Micaela Ramazzotti torna sull'ex marito Paolo Virzì, "separazione violenta culminata con lite al ristorante"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Micaela Ramazzotti è tornata a parlare della fine del matrimonio con il regista Paolo Virzì. L’attrice, premiata al Festival di Taormina e fresca di nozze con il personal trainer Claudio Pallitto, ha raccontato il percorso che l’ha portata a lasciarsi alle spalle il passato. Ramazzotti ha definito la rottura con il regista come una “separazione violenta”. Il riferimento è alla nota lite avvenuta in un ristorante e finita su tutti i giornali.

Micaela Ramazzotti parla dell’ex marito Paolo Virzì

Raggiunta dal Corriere della sera e parlando del rapporto con l’ex marito, l’attrice ha spiegato di voler archiviare definitivamente quella fase della vita.

Il quotidiano ha raggiunto Micaela Ramazzotti al Taormina Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera.

ANSA

“Vorrei lasciarmi tutto alle spalle, c’è stata una separazione violenta, culminata nella famigerata lite al ristorante durata 45 minuti di cui non sono certo fiera, è stato un momento di debolezza“.

L’incontro con Claudio Pallitto

Micaela Ramazzotti ha lasciato il 62enne Paolo Virzì e si è innamorata del 40enne Claudio Pallitto, personal trainer e gestore di una palestra.

Questa la risposta alla domanda su cosa l’abbia colpita del suo nuovo marito: “Mi sento protetta, il suo cuore, il suo calore, la sua logica matematica, la sua ironia, il non vantarsi, il rispetto del proprio corpo e non è solo estetica, vuol dire vivere in modo sano. Io poi quando l’ho conosciuto non avevo notato tutti quei muscoli”.

Dal primo incontro al matrimonio

Poi il racconto del primo incontro: “Era comparsa sul set del mio debutto da regista, Felicità, dove ho messo un pezzo di me e mi sono sentita finalmente all’altezza. Gli ho chiesto cosa fai nella vita. E lui, ho una palestra, sono personal trainer”.

Lo scorso 12 maggio, Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati in un castello in Umbria: “Volevo essere una sposa classica, romantica, l’abito bianco, il velo. Fiori dappertutto, immersi nella natura”, ha raccontato Ramazzotti.

Fra il primo incontro e il matrimonio, c’è stato qualche momento difficile: “Eh, Claudio era l’orco palestrato e tatuato, tutto muscoli e niente cervello. Io sono stata l’attrice più chiacchierata d’Italia. Ma non ho fatto male a nessuno, al cinema mi hanno fatta sentire come se avessi commesso un reato. Come se avessi dovuto dimostrare…”.

La conclusione: “Ma la mia vita è mia e soltanto mia. Mi ero solo innamorata di un uomo”.