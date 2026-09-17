Mezzo chilo di cocaina nascosto sotto il letto a Como, arrestato un uomo di 28 anni dopo i pedinamenti

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Un arresto a Como, dove un cittadino albanese di 28 anni è stato fermato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato monitorato dagli agenti della Squadra Mobile. L’uomo, irregolare sul territorio e con precedenti, è stato trovato in possesso di droga e contanti, sia sulla persona che nella sua abitazione.

Operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti prosegue senza sosta su tutto il territorio cittadino di Como. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile hanno portato a termine un’importante attività investigativa che ha permesso di individuare e arrestare un cittadino albanese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine e privo di regolare permesso di soggiorno.

Le indagini: monitoraggio e pedinamenti

L’indagine è stata condotta dagli equipaggi della Squadra Mobile, che hanno seguito con attenzione gli spostamenti del sospettato a bordo della sua autovettura. Gli agenti hanno documentato il tipico modus operandi degli spacciatori itineranti: l’uomo si muoveva tra diversi quartieri della città, effettuando brevi soste, presumibilmente per incontrare clienti e cedere dosi di droga.

Controlli e sequestri: la scoperta della cocaina

Durante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno individuato diversi acquirenti subito dopo gli incontri con lo spacciatore. Questi ultimi, sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina appena acquistate e sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

L’arresto e la perquisizione

Il monitoraggio costante degli spostamenti del 28enne ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 9.80 grammi, e 375 euro in contanti di vario taglio. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio dello spacciatore, dove sono stati rinvenuti circa mezzo kg di cocaina suddiviso in due panetti avvolti da nastro adesivo e 2650 euro in contanti nascosti sotto il letto. Secondo gli investigatori, il denaro rappresenta il provento dell’attività illecita, considerato lo status di disoccupato e irregolare del soggetto.

Le conseguenze: arresto e carcere

Al termine degli accertamenti, il 28enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato associato al carcere di Como.

IPA