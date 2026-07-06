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Michael Jordan a Capri in vacanza, il video della leggenda Nba mano nella mano con la moglie Yvette Prieto

Il leggendario campione di basket si gode il relax sull'isola, camminando tra la folla prima di concedersi un aperitivo in hotel

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Virgilio Notizie

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Michael Jordan ha scelto l’isola di Capri per le sue vacanze estive. Il leggendario campione dell’Nba, da molti considerato il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, è stato intercettato mentre passeggiava nella celebre Piazzetta mano nella mano con la moglie, la modella Yvette Prieto. La coppia ha poi raggiunto la terrazza-bar di un hotel del centro: qui la stella dello sport si è concessa un momento di assoluto relax, accendendo un sigaro in attesa dell’aperitivo.

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

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