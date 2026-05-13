Mette la candeggina nel caffè della moglie a Pistoia, arrestato sul posto di lavoro: la donna è ricoverata

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Un uomo è stato arrestato per aver tentato di avvelenare la moglie. La vicenda è accaduta a Pistoia. Un 55enne avrebbe messo della candeggina nel caffè della consorte. La donna si è sentita male ma è riuscita a salvarsi ed è stata soccorsa e trasferita in ospedale.

Il tentativo di avvelenamento con la candeggina

Il tentativo di avvelenamento risale alla mattina del 9 maggio ed è avvenuto nella casa in cui la famiglia vive a Pistoia.

L’uomo avrebbe sciolto della candeggina nella tazza di caffè della compagna. La moglie ha accusato immediatamente un malore senza tuttavia capire che cosa stesse accadendo, ma è stata poi soccorsa e portata in ospedale.

Come riporta La Nazione, la coppia avrebbe due figli.

L’arresto del marito

Il 12 maggio l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.

Si tratta di un operaio di 55 anni che è stato prelevato dai militari dell’Arma mentre era al lavoro nello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia.

A suo carico peserebbe l’accusa di lesioni gravissime nei confronti della moglie, che avrebbe tentato appunto di avvelenare.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri sotto la direzione della Procura di Pistoia. È probabile che gli inquirenti abbiano seguito l’uomo nei vari spostamenti, mettendolo sotto controllo per giorni, fino ad avere le prove che lo inchioderebbero alle sue responsabilità.

La moglie ricoverata in ospedale

Dopo aver accusato un malore subito dopo aver bevuto il caffè preparato in casa, la donna è riuscita a chiedere aiuto con una chiamata di emergenza.

Sul luogo sono arrivati in breve tempo i sanitari del 118 che hanno confermato la gravità dei fatti e trasportato la donna in pronto soccorso con codice di massima urgenza.

Attualmente si trova ricoverata in osservazione all’ospedale San Jacopo di Pistoia dove la stanno monitorando e curando.

Le analisi hanno confermato che aveva ingerito involontariamente candeggina bevendo il caffè contaminato. Da qui è partita una segnalazione alle forze dell’ordine che hanno avviato immediatamente le indagini fino all’arresto del marito.

L’uomo si trova attualmente nel carcere di Pistoia, in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.