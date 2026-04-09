Michael J. Fox dato per morto per errore dalla Cnn, gaffe e scuse: la reazione dell'attore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La rete di informazione statunitense Cnn ha pubblicato sul proprio sito un articolo, corredato da un video, il cui titolo faceva pensare che l’attore Michael J. Fox fosse morto. Fox è da anni malato di Parkinson e parla spesso della sua malattia. Ha anche recentemente interpretato proprio una persona malata di Parkinson nella serie Tv Shrinking. La rete stessa ha rimosso l’articolo, scusandosi.

L’articolo della Cnn sulla morte di Michael J. Fox

Mercoledì 8 aprile, sul sito della rete di informazione statunitense Cnn, considerata tra le più affidabili negli Usa, è apparso un articolo corredato da un video intitolato “Remembering the life of actor Michael J. Fox“.

Tradotto in Italiano, il titolo sarebbe “Un ricordo della vita dell’attore Michael J. Fox”, una frase che sembra sottintendere che l’attore sia deceduto.

ANSA

Come chiarito dalla stessa Cnn e dall’attore, le condizioni di salute di Fox non sono peggiorate e l’attore è vivo. L’articolo era probabilmente un “coccodrillo“, un contenuto che i giornali preparano in anticipo in previsione della morte di personaggi famosi, pubblicato per errore.

La reazione di Fox

La Cnn si è subito scusata: “Il contenuto è stato pubblicato per errore; lo abbiamo rimosso dalle nostre piattaforme e porgiamo le nostre scuse a Michael J. Fox e alla sua famiglia” ha dichiarato la rete.

Fox ha poi commentato l’accaduto con una dichiarazione ironica:

Come reagisci quando accendi la Tv e la Cnn annuncia la tua morte? A, passi alla Msnbc, o come si chiamano adesso. B, ti versi dell’acqua bollente sulle gambe; se fa male, stai bene. C, chiami tua moglie, sperando che sia preoccupata ma rassicurante. D, ti rilassi, lo fanno una volta all’anno. E ti chiedi che cavolo? Pensavo che il mondo stesse finendo, ma a quanto pare sono solo io e sto bene. Con affetto, Mike

La malattia e la serie Tv Shrinking

Fox era tra l’altro appena apparso in pubblico, a sorpresa, alla PaleyFest di Los Angeles, per festeggiare la conclusione della serie Tv Shrinking, in cui è partecipato.

Nella serie Fox interpreta il paziente di un terapeuta, impersonato da Harrison Ford. Entrambi i personaggi sono malati di Parkinson, sindrome di cui l’attore soffre dal 1991.

Fox e Ford avevano recitato insieme come i protagonisti di uno dei film più iconici degli anni ’80, Ritorno al Futuro.