Michela Di Tullio morta in un incidente a Giovinazzo, feriti altri familiari tra cui due bambine e una neonata

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dramma sulle strade del Barese. L’incidente sulla Strada Provinciale 88 che collega Bitonto a Giovinazzo ha coinvolto un’intera famiglia. Morta la 71enne Michela Di Tullio, tra i 7 feriti ci sono anche due bambine (7 anni e 4 anni e mezzo) e una neonata di 4 mesi.

L’incidente sulla SP 88 tra Giovinazzo e Bitonto

Tra sabato 25 e domenica 26 luglio, una Lancia Delta con a bordo una famiglia residente a Giovinazzo si è scontrata con un’Audi A1 Sportback occupata da due giovani.

L’impatto ha causato la morte di Michela Di Tullio, 71 anni, e il ferimento di due bambine, di 7 e 4 anni e mezzo, e di una neonata di 4 mesi, stando al Giornale di Puglia.

Secondo il racconto del padre, citato da Telenorba, sembra che la famiglia stesse riaccompagnando a casa la donna (zia dei genitori dei bambini) quando l’Audi, arrivata a grande velocità, si sarebbe scontrata con la loro auto.

Dinamica ed eventuali responsabilità sono al vaglio dei carabinieri e delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco e a diverse unità del 118, i cui rilievi e interventi di soccorso si sono protratti per ore.

Morta Michela Di Tullio, 7 i feriti tra cui 3 bambine

L’unica vittima nell’impatto è stata Michela Di Tullio, mentre i feriti sarebbero 7, tutti portati in ospedale.

La più piccola sarebbe una neonata di 4 mesi e mezzo, che avrebbe riportato fratture craniche: sarebbe ricoverata nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico di Bari, stando al quotidiano locale Giovinazzo Viva.

La sorellina di 4 anni e mezzo si troverebbe nello stesso ospedale, ma in Rianimazione a causa di una frattura della clavicola e di contusioni polmonari ed epatiche.

La più grande, di 7 anni, sarebbe ricoverata in Pediatria all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari con infrazioni costali.

I loro genitori sono al Policlinico: la madre, 28 anni, avrebbe riportato fratture al volto e traumi al collo e sarebbe insieme alla neonata; il padre, 33 anni, avrebbe invece fratture al gomito, alla caviglia e al setto nasale.

Come stanno i giovani nell’altra auto

Il Giornale di Puglia riferische che le condizioni degli altri due feriti, quelli che erano a bordo dell’Audi, non sarebbero ancora state rese note.

Entrambe le vetture sono state sequestrate su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fissati i funerali

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha espresso il profondo dolore della cittadinanza e si è presentato nei due ospedali dove sono ricoverati i familiari di Michela Di Tullio.

I funerali della donna si terranno martedì 28 luglio alle ore 10, all’interno della parrocchia di San Domenico a Giovinazzo.