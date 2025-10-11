Michela Miti verso lo sfratto dopo la morte del compagno: "La sua famiglia mi ha mandato via di casa"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Porta in televisione tutto il suo dolore, Michela Miti, un tormento che la precede sin da quando ha perso il suo compagno. "La sua famiglia mi ha mandato via dalla casa in cui vivevamo", racconta a Verissimo. L’attrice dovrà lasciare l’abitazione entro 15 giorni. "La mia vita è precipitata, è stato un anno difficile", dice mentre racconta lo sfratto cui è stata sottoposta.

Michela Miti verso lo sfratto

Sabato 11 ottobre Michela Miti, l’attrice di Cornetti alla Crema e Carabinieri, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato il dramma che sta vivendo.

Il 2025 "è stato un anno difficile", ha spiegato. Un dramma iniziato molti anni prima, nel 2013, quando il compagno Alberto Bevilacqua è venuto a mancare dopo una relazione durata vent’anni.

Negli anni successivi, stando alle sue dichiarazioni, sarebbero sorti i problemi con la famiglia del compianto Bevilacqua che quest’anno, quindi, si chiuderanno con lo sfratto ai danni dell’attrice.

"La sua famiglia mi ha mandato via dalla casa in cui vivevamo", ha detto a Silvia Toffanin. Un calvario, questo, che negli anni l’ha portata a perdere risorse: "L’anno scorso non avevo più nulla, ho venduto tutto quello che avevo, anche i ricordi del mio compagno".

La depressione e i problemi economici

Oggi Michela Miti spera "che il peggio sia passato". Nel 2024 "non avevo più risorse", ha raccontato a Verissimo, ma la scia di dolore che la insegue dal 2013, ovvero dalla morte di Alberto Bevilacqua, ha avuto delle inevitabili conseguenze.

"Perdere lui è stato terribile, da quel momento è cominciata la depressione", ha affermato. Poi ha parlato degli altri problemi di salute: "Dall’anca al ginocchio, ho avuto anche diversi problemi di salute che non ho potuto affrontare nei migliori dei modi per le mie difficoltà economiche".

La speranza con la fede

In questo inferno personale, tuttavia, Michela Miti racconta di aver lasciato entrare la speranza. "La fede mi ha dato la forza di reagire, di uscire da questa situazione", ha detto. Il merito di questa ritrovata luce lo deve a "un parroco" che si è offerto di aiutarla a trovare un luogo in cui vivere e a "un medico meraviglioso" che si è offerto di curare i suoi problemi di salute senza chiedere compensi.

Durante l’estate l’attrice aveva raccontato le sue sofferenze in un’intervista rilasciata per il settimanale Gente. A proposito di ciò che è accaduto negli anni successivi alla morte del compagno aveva detto: "Delle successive vicende legali con la sua famiglia preferisco non parlare". Bevilacqua le aveva promesso di intestarle i diritti dei suoi libri, ma morì prima di avviare la pratica.