Scoperti a Bari 46 cuccioli di cane privi della documentazione necessaria per i viaggi transfrontalieri. Un veicolo proveniente dall’Est Europa e diretto in Germania è stato intercettato e fermato durante un controllo stradale mirato alla sicurezza dell’autotrasporto.

Il controllo e la scoperta dei cuccioli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo sulla sicurezza stradale. Due pattuglie della Sezione della Polizia Stradale di Bari hanno individuato un mezzo sospetto, proveniente da un Paese dell’Est Europa, che stava attraversando il territorio italiano con destinazione finale la Germania. All’interno del veicolo sono stati trovati 46 cuccioli di cane di diverse taglie, tutti privi della documentazione necessaria per i viaggi transfrontalieri, come previsto dalla normativa europea.

Condizioni di trasporto non conformi

Gli agenti hanno immediatamente riscontrato che gli animali venivano trasportati in condizioni non conformi alle regole vigenti. La mancanza dei documenti necessari per il trasporto internazionale di animali rappresenta una grave violazione, sia dal punto di vista della sicurezza sanitaria che del benessere animale. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario sul posto.

Intervento dei veterinari e assistenza ai cuccioli

Il personale veterinario, giunto sul luogo del fermo, ha provveduto a verificare lo stato di salute dei 46 cuccioli. È stata accertata la presenza regolare del microchip su ciascun animale, ma si è reso necessario fornire assistenza sanitaria immediata, vista la situazione di disagio in cui si trovavano. I cuccioli sono stati quindi affidati alle cure degli specialisti, in attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti.

Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Al conducente del veicolo è stata contestata una sanzione amministrativa di 8.460 euro per le violazioni riscontrate alla normativa sull’autotrasporto internazionale. Oltre alla multa, è stato disposto il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, impedendo così la prosecuzione del viaggio e il possibile ingresso illegale degli animali in altri Paesi europei.

Un’azione di prevenzione e tutela

L’attività svolta dalla Polizia di Stato si inserisce in un più ampio contesto di servizi di prevenzione e controllo, finalizzati a garantire la sicurezza stradale e a contrastare il trasporto illecito di animali. Questi interventi sono fondamentali per tutelare il benessere degli animali e assicurare il rispetto delle normative europee in materia di movimentazione e commercio di animali da compagnia.

Il fenomeno del traffico illecito di animali

Il traffico illecito di animali rappresenta un fenomeno purtroppo ancora diffuso, alimentato dalla domanda di cuccioli di razza nei Paesi dell’Europa occidentale. Spesso, gli animali vengono trasportati in condizioni precarie, senza le necessarie garanzie sanitarie, esponendoli a gravi rischi per la salute e il benessere. Le forze dell’ordine, attraverso controlli mirati come quello effettuato a Bari, cercano di arginare questo fenomeno e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di rispettare le regole.

La normativa europea e le responsabilità

La normativa europea prevede regole stringenti per il trasporto transfrontaliero di animali da compagnia, al fine di prevenire la diffusione di malattie e garantire condizioni di viaggio adeguate. Il mancato rispetto di tali norme costituisce un illecito amministrativo e, nei casi più gravi, può configurare anche reati penali. L’operazione condotta a Bari dimostra l’impegno delle autorità italiane nel far rispettare queste disposizioni e nel contrastare ogni forma di traffico illecito.

Le conseguenze per il conducente e per gli animali

Il conducente del veicolo, oltre a dover pagare la sanzione di 8.460 euro e a subire il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, rischia ulteriori provvedimenti in caso di accertamento di responsabilità penali. I 46 cuccioli, invece, sono stati messi in sicurezza e affidati alle cure dei veterinari, che ne monitoreranno lo stato di salute e si occuperanno delle procedure per il loro affidamento.

Il ruolo della Polizia Stradale

La Polizia Stradale svolge un ruolo chiave nel contrasto al trasporto illecito di animali, grazie a controlli capillari e a una costante attività di monitoraggio sulle principali arterie di comunicazione. L’operazione condotta a Bari rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra forze dell’ordine e servizi veterinari possa portare a risultati significativi nella lotta a questo tipo di reato.

La collaborazione internazionale

Il caso del veicolo proveniente dall’Est Europa e diretto in Germania evidenzia la dimensione transnazionale del traffico illecito di animali. La collaborazione tra le autorità dei diversi Paesi europei è fondamentale per prevenire e reprimere questi episodi. In questo contesto, l’Italia si conferma in prima linea nel rispetto delle regole e nella tutela degli animali.

Prevenzione e sensibilizzazione

Oltre all’attività repressiva, la Polizia di Stato promuove campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per informare sui rischi connessi all’acquisto di animali provenienti da circuiti illegali. Scegliere di adottare un animale in modo responsabile significa contribuire a contrastare il traffico illecito e a garantire una vita dignitosa agli animali da compagnia.

Conclusioni

L’operazione condotta a Bari rappresenta un importante successo nella lotta al trasporto illecito di animali e testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela del benessere animale. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia Stradale e alla collaborazione con i servizi veterinari, è stato possibile salvare 46 cuccioli da un destino incerto e assicurare il rispetto delle normative europee.

