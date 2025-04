Michael Schumacher autografa un casco di Formula 1, l'annuncio di Jackie Stewart : come è stata fatta la firma

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Michael Schumacher ha autografato un casco del mitico Jackie Stewart, scrivendo le sue iniziali grazie all’aiuto della moglie Corinna. L’oggetto siglato dall’ex pilota tedesco sarà messo all’asta per un’iniziativa di beneficienza. La storia ha fatto riaccendere le un barlume di speranza sulle condizioni di salute dell’ex asso della Formula Uno sul quale è calato un tombale silenzio dopo il grave incidente di cui è rimasto vittima sulle piste da sci di Meribel nel dicembre del 2013.

Michael Schumacher autografa il casco di Jackie Stewart: i dettagli della storia

“MS” sono le iniziali apparse sulla parte anteriore, poco sotto la visiera, di un casco di Formula 1 appartenuto a Jackie Stewart.

A riferire la notizia è il Daily Mail che fa sapere che l’autografo è stato realizzato da Schumacher che è stato “aiutato dalla moglie Corinna”.

“Michael Schumacher ha autografato un casco che verrà messo all’asta per beneficenza, con l’aiuto della moglie”, si legge sul popolare quotidiano britannico.

L’iniziativa per raccogliere fondi per la Race Against Dementia

La firma sarebbe stata eseguita con l’assistenza di Corinna che si prende cura del marito h24 dopo la tragica caduta dell’ex pilota a Meribel.

Ora il casco autografato sarà messo all’asta con l’obbiettivo di raccogliere fondi per l’organizzazione benefica Race Against Dementia di Sir Jackie Stewart, il campione del mondo di F1 più anziano in vita, la cui moglie sta lottando con la demenza.

Jackie Stewart: “Meraviglioso che Michael abbia potuto firmare”

“È meraviglioso che Michael abbia potuto firmare il casco per questa nobile causa, una malattia per la quale non esiste cura. Sua moglie lo ha aiutato e questo ha completato la serie di ogni singolo campione che è ancora con noi”. Così Jackie Stewart nel commentare con toni entusiasti il gesto di Schumacher.

Il casco bianco con il Royal Stewart Tartan, usato dal pilota britannico nel corso della sua leggendaria carriera, verrà mostrato al pubblico durante il Gran Premio del Bahrein.

Stewart, 85 anni, sarà anche al volante della sua Tyrrell con cui trionfò nel campionato del 1973. L’ex pilota sarà protagonista di un giro dimostrativo prima della corsa.