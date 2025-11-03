Mezzosangue, chi c'è dietro il passamontagna: l'intervista al rapper romano da milioni di streaming

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Quando nel 2012 apparve su YouTube con il volto coperto da un passamontagna e una strofa tagliente, la domanda fu immediata: chi è Mezzosangue? La risposta, allora come oggi, è la stessa: “Sotto non c’è nessuna faccia, nessun nome. Solo un’idea che parla”. Da quel momento, il rapper romano ha costruito un percorso unico, rifiutando l’esibizionismo del mainstream per trasformare ogni rima in un atto politico, filosofico, esistenziale. Con l’uscita di Viscerale, il suo ultimo album adesso in tour, ha mostrato un nuovo lato di sé: meno rabbioso, più consapevole, ma sempre radicale nella ricerca. In questa lunga intervista esclusiva per Virgilio Notizie, a volto coperto ma cuore scoperto, ci parla della sua infanzia segnata da assenze, dell’autosabotaggio come metodo creativo, della fede non religiosa, delle relazioni umane come specchio, e di come la natura, il silenzio e la scrittura siano diventati i suoi veri alleati. Un incontro raro, fuori dagli schemi, per provare a capire non solo chi sia , ma perché continua a scegliere la parola come arma e rifugio.

Chi era Mezzosangue prima del passamontagna?

“Mezzosangue non esisteva prima del passamontagna. Il progetto è nato esattamente nel momento in cui ho deciso di mettere la maschera. Prima avevo un altro progetto musicale: ero parte di un gruppo che si chiamava Emigrates Klan a Milano, poi ho cominciato a fare delle cose da solista. Il punto di svolta è arrivato quando ho partecipato a un contest online, su YouTube: dovevi caricare una strofa, una traccia. Lì ho messo la maschera e ho detto chiaramente che non mi interessava mostrare la mia faccia, né dire il mio nome. L’unica cosa che volevo era che le persone ascoltassero le parole, nient’altro. Il nome Mezzosangue è arrivato insieme a quel gesto”.

Artisticamente. E privatamente chi è Mezzosangue, il ragazzo, prima di tutto questo?

“Ho una storia complessa. Vengo da una famiglia che, come tante, ha vissuto momenti difficili. Mio padre era un imprenditore, una persona che aveva costruito qualcosa. Poi sono arrivate la crisi economica e la crisi familiare, una combinazione che ha colpito tante persone negli anni 2000. Penso che siamo stati tra i primi a sentire quella frattura: il divorzio, le difficoltà economiche. Mio padre poi è letteralmente sparito, se n’è andato. Io me ne sono andato via da solo, ho fatto mille lavori. La musica non è stata solo una scelta, è stata una necessità, un modo per sopravvivere. Quando nel 2012 sono uscito con il mio primo progetto, avevo 21 anni. Da lì tutto è cambiato”.

“Nessuna faccia, nessun nome, solo un’idea che parla”. Oggi quell’idea è la stessa di allora?

“Sì, quell’idea è ancora viva, ma si è evoluta. Prima era più rivolta all’esterno, una dichiarazione di guerra al sistema. Oggi si è fatta più interiore, più personale. Ho capito che per avere un impatto reale sulla società, bisogna partire da se stessi. Il modo in cui vivi, le scelte che fai ogni giorno, il modo in cui tratti le persone. Ho smesso di puntare il dito e ho cominciato a guardarmi dentro. Ora mi chiedo: cosa posso fare io, nel mio piccolo, per cambiare qualcosa?”.

Viene definito un “guerrigliero della parola”. Cosa significa per lei “combattere con i versi”?

“Per me è combattere con i pensieri. Le parole non sono solo suoni, sono contenuto. Sono strumenti potentissimi, in grado di formare la nostra identità. Io consiglio sempre di fare una sorta di “dieta delle parole”. Le parole hanno energia, hanno un peso. Ti cambiano, ti educano. Se ti nutri di parole povere, svilupperai un pensiero povero. La musica, i versi, sono un modo per influenzare positivamente il pensiero di chi ascolta. Per me scrivere è anche questo: interrogarmi su quali parole uso e che tipo di mondo creano attorno a me”.

In Viscerale scrive: “sono il mio primo hater”. Che significa? Che rapporto ha con se stesso?

