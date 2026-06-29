Mezzi industriali rubati e contraffatti a Bologna, la maxi operazione della polizia smantella un'intera banda

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6 arresti domiciliari , 17 persone indagate e oltre 1.800.000 euro di veicoli sequestrati: questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna. Un’organizzazione criminale transnazionale dedicata a furto , appropriazione indebita , ricettazione , riciclaggio e falso documentale è stata smantellata grazie a indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna e sviluppate a partire da ottobre 2025.

La maxi operazione a Bologna

Il modus operandi della banda

Le rotte dell'esportazione illecita

Il sequestro decisivo al porto di Ravenna

La fabbrica dei documenti falsi

Le misure cautelari ei sequestri

Le tecniche investigative

Il ruolo della Procura e della Polizia Stradale

La maxi operazione a Bologna

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via nell’ottobre 2025 , quando la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, sotto la direzione della Procura di Bologna , ha avviato un’indagine su una serie di delitti legati al mondo dei veicoli industriali.

L’inchiesta ha permesso di individuare una struttura criminale ben organizzata , con ramificazioni internazionali, specializzata nell’acquisizione illecita di mezzi da cantiere come sollevatori telescopici, escavatori e altre macchine da lavoro.

Il modus operandi della banda

L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, agiva attraverso un sistema collaudato: i mezzi venivano sottratti ai legittimi proprietari tramite furto o appropriazione indebita , quindi venivano sottoposti a operazioni di “taroccamento” per alterarne l’identità.

Venivano prodotti documenti di circolazione falsi e targhette identificative contraffatte , così da rendere difficile la riconducibilità dei mezzi ai reali proprietari e facilitarne la successiva esportazione all’estero.

Le rotte dell’esportazione illecita

I veicoli, una volta “ripuliti”, venivano esportati principalmente verso Arabia Saudita e Libia, utilizzando gli scali portuali di Ravenna e Civitavecchia. Il valore complessivo dei mezzi esportati è stato stimato in oltre 1.800.000 euro .

Per mascherare le operazioni, la banda si avvaleva di società fittizie riconducibili ai membri di spicco del sodalizio o di persone compiacenti, che fungevano da prestanome nelle transazioni.

Il sequestro decisivo al porto di Ravenna

L’indagine ha avuto una svolta grazie a un intervento tempestivo della Squadra di PG della Sezione Polizia Stradale di Ravenna . Gli agenti, nel corso di un’attività investigativa “lampo”, hanno rinvenuto e sequestrato 2 macchine operatrici all’interno del porto, poco prima che venissero caricate su una nave diretta in Arabia Saudita.

I mezzi erano già stati dotati di nuove targhette identificative e accompagnati da documentazione di esportazione falsa, a conferma della sofisticazione delle tecniche adottate dalla banda.

La fabbrica dei documenti falsi

Gli sviluppi investigativi successivi hanno portato alla scoperta di una vera e propria “fabbrica” ​​dedicata al tarocco dei veicoli e alla produzione di documenti di circolazione apocrifi.

Questi documenti erano fondamentali per eludere i controlli delle forze dell’ordine e consentire la reimmissione dei mezzi nei mercati esteri, rendendo estremamente difficile risalire ai proprietari originari.

Le misure cautelari ei sequestri

Nel corso dell’operazione sono state indagate 17 persone , di cui 8 risultano legate da vincoli associativi. Per 6 di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato 12 mezzi d’opera , 2 semirimorchi , 2 autocarri e 3 autovetture , tutti oggetto di riciclaggio e appropriazione indebita .

Le tecniche investigative

Le indagini sono state condotte attraverso una serie di servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento, oltre all’analisi di tabulati telefonici e di cella e all’utilizzo di intercettazioni telefoniche.

Questi strumenti hanno permesso di ricostruire la rete di rapporti tra i membri dell’organizzazione e di individuare le modalità operative adottate per la commissione dei reati .

Il ruolo della Procura e della Polizia Stradale

L’intera attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna , che ha diretto le indagini svolte dal Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna.

Fondamentale è stato il contributo della Squadra di Polizia Giudiziaria, che ha saputo individuare e colpire i punti nevralgici dell’organizzazione criminale, impedendo la dispersione dei mezzi all’estero e assicurando alla giustizia le principali responsabilità.

IPA