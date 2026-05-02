Metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne in Austria: voleva ricattare l’azienda

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La polizia austriaca ha arrestato l’uomo che avrebbe contaminato diversi vasetti di omogeneizzati nei supermercati di Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il sospettato, di 39 anni, utilizzò un veleno per topi. Dalle prime indagini risulta che il suo obiettivo fosse quello di ricattare l’azienda produttrice per estorcerle del denaro.

Veleno per topi negli omogeneizzati

Sono stati cinque i vasetti di omogeneizzati manomessi ritrovati nei supermercati Spar in Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Si tratta di vasetti da 190 grammi di pappe a base di carote e patate, destinati ai bambini a partire dai 5 mesi e prodotti dal gruppo tedesco Hipp.

Dopo la segnalazione di un cliente e la scoperta della presenza della sostanza tossica nel vasetto, l’azienda ha ordinato il ritiro dal mercato dei lotti venduti in Austria.

La misura è stata poi estesa in via precauzionale a tutti i Paesi che attingono alla rete distributiva dell’Europa centrale.

Arrestato un uomo di 39 anni

Un primo vasetto contaminato è stato ritrovato il 18 aprile in un supermercato Spar a Eisenstadt, capoluogo del Burgenland, in Austria.

Le analisi hanno rilevato 15 microgrammi di veleno per topi, sostanza che, se ingerita dall’uomo, può causare sanguinamenti anche a qualche giorno di distanza.

Due settimane dopo, la polizia austriaca ha arrestato nello stesso stato del Burgenland, a sud di Vienna, un uomo di 39 anni.

A seguito dell’arresto del sospettato, proseguono le ricerche degli omogeneizzati manomessi, di cui potrebbe esserne stato venduto uno per cui nessuno si è fatto avanti.

Al momento non risultano persone che abbiano ingerito il cibo tossico. Le autorità hanno chiesto attenzione ai consumatori per rilevare eventuali coperchi danneggiati o già aperti.

Voleva estorcere denaro all’azienda produttrice

La notizia dell’arresto è stata diffusa dalla polizia di Vienna e ripresa dall’agenzia di stampa nazionale Apa. L’identità del sospettato non è stata resa nota, così come restano nel riserbo il luogo e l’ora del fermo.

La prima ipotesi è che l’uomo abbia contaminato gli omogeneizzati con l’obiettivo di ricattare l’azienda produttrice Hipp ed estorcere del denaro.

Il 39enne è accusato di aver deliberatamente causato un pericolo pubblico e di tentate lesioni personali gravi.