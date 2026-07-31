Michela Monari morta a 53 anni, aveva giocato anche in Nazionale: lascia la figlia Lisa, pallavolista come lei

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È morta Michela Monari, una delle protagoniste della pallavolo italiana degli anni ’90. L’atleta è scomparsa prematuramente all’età di 53 anni e lascia una figlia, pallavolista come lei. L’ex centrale azzurra vantava 79 presenze in Nazionale e, nel corso della carriera, si è distinta sia a livello di club sia con la squadra italiana femminile.

La morte di Michela Monari

Il mondo dello sport è doppiamente in lutto, alla scomparsa del calciatore Franco Baresi si aggiunge quella della campionessa azzurra della pallavolo: Michela Monari è morta all’età di 53 anni.

Come riporta VolleyNews, nel corso della sua carriera in Serie A, l’ex centrale ha vestito le maglie di Bologna, Modena, Rubiera e Reggio Emilia.

Ha conquistato per tre volte la Coppa delle Coppe con l’Anthesis Modena. Inoltre, ha rappresentato a lungo l’Italia, collezionando 79 presenze con la Nazionale.

Con la maglia azzurra ha conquistato il bronzo agli Europei Under 19 nel 1992 e ha partecipato con la seniores ai Campionato del Mondo 1994 e ai Campionati Europei 1997. Terminata l’attività agonistica, ha intrapreso una carriera da allenatrice.

La figlia pallavolista e il cordoglio della Fipav

La passione per la pallavolo di Michela Monari è stata tramandata anche alla figlia Lisa Monari Gamba, recentemente diventata campionessa d’Europa con la Nazionale Under 18 femminile.

La giovane azzurra è stata tra le grandi protagoniste del trionfo italiano agli Europei di categoria ricevendo anche il premio di MVP della manifestazione.

La Federazione Italiana Pallavolo ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Michela Monari, sottolineando quanto la pallavolista, in maglia azzurra, abbia lasciato “un bellissimo ricordo di sé nei cuori di tifosi, compagne di squadre e tutti coloro che hanno lavorato con lei”.

“Il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Michela, inviando sentite condoglianze”, hanno scritto in una nota.

Il ricordo di Michela Monari

Su Facebook la squadra sportiva Robur Sant’Alberto Volley ha pubblicato una foto di Michela Monari in cui traspare tutta l’energia dell’atleta.

“È un giorno di profondo dolore – hanno scritto nel post – per tutta la famiglia della Società G.S.O. S. Alberto. Ci ha lasciati Michela Monari, nostra allenatrice e Direttore Tecnico, ma soprattutto guida straordinaria e punto di riferimento per generazioni di atleti”.

La squadra ha ricordato che “prima di regalarci la sua passione, la sua competenza e il suo sorriso fuori e dentro il campo, Michela è stata una grandissima campionessa, protagonista nella Serie A di pallavolo e orgoglio della nostra Nazionale Italiana. Il suo amore per questo sport, il suo carisma e i valori che ha saputo trasmettere a ciascuno di noi resteranno per sempre un’eredità preziosa”.

Nello stringersi “con affetto e vicinanza a Lisa e a tutti i famigliari di Michela in questo momento di incommensurabile dolore”, la società ha concluso il post: “continueremo a schiacciare e a lottare anche per te”.

Anche il centro sportivo Anderlini 1985 ha espresso vicinanza alla famiglia dell’ex azzurra del volley.

“Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Michela – si legge su Instagram – mamma della nostra Lisa Monari Gamba. In questo momento di grande dolore, tutta la famiglia dell’Anderlini desidera stringersi con affetto a Lisa e ai suoi cari, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze“.

“La foto che accompagna questo messaggio ci riporta a una giornata di gioia – si aggiunge nel post – vissuta insieme a tanti genitori e sostenitori delle nostre atlete. Un ricordo prezioso che oggi vogliamo condividere per ricordare Michela con il sorriso e la passione che l’hanno sempre accompagnata”.