Particolare attenzione viene riservata alle zone urbane a vocazione turistica e alle aree prossime a siti interessati da eventi di grande richiamo, come le celebrazioni giubilari e le liturgie settimanali in Vaticano.

