Michel Platini rapinato a Marsiglia mentre era in casa, paura per l'ex calciatore: rubati trofei e medaglie

Paura nella notte per Michel Platini, ex stella della Juventus e della nazionale francese. Attorno alle 5.30 di venerdì 18 luglio, la sua villa situata nella regione delle Bouches-du-Rhône, nei pressi di Marsiglia, è stata svaligiata da alcuni malviventi. L’ex presidente dell’Uefa si trovava in casa al momento del furto, ma fortunatamente non ha riportato ferite. I ladri sono riusciti a portare via una ventina di trofei, medaglie e altri oggetti personali.

Michel Platini rapinato mentre era in casa

Secondo quanto riportato dall’emittente francese RTL, Platini sarebbe stato svegliato da rumori sospetti nel giardino.

Uscito per verificare, si è trovato di fronte a un uomo incappucciato e vestito di nero, che è fuggito immediatamente dopo essere stato scoperto.

ANSA

Michel Platini

A quel punto, Platini ha realizzato che i ladri erano già entrati in casa, riuscendo a impossessarsi dei suoi trofei sportivi prima di darsi alla fuga.

Oltre alla perdita materiale, resta la ferita simbolica: tra gli oggetti sottratti ci sarebbero trofei legati alla sua carriera da calciatore, che lo ha visto protagonista negli anni ’80, vincitore di tre Palloni d’Oro consecutivi e icona di un’intera generazione di tifosi.

L’indagine della Procura di Marsiglia

La procura di Marsiglia ha aperto un’indagine e la gendarmeria locale ha avviato i rilievi.

Le forze dell’ordine stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare a individuare gli autori del furto, che secondo gli investigatori potrebbero aver agito su commissione, conoscendo bene l’identità e il valore simbolico degli oggetti sottratti.

La scia di furti a ex juventini

Il caso di Michel Platini non è isolato. Come riporta Corriere Torino, diversi ex giocatori della Juventus sono stati vittime, negli ultimi anni, di furti simili.

Nomi noti come Moise Kean, Ángel Di María, Leonardo Bonucci e Dani Alves sono stati colpiti mentre si trovavano fuori casa o durante la notte.

I ladri, spesso organizzati in bande, sembrano puntare sempre più spesso su personaggi del mondo del calcio, noti per i loro oggetti di valore e per le loro abitazioni isolate.

La dinamica è quasi sempre la stessa: accesso notturno, furto mirato di oggetti di lusso o riconoscimenti sportivi, fuga veloce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.