“Quella frase nasce da un meccanismo che ho dentro: ogni volta che penso qualcosa, la metto in discussione. La bombardo di critiche, la smonto, cerco di sabotarla. Se un’idea resiste a questo processo, allora è vera, solida, degna di essere condivisa. Non è masochismo, è una forma di verifica. Voglio che ciò che dico abbia un peso reale. Solo se sopravvive alla mia autocritica può sopravvivere anche agli altri”.

Non rischia di castrare la sua arte con il sabotaggio?

“Il rischio c’è, ma per me è parte del processo creativo. Il punto è trovare un modo per non impantanarsi nel dubbio. Con il tempo ho imparato a essere più veloce, più diretto. È come un’equazione: cerco il cuore dell’idea, salto i passaggi inutili. L’autosabotaggio, se lo sai gestire, diventa un filtro prezioso, non un ostacolo”.

Se dovesse fare un processo a te stesso e alla società, cosa le fa più rabbia?

“Le due cose sono legate. Mi fa rabbia che la società mi spinga a essere competitivo. Che mi imponga di essere “qualcuno” per essere accettato. Ma mi fa rabbia anche non riuscire a liberarmi da questa dinamica. Per questo ho scelto di usare la mia musica come uno strumento per unire, per ridurre le distanze tra le persone. Forse è utopia, forse è ingenuità. Ma è un’utopia in cui credo. Preferisco puntare alle stelle, magari atterro sulla luna”.

Per molti, la patria del rap italiano è Milano. Lei invece è di Roma. Quanto ha influito la sua città sulla sua scrittura?

“Roma mi ha formato profondamente. È una città sospesa nel tempo. Il passato è ovunque: le statue, i monumenti, i sampietrini. Questo ti costringe a pensare fuori dal tempo presente. Roma ti insegna che il tempo non è solo cronologia, è anche memoria, stratificazione, eternità. E questo mi ha spinto a scrivere in modo più universale, meno centrato sull’attualità ma più sull’eterno, più spirituale”.

Ed è per questo che nei suoi testi sembra spesso affidarsi a Dio o al Diavolo? Che ruolo ha la spiritualità per lei?

“Ha un ruolo centrale. Ma non mi riferisco a religioni o icone. Non amo le iconografie, cerco di vivere la spiritualità in modo soggettivo. Per me significa essere connesso con qualcosa di più grande, anche solo con la parte più profonda di me stesso. Ultimamente li vivo come due guide parallele, due energie che convivono e che vanno ascoltate entrambe. La spiritualità è la chiave per capire il mondo e se stessi”.

Nei momenti più duri, su cosa fa leva?

“Sulla natura. Tornare a ritmi naturali mi ricollega con ciò che conta. Mi aiuta a uscire dal caos mentale. Osservare piante, animali, vivere secondo ritmi lenti e armonici mi restituisce equilibrio. C’è un’intelligenza profonda in tutto ciò che è naturale. Ed è quella a cui mi affido nei momenti più duri”.

Quanto tempo impiega a scrivere un brano?

“Dipende. Se è un flusso emotivo, ci metto anche un giorno. Ma se tocco un argomento che richiede analisi, riflessione, potrei non finirlo mai. Alcune idee mi accompagnano per mesi. Altre si scrivono da sole. Non c’è una regola”.

Da cosa parte quando scrivi?

“Da un pensiero che mi perseguita, da una sensazione, da qualcosa che vedo o sento. Ogni cosa che osservo viene filtrata dalla mia testa, rielaborata, bombardata da riflessioni. E solo quando arrivo al fulcro di quel pensiero, inizio a scrivere. Cerco il centro del discorso, quello che vale la pena condividere”.

Si censura mai?

“Sempre. Per l’autosabotaggio di prima, ma anche per consapevolezza. Spesso sento di andare troppo oltre, e “troppo oltre” rischia di essere solo mio, incomprensibile. E poi, viviamo qui. In una società concreta. A volte devo fare i conti con questo”.

Da dove nasce Viscerale, il titolo dell’album che sta portando in tour?

“Da sempre chi mi conosce ha usato quella parola per descrivermi. È il mio modo di scrivere, di vivere, di affrontare la vita. Viscerale è ciò che non riesci a trattenere. È autentico. È il contrario della maschera”.

Scrivere in modo viscerale l’ha aiutato o l’ha esposto?

