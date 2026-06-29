Mezzi industriali rubati e contraffatti a Bologna, la maxi operazione della polizia smantella un'intera banda
Smantellata a Bologna una banda dedita a furto e riciclaggio di veicoli industriali: 6 arresti domiciliari e sequestri per oltre 1,8 milioni di euro.
6 arresti domiciliari , 17 persone indagate e oltre 1.800.000 euro di veicoli sequestrati: questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia Stradale dell’Emilia Romagna. Un’organizzazione criminale transnazionale dedicata a furto , appropriazione indebita , ricettazione , riciclaggio e falso documentale è stata smantellata grazie a indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna e sviluppate a partire da ottobre 2025.
La maxi operazione a Bologna
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via nell’ottobre 2025 , quando la Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna, sotto la direzione della Procura di Bologna , ha avviato un’indagine su una serie di delitti legati al mondo dei veicoli industriali.
L’inchiesta ha permesso di individuare una struttura criminale ben organizzata , con ramificazioni internazionali, specializzata nell’acquisizione illecita di mezzi da cantiere come sollevatori telescopici, escavatori e altre macchine da lavoro.
Il modus operandi della banda
L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, agiva attraverso un sistema collaudato: i mezzi venivano sottratti ai legittimi proprietari tramite furto o appropriazione indebita , quindi venivano sottoposti a operazioni di “taroccamento” per alterarne l’identità.
Venivano prodotti documenti di circolazione falsi e targhette identificative contraffatte , così da rendere difficile la riconducibilità dei mezzi ai reali proprietari e facilitarne la successiva esportazione all’estero.
Le rotte dell’esportazione illecita
I veicoli, una volta “ripuliti”, venivano esportati principalmente verso Arabia Saudita e Libia, utilizzando gli scali portuali di Ravenna e Civitavecchia. Il valore complessivo dei mezzi esportati è stato stimato in oltre 1.800.000 euro .
Per mascherare le operazioni, la banda si avvaleva di società fittizie riconducibili ai membri di spicco del sodalizio o di persone compiacenti, che fungevano da prestanome nelle transazioni.
Il sequestro decisivo al porto di Ravenna
L’indagine ha avuto una svolta grazie a un intervento tempestivo della Squadra di PG della Sezione Polizia Stradale di Ravenna . Gli agenti, nel corso di un’attività investigativa “lampo”, hanno rinvenuto e sequestrato 2 macchine operatrici all’interno del porto, poco prima che venissero caricate su una nave diretta in Arabia Saudita.
I mezzi erano già stati dotati di nuove targhette identificative e accompagnati da documentazione di esportazione falsa, a conferma della sofisticazione delle tecniche adottate dalla banda.
La fabbrica dei documenti falsi
Gli sviluppi investigativi successivi hanno portato alla scoperta di una vera e propria “fabbrica” dedicata al tarocco dei veicoli e alla produzione di documenti di circolazione apocrifi.
Questi documenti erano fondamentali per eludere i controlli delle forze dell’ordine e consentire la reimmissione dei mezzi nei mercati esteri, rendendo estremamente difficile risalire ai proprietari originari.
Le misure cautelari ei sequestri
Nel corso dell’operazione sono state indagate 17 persone , di cui 8 risultano legate da vincoli associativi. Per 6 di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.
Gli agenti hanno inoltre sequestrato 12 mezzi d’opera , 2 semirimorchi , 2 autocarri e 3 autovetture , tutti oggetto di riciclaggio e appropriazione indebita .
Le tecniche investigative
Le indagini sono state condotte attraverso una serie di servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento, oltre all’analisi di tabulati telefonici e di cella e all’utilizzo di intercettazioni telefoniche.
Questi strumenti hanno permesso di ricostruire la rete di rapporti tra i membri dell’organizzazione e di individuare le modalità operative adottate per la commissione dei reati .
Il ruolo della Procura e della Polizia Stradale
L’intera attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna , che ha diretto le indagini svolte dal Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna.
Fondamentale è stato il contributo della Squadra di Polizia Giudiziaria, che ha saputo individuare e colpire i punti nevralgici dell’organizzazione criminale, impedendo la dispersione dei mezzi all’estero e assicurando alla giustizia le principali responsabilità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.