"Mi sento male", Rosalia interrompe il concerto al Forum di Milano per intossicazione alimentare

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il concerto di Rosalia a Milano è stato interrotto dopo poco più di un’ora di spettacolo. L’artista ha lasciato il palco dell’Unipol Forum di Assago spiegando di non riuscire a proseguire l’esibizione a causa di un malore dovuto a un’intossicazione alimentare. L’evento, sold out e unica data italiana del tour, si è concluso anticipatamente davanti a circa 12mila spettatori.

La cantante al pubblico: “Mi sento male, devo fermarmi”

Dopo oltre un’ora di show, la cantante ha parlato direttamente al pubblico spiegando di avere difficoltà a continuare. “Ci sto provando, volevo arrivare alla fine. Ma per adesso non riesco ad andare avanti”, ha detto dal palco prima di interrompere il concerto.

Dopo il breve e preoccupante messaggio, Rosalia ha lasciato il palco ed è rientrata nei camerini. Le luci generali si sono accese e il concerto è stato definitivamente concluso.

ANSA

In apertura, la 33enne catalana aveva rivolto un ringraziamento all’Italia per “Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e per tutta la vostra straordinaria tradizione musicale”.

Le condizioni dell’artista, come sta Rosalia

Durante l’esibizione, la cantante e performer aveva manifestato la volontà di proseguire lo spettacolo, ma senza riuscirci. “Provo a prendere qualcosa”, aveva detto rivolgendosi ai fan.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni di salute al momento dell’interruzione, ma l’emergenza sarebbe rientrata. Presto sarà resa nota anche la data di recupero del concerto.

Il messaggio di Rosalia ai suoi fan

“Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima“, ha affermato Rosalia sui social dopo lo spiacevole episodio.

“Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio. Mi dispiace tantissimo per Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine”.

Cosa succede ora al tour di Rosalia

Non sono state comunicate modifiche ufficiali alle prossime date del tour di Rosalia. Fermo restando che ci saranno presto aggiornamenti, la gestione delle tappe dipenderà ovviamente dalle condizioni dell’artista.

La tappa milanese rappresentava l’unico appuntamento italiano del tour legato all’album Lux, pubblicato nel 2025. Il concerto al Forum di Assago era tra i più attesi dell’intera stagione musicale, con il tutto esaurito e fan arrivati anche dall’estero.

Il tour internazionale, iniziato a marzo 2026, prevede tappe in Europa e a seguire nelle Americhe.