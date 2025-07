Michael Madsen trovato morto in casa, attore di Kill Bill e Donnie Brasco aveva 67 anni: il dolore dell'agente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto Michael Madsen, attore diventato famoso per il suo ruolo nel film Donnie Brasco e per le sue collaborazioni con il regista Quentin Tarantino in Kill Bill e ne Le Iene. Madsen è stato trovato nella sua casa di Malibu, in California. Aveva 67 anni.

Nella mattinata americana del 3 luglio è stato trovato morto, nella sua casa di Malibu, in California, l’attore cinematografico Michael Madsen. Aveva 67 anni.

Madsen ha avuto una lunga carriera, che è culminata tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, quando ha partecipato ad alcuni film di grande successo, che lo hanno reso famoso.

ANSA Michael Madsen

Il primo è stato Donnie Brasco, di Mike Newell, in cui interpretava Sonny Black. Il secondo è stato Kill Bill, di Quentin Tarantino, uscito in due volumi tra il 2003 e il 2004, in cui ha ricoperto il ruolo di Budd, fratello minore dell’antagonista del film, Bill.

Il ricordo dell’agente

La maggior parte delle informazioni sulla morte di Madsen provengono dal suo manager. Ron Smith È stato lui a spiegare che l’attore sarebbe morto per via di un arresto cardiaco. Smith ha ricordato:

Negli ultimi due anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i film Resurrection Road, Concessions e Cookbook for Southern Housewives, ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita

Madsen si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro di poesie intitolato “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

La carriera di Michael Madsen

Il successo ottenuto da Madsen a Hollywood è strettamente legato al regista Quentin Tarantino. Famoso per i suoi film autoriali di genere, Tarantino spesso si affeziona molto a singoli attori, che ha utilizzato per numerosi ruoli nei suoi film.

Madsen è tra questi. Oltre che a Kill Bill, ha partecipato al film d’esordio di Tarantino, Le Iene, e agli ultimi due usciti, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood.

È anche apparso in altri film di successo come Thelma & Louise, Sin City, ma anche nel videogioco Call of Duty: Black Ops II.