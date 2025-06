Michael Sinval Pereira fermato per la morte di Sueli Leal Barbosa, il racconto dei vicini: "Sentivamo le urla"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le testimonianze dei vicini raccontano di litigate violente e frequenti e di un rapporto ossessivo e malsano tra Michael Sinval Pereira e Sueli Leal Barbosa. La donna è morta lanciandosi dalla finestra di casa per sfuggire a un incendio. Il compagno è accusato di omicidio volontario, per aver appiccato il rogo e aver poi bloccato l’uscita dell’appartamento in fiamme.

Parlano i vicini di Sueli Leal Barbosa

La trasmissione Pomeriggio Cinque ha raccolto le testimonianze dei vicini di casa di Sueli Leal Barbosa e Michael Sinval Pereira.

Gli abitanti del palazzo raccontano di averli sentiti “litigare durante l’ultima settimana” e che le liti erano “una costante”.

I testimoni parlano di gelosia e possessività da parte di Pereira, “quando lei usciva lui continuava a telefonare”.

“A volte si sentivano urla. – racconta un abitante del palazzo – Si sentivano litigate violenti, forti”.

Chi conosceva Sueli afferma che per lei “era un problema” e che “stava cercando di separarsi”.

Le parole degli amici

Le testimonianze dei vicini sono state confermate da quelle degli amici di Sueli Leal Barbosa.

Una donna a lei molto vicino a Fanpage ha raccontato che “si era allontanata negli ultimi tempi perché il compagno era violento e aveva iniziato a minacciarla”.

Un’altra amica al Corriere della Sera racconta che il compagno “la chiamava in continuazione se non era al lavoro, era un controllo”.

Fonte foto: ANSA I vigili del fuoco lasciano l’appartamento di Sueli Leal Barbosa

“Cercavamo di farglielo notare – continua – ma lei in questo senso non ascoltava consigli”.

È stato dalla stampa che i colleghi che l’aspettavano all’ospedale e gli amici hanno saputo della tragica morte di Sueli.

Le accuse contro Michael Sinval Pereira

Michael Sinval Pereira, imbianchino di origini brasiliane, era in casa poco prima che scoppiasse il letale incendio.

Poco tempo dopo è stato rintracciato dalle forze dell’ordine in un bar della zona, aveva appena acquistato una birra da asporto.

Agli inquirenti, l’uomo ha raccontato di aver lanciato una sigaretta sul tappeto per “dispetto”, non pensando che avrebbe “provocato un incendio”.

A causare il rogo, secondo Pereira sarebbero stati l’alcol e l’ammoniaca usati da Barbosa per pulire la tappezzeria.

La versione non convince gli investigatori e il 45enne si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato e incendio doloso.