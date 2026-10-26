Michela Ponzani risponde alla querela di Ignazio La Russa, "è solo intimidazione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La storica Michela Ponzani ha definito un'”intimidazione” la decisione di Ignazio La Russa di adire le vie legali nei suoi confronti dopo le dichiarazioni da lei rilasciate il 22 ottobre nel corso della trasmissione “Otto e mezzo”. Ponzani aveva fatto riferimento alla morte dell’agente Antonio Marino, avvenuta nel 1973.

Cosa ha detto Michela Ponzani su Ignazio La Russa

La storica Michela Ponzani, ospite in studio lo scorso 22 ottobre a Otto e mezzo, aveva dichiarato: “Io credo che se il 12 aprile 1973 fosse stato approvato un Decreto Sicurezza come quello approvato oggi, probabilmente non avremmo oggi un presidente del Senato. Questa è storia non soltanto cronaca: il 12 aprile 1973 l’attuale presidente del Senato si mise a capo di una manifestazione non autorizzata organizzata dal Fuan e dall’interno di quel corteo non autorizzato partì il lancio di una bomba a mano che uccise con un colpo al petto un agente di polizia di 22 anni”.

Poi aveva aggiunto: “Prima di fare i buoni o cattivi maestri, bisognerebbe guardare meglio nell’armadio di famiglia”.

La reazione di Ignazio La Russa alle parole di Michela Ponzani

Emiliano Arrigo, portavoce di Ignazio La Russa, ha comunicato che il presidente del Senato ha dato mandato ai suoi legali di adire le vie giudiziarie nei confronti di Michela Ponzani.

La Russa ha anche disposto il monitoraggio delle dichiarazioni rese negli ultimi giorni da altri soggetti, con l’intenzione di procedere nelle sedi giudiziarie competenti nei confronti di chiunque associ il suo nome alla tragica morte dell’agente Antonio Marino.

Emiliano Arrigo ha sottolineato che “è documentalmente accertata, come risulta dagli atti giudiziari, non soltanto l’assenza di qualsiasi sua responsabilità in relazione a quella tragica vicenda, ma persino alla semplice ipotesi di manifestazione non autorizzata. A conferma di ciò, il presidente La Russa può vantare un certificato penale intonso“.

Il commento di Michela Ponzani

Michela Ponzani ha commentato la decisione di Ignazio La Russa di procedere alle vie legali nei suoi confronti.

Su Instagram, la storica ha scritto: “Italia, 2026. Ovvero le conseguenze di aver raccontato un fatto storicamente accertato. Tutto il resto è solo intimidazione“.

La solidarietà di Pd e M5S a Michela Ponzani

Sia il Pd, tramite una nota dei senatori Dario Parrini, Francesco Verducci e Walter Verini, che il M5S hanno espresso solidarietà nei confronti di Michela Ponzani.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha chiesto a La Russa di “ritirare la querela” perché “chi ha ruoli di grande responsabilità istituzionale non può scagliarsi contro una storica che esprime un giudizio negativo sull’ennesimo decreto sicurezza partorito dal governo ed espone un più ampio ragionamento evocando il Giovedì nero di Milano”.

La Russa: “Se Ponzani si scusa sono pronto a non querelare”

Ignazio La Russa, sui social, ha poi annunciato di essere “pronto a rinunciare ad adire le vie legali qualora la signora Michela Ponzani chiedesse immediatamente scusa“. Il presidente del Senato ha aggiunto: “Lo stesso discorso vale per gli altri soggetti nei cui confronti sono state avviate verifiche su quanto da loro detto o scritto su di me”.

La Russa ha definito quanto dichiarato sul suo conto “una fake news gravemente lesiva della mia onorabilità, basata sul travisamento di fatti risalenti a oltre cinquant’anni fa e strumentalmente utilizzata oggi nel tentativo di impedirmi di condannare, senza se e senza ma, le violenze avvenute sabato 17 ottobre. Pretendo le scuse”.

Chi è Michela Ponzani

Michela Ponzani, nata a Roma nel 1978m, insegna Storia contemporanea all’Università degli studi di Roma Tor Vergata.

Autrice e conduttrice televisiva di programmi culturali per Rai Storia, è spesso ospite in talk show di approfondimento su La7,