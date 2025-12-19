Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate dopo un violento episodio avvenuto in un locale di Lecce. Le vittime, due cittadini iracheni, sono state aggredite e ferite da un gruppo di coetanei. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Stato, che ha individuato i presunti responsabili residenti in provincia di Brindisi.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’aggressione si è verificata nella serata del 25 ottobre scorso all’interno di un noto locale di Lecce. I fatti sono stati denunciati dalle stesse vittime, che hanno fornito una dettagliata ricostruzione dell’accaduto agli inquirenti.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, i due giovani cittadini iracheni si trovavano nel locale quando sono stati avvicinati da un ragazzo che, con atteggiamento provocatorio e ostile, li ha accusati di “fissare” lui e il suo gruppo di amici. Dopo averli invitati ad allontanarsi, il giovane ha continuato a mostrare un comportamento minaccioso.

Nel tentativo di evitare qualsiasi tipo di scontro, i due ragazzi hanno deciso di lasciare il locale. Tuttavia, sono stati seguiti all’esterno dallo stesso individuo che li aveva affrontati poco prima. Qui, uno dei due è stato colpito al volto con un oggetto affilato, riportando una ferita allo zigomo. Contestualmente, un altro componente del gruppo ha aggredito fisicamente il secondo ragazzo, colpendolo con calci e pugni. Entrambe le vittime sono state poi circondate e malmenate anche quando erano già a terra.

La fuga e la richiesta di aiuto

Nonostante la violenza subita a Lecce, i due giovani sono riusciti con grande difficoltà a fuggire dalla situazione di pericolo. Hanno quindi raggiunto i familiari, che hanno immediatamente allertato la Polizia di Stato e richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari. Le vittime sono state trasportate presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina per ricevere le cure necessarie.

Le indagini e l’identificazione degli aggressori

Successivamente, uno dei due ragazzi aggrediti ha riconosciuto i presunti autori dell’aggressione tra le immagini pubblicate sui social network del locale. Ha quindi presentato denuncia, allegando gli screenshot a supporto della propria testimonianza. Le indagini avviate dalla Polizia di Stato hanno consentito di identificare i due giovani responsabili, residenti in provincia di Brindisi, rispettivamente di 22 anni e 20 anni.

Durante le fasi dell’indagine, il più giovane dei due ha reso dichiarazioni spontanee, ammettendo le proprie responsabilità nell’aggressione. Il secondo, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Entrambi i giovani sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.

