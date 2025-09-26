Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone denunciate a Mantova per una truffa online ai danni di una giovane studentessa. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando una ragazza di 23 anni è stata ingannata da un gruppo che le aveva promesso guadagni semplici tramite una piattaforma di messaggistica istantanea. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima è stata indotta a versare denaro su una piattaforma esterna, scoprendo solo in seguito di essere stata raggirata.

La dinamica della truffa: come è avvenuto l’inganno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la giovane mantovana è stata inserita in un gruppo su una nota piattaforma di messaggistica. Qui le è stata proposta un’attività apparentemente innocua: mettere “like” a determinati video, definiti come “compiti”, con la promessa di ricevere un compenso proporzionale al numero di azioni svolte. Nei primi giorni, la ragazza ha effettivamente ricevuto piccoli bonifici, che hanno contribuito a rafforzare la credibilità dell’offerta.

La richiesta di denaro e l’escalation della truffa

Successivamente, la vittima è stata invitata a registrarsi su una piattaforma esterna, dove avrebbe potuto monitorare i presunti guadagni e proseguire l’attività. Tuttavia, per sbloccare i fondi maturati, le è stato richiesto di effettuare dei pagamenti. Nei giorni seguenti, la giovane ha eseguito diversi bonifici verso conti di soggetti terzi, con importi via via crescenti, rassicurata dalla visualizzazione di saldi fittizi e dalla promessa di futuri compensi.

Il coinvolgimento di falsi insegnanti e direttore finanziario

La truffa si è aggravata ulteriormente quando sono intervenuti altri soggetti, presentatisi come presunti insegnanti e un sedicente Direttore finanziario. Questi ultimi hanno richiesto ulteriori versamenti, giustificandoli con la necessità di correggere presunti errori nei “compiti” svolti dalla ragazza. In totale, la vittima ha trasferito una somma di circa 4.000 euro prima di rendersi conto di non poter accedere ai guadagni promessi.

La denuncia e le indagini della Polizia Postale

Solo dopo aver compreso di essere stata vittima di una truffa, la giovane si è rivolta alla Polizia Postale di Mantova, sporgendo denuncia. Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova, hanno permesso di identificare tre soggetti: due donne residenti in provincia di Milano e un cittadino ghanese domiciliato in provincia di Cuneo. I tre sono stati denunciati per truffa aggravata dall’uso di strumenti informatici.

Le modalità della truffa: manipolazione psicologica e phishing

La tecnica utilizzata dai truffatori si è rivelata particolarmente insidiosa. Gli autori hanno sfruttato elementi di manipolazione psicologica, phishing e la speranza di un facile guadagno, facendo leva sulla notorietà e affidabilità percepita delle piattaforme di messaggistica. La vittima, come spesso accade in questi casi, è stata indotta a fidarsi grazie a piccoli pagamenti iniziali, per poi essere progressivamente coinvolta in una spirale di richieste economiche sempre più pressanti.

Il ruolo delle province di Milano e Cuneo

Le indagini hanno portato alla luce la presenza di due donne residenti nella provincia di Milano e di un uomo di origine ghanese domiciliato nella provincia di Cuneo. Questi soggetti, secondo gli inquirenti, avrebbero agito in modo coordinato per perpetrare la truffa. L’ultimo riferimento alla città di Cuneo sottolinea come il fenomeno delle truffe online possa coinvolgere persone e territori molto diversi tra loro.

L’appello della Polizia: attenzione alle offerte di lavoro online

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per invitare tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alle offerte di guadagno facile che circolano online. È fondamentale, sottolineano gli investigatori, verificare sempre l’autenticità di siti web e piattaforme prima di inserire dati personali o bancari. Si ricorda inoltre che nessuna proposta di lavoro seria richiede il versamento di denaro anticipato per poter accedere ai compensi.

Prevenzione e consigli utili per evitare le truffe online

Per prevenire episodi simili, la Polizia suggerisce di diffidare da chiunque prometta guadagni elevati in cambio di attività semplici e di non fidarsi di pagamenti anticipati richiesti per sbloccare presunti compensi. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi alle forze dell’ordine o consultare i siti ufficiali per verificare la legittimità delle offerte ricevute.

Un fenomeno in crescita: i rischi delle truffe digitali

Negli ultimi anni, il fenomeno delle truffe online ha registrato una crescita significativa, complice la diffusione di nuove tecnologie e la facilità di accesso alle piattaforme digitali. Le vittime, spesso giovani e attratte dalla prospettiva di guadagni rapidi, rischiano di perdere somme ingenti e di subire danni anche dal punto di vista psicologico.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma fondamentale per contrastare il fenomeno delle truffe online. Segnalare tempestivamente episodi sospetti e denunciare eventuali illeciti permette di avviare indagini rapide ed efficaci, come dimostrato dal caso di Mantova.