“Solitamente esposto ma per questo disco è stato diverso. Sarà che ora vivo in campagna, ma l’ho vissuto con meno tormento. Non era un confronto con i miei demoni, era piuttosto un bisogno di esprimere ciò che avevo dentro. Sto imparando a divertirmi nell’essere me stesso. A vivere la mia identità senza pesi”.

C’è un brano che le ha fatto male scrivere?

“Vorrei. È l’ultimo del disco, è quello in cui esprimo i miei desideri e dico tutto ciò che avrei voluto dire alle persone importanti della mia vita. Lo dico con ironia, ma c’è tanto dolore vero dietro quelle parole. Forse è il brano più personale che abbia mai scritto”.

In Stupido canta “forse lo stupido sono io”. In cosa si sente più fragile oggi?

“Nella capacità di tradurre in parole tutto ciò che sento. Sembra semplice, ma non lo è. I social non aiutano. Le parole profonde richiedono contesto, tempo, attenzione. A volte mi sembra di scrivere frasi che nessuno capirà davvero. E questo fa male. È la paura di essere frainteso”.

Ha paura del giudizio?

“Sì, ma soprattutto ho paura dell’impossibilità di essere conosciuto veramente. Non parlo di facce o nomi. Parlo di comprensione, di empatia”.

“Con le donne esce il mio peggio”. Che rapporto ha oggi con le donne?

“I rapporti sentimentali sono specchi potentissimi. Ti costringono a guardare ciò che non vuoi vedere di te. Oggi è un momento in cui preferisco non implicarmi troppo. Faccio fatica a trovare stimoli veri. Non è facile costruire qualcosa se non ti conosci a fondo, il rischio è la tossicità del sentimento”.

L’idea di “amore tossico” viene da quanto vissuto con la sua famiglia?

“No. Per me un rapporto diventa tossico quando manca la conoscenza reciproca. Se non conosci bene te stesso e l’altro, è facile scivolare in dinamiche distruttive. Ma queste stesse dinamiche possono insegnarti molto. Anche il dolore ha un suo valore”.

Che rapporto ha con la tua famiglia oggi?

“Solo con mia madre. Mio padre è scomparso anni fa, è andato via e non è più tornato. Di recente ho saputo che è ancora vivo tramite degli zii. Ma non abbiamo rapporti. Ogni tanto arriva qualche augurio di seconda mano. Ma resta un’assenza pesante”.

Crede nel perdono?

“Sì, profondamente. Ma non è un atto rivolto all’altro. È un gesto verso se stessi. Perdonare è liberarsi. È smettere di portarsi dietro un fardello”.

Ha trovato qualcuno in cui si riconosce? Teme la solitudine?

“Non ancora: nella vita privata faccio molta fatica a riconoscermi in qualcuno. E la solitudine è una compagna presente. Ma non sempre è negativa. A volte serve”.

Com’è la sua tribù ideale?

“La mia tribù ideale è fatta di persone che mi aiutano a toccare terra. Come le piante, che coltivo. Come i pesci, che curo nei miei acquari. Persone che sanno essere profonde solo quando serve, non sempre. La leggerezza è un dono”.

Cosa pensa del rap mainstream che domina le classifiche?

“Lo guardo da lontano. Quando impari a divertirti a essere te stesso, certe cose smettono di toccarti. Il problema nasce quando dai troppa attenzione a quel mondo. Io cerco di proteggermi, di vivere il mio percorso senza paragonarmi. Con un egoismo sano”.

Essere per lei distribuito da una major ha cambiato qualcosa?

“No. Sono in licenza, ho totale libertà artistica. C’è questo mito della major che ti impone tutto, ma non è così. Dipende dall’artista. Il mio percorso si è evoluto da un sociale collettivo a un sociale personale. E qualcuno ha pensato che fosse colpa della major. Ma no. Sono sempre io”.

Lo abbiamo visto collaborare con Ultimo. Un artista con cui vorrebbe lavorare oggi?

“Sto guardando all’estero. Ci sono artisti che stimo molto, con cui mi piacerebbe lavorare. È difficile, ma non impossibile. Vedremo”.

Tra 50 anni, come vuole essere ricordato? Come un “mezzosangue” o come un “purosangue”?

“Come mezzosangue, senza dubbio. I cavalli mezzosangue non hanno pedigree, ma sono i più resistenti. Sono quelli che reggono le corse vere, che non si fermano davanti a nulla. E io mi sento così. Senza pedigree, ma con forza”.