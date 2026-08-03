Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 6 perquisizioni e numerosi sequestri il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’organizzazione dedita alle false offerte di lavoro online e al riciclaggio dei proventi illeciti. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e ha coinvolto tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di smantellare una rete criminale specializzata in frodi informatiche attraverso il cosiddetto schema “task scam”.

Le indagini e la scoperta della truffa dei like

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo la denuncia di un cittadino veneziano, vittima di una sofisticata truffa online. L’uomo era stato attirato da offerte di lavoro apparentemente vantaggiose, ricevute tramite WhatsApp, Telegram e social network. Le proposte promettevano incarichi semplici e ben retribuiti, come mettere “mi piace” a video o recensire hotel e canali social, con compensi tra 2 euro e 5 euro per ogni attività svolta.

L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, utilizzava una tecnica manipolatoria in più fasi. Inizialmente, i truffatori accreditavano davvero i primi guadagni – poche decine di euro – sui conti delle vittime, così da conquistare la loro fiducia. Successivamente, le persone coinvolte venivano inserite in gruppi Telegram riservati e invitate a effettuare depositi di denaro, con la promessa di accedere a mansioni più remunerative o a investimenti in criptovalute.

Quando le somme versate raggiungevano importi consistenti, spesso dell’ordine di migliaia di euro, i truffatori bloccavano i conti virtuali delle vittime su una piattaforma fittizia. A quel punto, pretendevano ulteriori pagamenti sotto forma di sanzioni, tasse di sblocco o commissioni, per poi sparire una volta che la vittima non era più in grado di versare altro denaro.

Il riciclaggio dei proventi e le indagini finanziarie

L’attività investigativa della Polizia Postale si è focalizzata sulla rete di conti correnti utilizzati per occultare il denaro sottratto. Gli importi venivano spesso frazionati e trasferiti all’estero, rendendo difficile la tracciabilità dei flussi finanziari. Grazie a sofisticate analisi informatiche e finanziarie, gli investigatori del C.O.S.C. di Venezia sono riusciti a risalire ai prestanome e ai promotori della frode.

Il materiale probatorio raccolto ha consentito alla Procura della Repubblica di Venezia di emettere 7 decreti di perquisizione locale, personale e informatica, eseguiti su scala nazionale. Durante le operazioni sono stati sequestrati titoli di credito e documentazione bancaria di rilievo investigativo, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli inquirenti.

Il ruolo della Polizia Postale e l’impatto sulle vittime

L’operazione, condotta dalla Sezione Operativa del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) della Polizia Postale per il Veneto, ha messo in luce la crescente diffusione di frodi informatiche legate alle false offerte di lavoro online. Le vittime, spesso attratte dalla prospettiva di guadagni facili e flessibili, si trovano a subire ingenti perdite economiche e ripercussioni psicologiche.

Le forze dell’ordine raccomandano di prestare la massima attenzione alle offerte di lavoro che promettono compensi elevati per attività semplici, soprattutto se richiedono il versamento di denaro per accedere a mansioni o investimenti. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi alle autorità competenti o consultare i canali ufficiali della Polizia di Stato.

IPA