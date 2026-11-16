Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La storica Michela Ponzani replica a Ignazio La Russa, che davanti agli studenti di Palazzo Marino aveva detto che “è il popolo che ha voluto il fascismo“. Dalla scelta di Vittorio Emanuele III alla marcia su Roma, fino ai risultati elettorali del 1919 e del 1921, la docente smonta la tesi: “Di quale volontà popolare stiamo parlando? Era una promessa di violenza”.

Michela Ponzani e La Russa, parte 2

Dietro l’ascesa di Benito Mussolini non ci fu nessuna investitura popolare, ma un incarico di governo ottenuto con la pressione delle squadre armate. È ciò cui la storica Michela Ponzani ha risposto negli studi di “Otto e mezzo”, su La7, a Ignazio La Russa. Il presidente del Senato è sommerso dalle critiche per aver attribuito agli italiani la responsabilità della nascita del regime.

“Siamo davanti alla banalizzazione del fascismo”, ha esordito la docente di Storia contemporanea dell’Università di Roma Tor Vergata. Per la storica, il momento decisivo fu la scelta di Vittorio Emanuele III, che temeva che la monarchia potesse essere spazzata via da un golpe o da una rivoluzione sul modello sovietico.

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Così, sotto il ricatto della marcia su Roma, affidò la presidenza del Consiglio al capo di un partito-milizia. Un movimento che, ha ricordato Ponzani, aveva seminato il terrore con incendi, saccheggi, omicidi, accoltellamenti e umiliazioni a colpi di olio di ricino.

I limiti del fascismo

Secondo la studiosa, anche i risultati elettorali smentiscono La Russa. “Alle politiche del 1919 i Fasci di combattimento non ottennero nemmeno un seggio alla Camera” ha ricordato, e Mussolini arrivò a confidare all’amante Margherita Sarfatti: “Mi ritiro dalla politica, comincio a suonare il violino sulle navi, faccio il muratore, sono bravissimo”. Nel 1921 i deputati fascisti erano appena 35. “Di quale volontà popolare stiamo parlando?” ha chiesto Ponzani.

La storica ha poi ironizzato su chi bolla gli studiosi come “antifascisti faziosi” e pensa che certi libri di scuola vadano ritirati invece che letti. Il riferimento è a “Trame del tempo 3“, il manuale Laterza di cui il ministro Giuseppe Valditara ha chiesto il ritiro nei giorni scorsi, e di cui aveva parlato lo stesso La Russa.

Come prova, Ponzani ha invitato a leggere direttamente Mussolini, citando le sue parole del 4 ottobre 1922, alla vigilia della marcia: “Questa è la stoltezza dello Stato liberale, che dà la libertà a tutti, anche a coloro che se ne servono per abbatterlo. E noi non daremo questa libertà. Noi dividiamo gli italiani in tre categorie: gli indifferenti che rimarranno nelle loro case, i simpatizzanti che rimarranno a guardare e i nemici, e quelli non circoleranno più”.

La conclusione non lascia spazio a dubbi: “Una promessa di minaccia di violenza. Questo è stato il fascismo, altro che volontà popolare o investitura democratica”.

Cosa aveva detto La Russa

La polemica ha avuto origine venerdì 13 novembre, a Milano, nell’aula consiliare di Palazzo Marino dove si teneva la diciassettesima edizione di “Giovani di sana e robusta Costituzione”. Davanti a ragazzi delle superiori, il presidente del Senato ha parlato del peso della volontà popolare in democrazia, ammettendo che possa anche sbagliare: “La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la rivoluzione fascista”.

Maria Daniela Poli, costituzionalista della Cattolica, gli ha ricordato la marcia su Roma. La Russa ha risposto: “C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo”. Il giorno dopo, in un’intervista a Il Giornale, La Russa ha precisato che il suo discorso riguardava il popolo e non il regime, sostenendo però che le elezioni del 1924 restano legittime, brogli o no.

Il precedente

Lo scontro sul fascismo è solo l’ultimo capitolo di una polemica iniziata settimane fa. Il 22 ottobre, sempre a “Otto e mezzo”, Ponzani aveva collegato il nuovo decreto sicurezza al “giovedì nero” di Milano del 12 aprile 1973. Quel giorno un corteo del Msi vietato dal prefetto finì con la morte dell’agente Antonio Marino, 22 anni, ucciso da una bomba a mano.

All’epoca La Russa guidava il Fronte della Gioventù lombardo: per l’omicidio furono condannati due militanti di destra, Maurizio Murelli e Vittorio Loi. Il presidente del Senato ha annunciato azioni legali, pronto a rinunciarvi in cambio di scuse, ma Ponzani ha chiarito di non avergli mai attribuito l’omicidio, rifiutando di scusarsi e tutelandosi legalmente.