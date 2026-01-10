 “Mia moglie” su Facebook, perquisizioni e indagati per revenge porn: gestori nel mirino della Procura di Roma

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel caso del gruppo Facebook “Mia moglie”, la Procura di Roma ha disposto perquisizioni ai gestori: una 52enne e un 24enne sono indagati per revenge porn. Individuato anche l’account principale, intestato a un 70enne morto nel 2025. Sequestrati dispositivi informatici, le analisi serviranno a chiarire ruoli e responsabilità.

Le persone identificate indagate per revenge porn

La Polizia ha eseguito decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Roma nell’inchiesta sul gruppo Facebook “Mia moglie”, segnalato nell’agosto scorso per la condivisione di immagini di donne, spesso intime, pubblicate verosimilmente senza il consenso delle persone ritratte.

Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di una donna di 52 anni e di un uomo di 24 anni, indicati come coinvolti nell’attivazione e nella gestione della pagina.

ANSA

I due risultano indagati per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, reato comunemente definito “revenge porn”. È stato inoltre individuato il titolare dell’account con cui veniva materialmente gestito il gruppo: un settantenne residente nel Leccese, deceduto il 30 marzo 2025.

La chiusura del gruppo Facebook “Mia moglie”

Secondo quanto riferito nelle comunicazioni sull’inchiesta, il gruppo era composto da migliaia di utenti che condividevano e commentavano contenuti legati a “mogli o compagne”, spesso con fotografie scattate in contesti privati e pubblicate senza consenso.

Le segnalazioni, arrivate numerose al portale della Polizia postale, avevano spinto ad avviare gli approfondimenti e a richiedere interventi sulla piattaforma. Dopo l’emersione del caso nell’estate scorsa, Meta ha chiuso definitivamente il gruppo su Facebook per “violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti”, collaborando con gli investigatori.

L’inchiesta della Procura di Roma mira ora a chiarire ruoli e responsabilità nella gestione, moderazione e diffusione dei contenuti.

Perquisizioni e sequestri

Le perquisizioni sono state eseguite da operatori specializzati del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, con il supporto del Centro operativo di Bari e della sezione operativa di Lecce.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati dispositivi informatici, che verranno analizzati per ricostruire flussi di pubblicazione, amministrazione del gruppo, eventuali profili collegati e contatti tra utenti.

Gli investigatori precisano che le verifiche tecniche sui materiali acquisiti saranno decisive per definire le responsabilità individuali e l’eventuale estensione delle condotte contestate.