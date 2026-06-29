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È di 17 persone indagate, 6 arresti domiciliari e oltre 1.800.000 euro di mezzi sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato contro un’associazione criminale dedita al riciclaggio internazionale di veicoli industriali. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha permesso di smantellare una rete transnazionale che esportava mezzi da cantiere rubati verso l’estero, in particolare Arabia Saudita e Libia, attraverso i porti di Ravenna e Civitavecchia.

Le indagini e la scoperta dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, l’operazione, denominata “Benna”, ha preso avvio nell’ottobre 2025 grazie all’attività della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna. Sotto la direzione della Procura di Bologna, gli investigatori hanno avviato una complessa indagine su una serie di reati quali appropriazione indebita, furto, ricettazione, riciclaggio di veicoli industriali e falso documentale, sia materiale che ideologico.

L’attività investigativa ha portato all’individuazione di un’organizzazione criminale strutturata e gerarchicamente organizzata, con ramificazioni internazionali. Il gruppo, attraverso un modus operandi ben rodato, acquisiva un elevato numero di mezzi da cantiere – tra cui sollevatori telescopici, escavatori e altre macchine da lavoro – di provenienza illecita. Questi veicoli venivano poi esportati all’estero, in particolare verso Arabia Saudita e Libia, utilizzando società fittizie e prestanome per eludere i controlli.

Il sequestro e i dettagli dell’operazione

L’indagine ha avuto un’accelerazione decisiva grazie a un sequestro effettuato dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Ravenna. In questa occasione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due macchine operatrici all’interno del porto, pronte per essere imbarcate su una nave diretta in Arabia Saudita. I mezzi erano già stati dotati di false targhette identificative e documentazione apocrifa per l’esportazione, a testimonianza della sofisticazione delle tecniche utilizzate dal sodalizio criminale.

Successivamente, le indagini hanno permesso di individuare una vera e propria “fabbrica” di taroccamento dei veicoli e di produzione di documenti di circolazione falsi, finalizzati a ostacolare i controlli delle forze dell’ordine e a rendere difficile la riconducibilità dei mezzi ai legittimi proprietari. Il fine ultimo era la re-immissione dei veicoli sul mercato estero, aggirando ogni controllo.

Numeri dell’operazione e beni sequestrati

Nel corso dell’operazione sono state indagate 17 persone, di cui 8 risultano legate da vincoli associativi. Per 6 di loro sono scattati gli arresti domiciliari. Sono stati sequestrati 12 mezzi d’opera, 2 semirimorchi, 2 autocarri e 3 autovetture, tutti oggetto di riciclaggio e appropriazione indebita. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera 1.800.000 euro.

Le tecniche investigative

Le indagini sono state condotte attraverso una serie di strumenti investigativi: servizi di osservazione, controllo e pedinamento, analisi di tabulati telefonici e di cella, nonché intercettazioni telefoniche. Queste attività hanno permesso di ricostruire la rete di relazioni tra i membri dell’organizzazione e di individuare i canali utilizzati per l’esportazione dei mezzi rubati.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia Stradale dell’Emilia Romagna e la Procura della Repubblica di Bologna, che ha coordinato le indagini e disposto i provvedimenti restrittivi nei confronti degli indagati.

Polizia/Carabinieri