Michela Ponzani contro La Russa dopo la frase sul fascismo voluto dal popolo, "apra un libro di storia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Altro che democrazia. Altro che volontà del popolo italiano”. Così sui social la storica Michela Ponzani invita il presidente del Senato Ignazio La Russa a ripassare la storia dopo la contestata frase sul fascismo “voluto dal popolo”. Ponzani ricorda che alle elezioni del 1921 i fascisti elessero appena 35 deputati. Fu il re Vittorio Emanuele III, “sotto la minaccia di un’insurrezione fascista, a nominare presidente del Consiglio il capo di un partito armato”, un movimento che aveva fatto della “violenza uno strumento sistematico di lotta politica”.

Michela Ponzani contro La Russa

“È il popolo che ha voluto il fascismo“. Così pochi giorni fa il presidente del Senato Ignazio La Russa. Parole che hanno suscitato molte polemiche, perché dette da una delle più alte cariche dello Stato e perché la storia dice ben altro.

Come ha voluto ricordare Michela Ponzani, storica e conduttrice di diversi programmi di approfondimento per Rai 3 e Rai Storia, che sui social invita l’esponente di Fratelli D’Italia a ripassare la storia e rispolverare qualche discorso del Duce.

ANSA

Perché, spiega, “non occorre scomodare gli storici” per capire come il fascismo arrivò al governo, “basta leggere Mussolini. Le sue parole, pronunciate nelle piazze e pubblicate sul Popolo d’Italia, raccontano con straordinaria chiarezza come il fascismo arrivò al potere. Altro che democrazia. Altro che volontà del popolo italiano”.

La storica e il fascismo “voluto dal popolo”

“Nell’ottobre 1922 l’Italia non consegnò il governo al vincitore di libere elezioni”, ricorda Ponzani. “Fu il re Vittorio Emanuele III, sotto la minaccia di un’insurrezione fascista, a nominare presidente del Consiglio il capo di un partito armato. Un partito-milizia che aveva fatto della violenza uno strumento sistematico di lotta politica: bastonature, accoltellamenti, spedizioni punitive, incendi delle Camere del lavoro, delle leghe contadine, delle sedi socialiste e del giornale Avanti!”.

E ancora: “La legalità liberale non morì improvvisamente il 28 ottobre 1922. Era già stata devastata, provincia dopo provincia, dalle squadre fasciste. E la monarchia, ossessionata dal fantasma di una rivoluzione bolscevica capace di travolgere Casa Savoia, scelse di non fermarle”.

Alle elezioni del 1921 i fascisti elessero appena 35 deputati nelle liste dei Blocchi nazionali, alleanza che univa liberali, nazionalisti e fascisti promossa dall’allora presidente del Consiglio Giovanni Giolitti nel tentativo di restare al governo. La lista di Giolitti arrivò terza con 105 parlamentari, dietro socialisti, 123 seggi, e Partito Popolare, 108.

“Eppure – continua Ponzani -nell’ottobre 1922, un uomo di 39 anni, senza alcuna esperienza di governo, deputato da appena un anno e capo di un partito-milizia, riceve dal re Vittorio Emanuele III l’incarico di formare il governo”.

“Non perché abbia vinto le elezioni. Non perché abbia conquistato una maggioranza parlamentare. Ma perché il fascismo ha minacciato un’insurrezione armata contro lo Stato, precipitando la crisi politica verso una soluzione extraparlamentare. Ecco, Presidente La Russa, la differenza tra conquistare il consenso degli italiani e conquistare il potere con la minaccia delle armi“.

“Apra un libro di storia”

Michela Ponzani ricorda poi che “Mussolini non aveva mai nascosto le proprie intenzioni. Il 20 settembre 1922, a Udine, aveva rivendicato la violenza squadrista, definendola ‘moralissima, sacrosanta e necessaria'”.

“Il 4 ottobre 1922, a Milano, poche settimane prima della marcia su Roma, Mussolini dichiara: ‘Dividiamo gli italiani in tre categorie: gli italiani indifferenti, che rimarranno nelle loro case ad attendere; i simpatizzanti, che potranno circolare; e finalmente gli italiani nemici, e questi non circoleranno più'”.

“Il 16 novembre 1922, nel suo primo discorso alla Camera da presidente del Consiglio, proclama: ‘Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli'”, aggiungendo che avrebbe potuto “sprangare il Parlamento”.

“Mussolini aveva annunciato tutto: la violenza, il disprezzo per il Parlamento, la volontà di liquidare lo Stato liberale, la divisione degli italiani in amici e nemici”, ricorda Ponzani.

“Il fascismo – conclude – non fu la libera scelta democratica del popolo italiano. Fu un movimento armato che impose la propria ascesa al potere attraverso la violenza e il ricatto alle istituzioni, con la complicità di chi avrebbe dovuto difenderle. Dunque, Presidente, il busto di Mussolini può anche tenerselo. Ma almeno, ogni tanto, apra un libro di storia“.