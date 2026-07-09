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Un arresto per truffa aggravatam, questo il bilancio di un intervento della Squadra Mobile nel centro di Imperia, dove un uomo è stato sorpreso mentre metteva in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un automobilista. L’episodio si è verificato il 3 luglio 2026, quando la vittima è stata indotta a credere di aver causato un danno a un veicolo e a consegnare una somma di denaro per evitare la procedura assicurativa.

L’episodio a Imperia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è nata nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori nel centro cittadino di Imperia.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un individuo sospetto mentre si aggirava a bordo della propria auto, attirando l’attenzione per il suo comportamento insolito.

La dinamica della truffa

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si è avvicinato a un’altra autovettura e ha lanciato un oggetto contro di essa.

Subito dopo, ha accusato il conducente di aver provocato un danno alla carrozzeria del proprio veicolo, che in realtà risultava già danneggiata. Si tratta della ben nota truffa dello specchietto, un raggiro che consiste nel simulare un falso sinistro stradale per convincere la vittima di essere responsabile di un danno mai realmente causato.

Il tentativo di estorsione

La vittima, persuasa di aver danneggiato l’auto dell’uomo, è scesa dal proprio veicolo per chiedere spiegazioni e capire come risolvere la situazione. A quel punto, il truffatore ha mostrato tramite internet alcuni pezzi di ricambio relativi alla parte della carrozzeria che sosteneva fosse stata danneggiata, suggerendo di non coinvolgere l’assicurazione e prospettando una soluzione più rapida ed economica.

La pressione psicologica esercitata e la promessa di una risoluzione immediata hanno indotto la vittima a consegnare la somma di denaro richiesta.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Mobile, che avevano seguito tutta la scena mantenendosi a distanza, sono intervenuti tempestivamente proprio nel momento in cui avveniva la consegna del denaro.

Hanno così colto l’uomo in flagranza di reato, procedendo al suo arresto per truffa aggravata. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

L’appello della Polizia e le raccomandazioni

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per mettere in guardia la cittadinanza su questa tipologia di truffa, che, sebbene non ancora particolarmente diffusa nella provincia di Imperia, risulta insidiosa per la rapidità con cui viene messa in atto e per la pressione psicologica esercitata sulle vittime.

Le forze dell’ordine raccomandano di non consegnare denaro in caso di situazioni sospette, di non accettare soluzioni immediate proposte da sconosciuti e di contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112.

IPA