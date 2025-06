Michael Douglas a Taormina attacca Donald Trump: "Mi vergogno e mi scuso, responsabile del caos nel mondo"

Michael Douglas è al Taormina Film Festival per ricevere il premio alla carriera. Durante una masterclass con il pubblico, l’attore ha espresso la sua opinione sulla politica estera del presidente americano Donald Trump: “Mi vergogno”.

Michael Douglas su Donald Trump

“Mi rendo conto che molta della responsabilità del caos nel mondo viene dal mio Paese”, sono le parole di Michael Douglas, ospite al Taormina Film Festival.

L’attore ha risposto alle domande sulle guerre nel mondo e sul ruolo degli Stati Uniti nei conflitti internazionali dicendo la sua sulla politica estera di Donald Trump.

“Mi vergogno del mio Paese e mi scuso. Mi scuso e mi vergogno davanti ai miei amici, mi scuso con i vicini del Canada e Messico, ma anche con i Paesi dell’Unione Europea e della Nato”, ha detto l’attore.

La riflessione di Douglas sul periodo attuale

“Sono nato nel 1944, alla fine della Seconda guerra mondiale – ha ricordato Michael Douglas al pubblico – ma questo è il periodo peggiore che io ricordi nella mia vita”.

L’attore si è detto preoccupato per l’aumento generalizzato delle spese per la difesa sottolineando di non essere “felice nel vedere i bilanci militari salire ovunque, soprattutto nel mio Paese, che insiste nel chiedere agli altri di aumentare i propri”.

Poi ha espresso una difficoltà nel “capire, con tutta l’intelligenza e l’intelligenza artificiale che abbiamo oggi, come possiamo avere ancora così tante guerre e conflitti. È ridicolo”.

Il premio alla carriera a Michael Douglas

Michael Douglas riceverà stasera al Teatro Antico, il Premio alla carriera.

L’arrivo dell’attore al Taormina Film Festival segna l’apertura della kermesse, dopo di lui arriveranno, tra gli altri, Martin Scorsese e Monica Bellucci.

Il premio Oscar è atterrato nel pomeriggio di ieri all’aeroporto di Catania. Da lì, è stato portato a Taormina, dove ad accoglierlo c’era Tiziana Rocca, direttrice artistica del Festival.