Micaela Ramazzotti a Belve racconta la lite con Paolo Virzì e la fine del matrimonio: "Figuraccia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Micaela Ramazzotti è stata ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani nella puntata in programma martedì 7 aprile. L’attrice ha parlato della fine del suo matrimonio con Paolo Virzì e della lite in un ristorante con il suo ex marito, oltre che delle possibili future nozze con il nuovo compagno Claudio Pallitto.

Le parole di Micaela Ramazzotti a Belve sul matrimonio con Virzì

Sulla piattaforma Raiplay è stata condivisa una clip dell’intervista a Micaela Ramazzotti che andrà in onda nella puntata di Belve di martedì 7 aprile, la prima della nuova stagione del programma cult di Rai2.

La conduttrice Francesca Fagnani ha riferito a Micaela Ramazzotti le parole dell’ex marito Paolo Virzì, che in un’intervista ha dichiarato di averla sposata per convincerla a intrepretare la Sandrelli da giovane nel film ‘La prima cosa bella’. L’attrice ha commentato: “Io quel film l’avrei fatto lo stesso, era bellissimo, non c’era bisogno di sposarsi per finta. Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio!”.

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In altre anticipazioni riportate da LaPresse, Micaela Ramazzotti ha anche parlato della lite in un ristorante di Roma con l’ex marito: “È stata una brutta figuraccia“.

Micaela Ramazzotti e il nuovo matrimonio con Claudio Pallitto

Nell’intervista a Belve si è parlato anche delle possibili nozze tra Micaela Ramazzotti e il suo nuovo compagno, Claudio Pallitto.

Fagnani ha chiesto: “Lei annuncia sempre il matrimonio con Claudio, ma non vi sposate mai?”. La replica dell’attrice: “Non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno assieme a qualche testa di Modigliani…”.

Micaela Ramazzotti e l’amicizia con Valeria Bruni Tedeschi

A Belve Francesca Fagnani ha chiesto a Micaela Ramazzotti anche del rapporto con Valeria Bruni Tedeschi sul set del film ‘La pazza gioia’: “Siete rimaste amiche?“, ha domandato la conduttrice.

Micaela Ramazzotti, scuotendo la testa, ha risposto: “Eh, c’è un grande problema: lei è nata ricca, io no. Per me non ci sono mai stati i camerieri“.

Chi sono gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve

Belve, programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, è giunto alla settima stagione.

L’appuntamento è in prima serata, ogni martedì alle 21.20, dal 7 aprile.

Gli ospiti della prima puntata sono Micaela Ramazzotti, Amanda Lear e Zeudi Di Palma.