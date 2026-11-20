Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Altro scontro a distanza tra Michela Ponzani e Ignazio La Russa. La storica e docente dell’Università di Roma Tor Vergata ha dichiarato: “Banalizza sostenendo che il fascismo andò al potere per volere del popolo”. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Senato un intervento pubblico a Milano dove ha sostenuto che il fascismo fosse stato voluto dal popolo.

Le parole di Michela Ponzani

Durante la puntata del 19 novembre di PiazzaPulita, Corrado Formigli ha chiesto alla storica di commentare le parole del presidente del Senato, secondo cui il fascismo sarebbe arrivato al potere attraverso il voto e il consenso popolare. “Il presidente del Senato, La Russa, in qualche maniera democratizza il fascismo dicendo che il fascismo fu votato. Che significa?”, ha domandato il conduttore. “Lo banalizza, lo banalizza sostenendo che il fascismo andò al potere per volere del popolo”, ha risposto Ponzani.

La storica ha contestato questa interpretazione, ricordando il ruolo della monarchia e delle violenze squadriste nell’ascesa di Mussolini. “Il fascismo andò al potere perché lo volle la monarchia sotto minaccia di un colpo di Stato armato, dopo avere insanguinato l’Italia con le violenze e il terrorismo dello squadrismo”, ha affermato. Ponzani ha quindi definito la ricostruzione di La Russa “un tentativo in parte di riscrittura della storia”.

Le dichiarazioni di Ignazio La Russa

Ignazio La Russa aveva sostenuto, durante un intervento pubblico a Milano, che il fascismo fosse stato voluto dal popolo e che la Marcia su Roma avesse ricevuto una legittimazione popolare. Queste le dichiarazioni riportate da La Stampa: “La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo, non è la “rivoluzione fascista”. C’è stata la marcia su Roma, dopo santificata dal popolo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla volontà del popolo, che è il valore più alto della democrazia”.

Michela Ponzani parla di un “vento nero” in Italia

Nel corso della puntata di PiazzaPulita, Michela Ponzani ha affrontato anche il tema della memoria della Resistenza e delle polemiche sui partigiani. “In Italia tira una brutta aria, un vento nero potremmo dire”, ha dichiarato la storica “perché i partigiani, che sono stati la parte migliore di questo Paese, vengono insultati e, insultando loro, si insulta la nostra Costituzione”.

I precedenti

Lo scontro tra i due era già emerso nell’ottobre 2026, dopo un intervento della storica a Otto e mezzo. Come riportato da Il Post, Michela Ponzani aveva ricordato la partecipazione di La Russa alla manifestazione del 12 aprile 1973 a Milano, organizzata da ambienti del Movimento Sociale Italiano e del Fronte della Gioventù. Durante quella giornata un agente di polizia di 22 anni, Antonio Marino, fu ucciso dall’esplosione di una bomba a mano. Altri dodici poliziotti rimasero feriti.

Per l’omicidio furono condannati due militanti di estrema destra, Maurizio Murelli e Vittorio Loi. Ponzani aveva collegato quegli avvenimenti alle norme sulla sicurezza introdotte dal governo Meloni, sostenendo che un provvedimento simile, se applicato all’epoca, avrebbe potuto avere conseguenze sulla carriera politica di La Russa.

Il presidente del Senato aveva giudicato le affermazioni lesive della propria reputazione e annunciato iniziative legali, precisando di non avere responsabilità nell’uccisione dell’agente. La Russa aveva inoltre contestato la ricostruzione della manifestazione come corteo vietato. Michela Ponzani aveva successivamente chiarito di non avergli attribuito responsabilità penali nell’omicidio, ribadendo però la propria ricostruzione dei fatti e dichiarando di non voler presentare scuse.