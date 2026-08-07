Michela Tengattini morta a 34 anni dopo l'incidente in bici, travolta da automobilista positivo alla cocaina

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Era stata investita sotto gli occhi della figlia di tre anni e del compagno mentre era in bicicletta, da un’auto guidata da un uomo poi risultato positivo alla cocaina. Michela Tengattini, 34 anni, è morta dopo 13 giorni di coma farmacologico all’ospedale di Brescia, dove era stata portata in seguito all’incidente avvenuto ad Adro.

L’incidente in bici ad Adro

Tengattini era stata investita nel comune della provincia di Brescia la sera del 24 luglio, mentre stava rincasando in bicicletta nella vicina Capriolo, dove viveva insieme alla famiglia.

Una Volkswagen Golf, condotta da un 52enne, l’aveva travolta in pieno, provocandole un grave trauma cranico e rendendo necessario il ricovero d’urgenza della 34enne, da subito in condizioni disperate. Nell’incidente, il compagno e la figlia di tre anni nel seggiolino con il papà erano rimasti illesi.

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La morte di Michela Tengattini

Trasportata all’ospedale Civile di Brescia, Tengattini era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e messa in coma farmacologico: nonostante i tentativi dell’equipe medica, è morta dopo circa due settimane di rianimazione, il 6 agosto.

Come riporta Repubblica, la giovane mamma era figlia unica di Tiziana e Giambattista, con cui era cresciuta a Capriolo. Impiegata, era unita in una relazione di 10 anni con Lorenzo, dalla quale nel 2023 è nata una bambina.

Il destino ha voluto che perdesse la vita nelle stesse ore della morte di Francesco Guccini, di cui era una grande appassionata e che era anche riuscita a conoscere nel 2012.

I funerali di Michela Tengattini si terranno nella giornata di sabato 8 agosto, nella chiesa Prepositurale della sua Capriolo.

La posizione dell’automobilista

Con la morte della 34enne si aggrava la posizione dell’automobilista, inizialmente denunciato a piede libero per lesioni stradali gravissime e adesso accusato di omicidio stradale aggravato.

Il 52enne residente a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, si era fermato subito dopo l’incidente ed era stato sottoposto dai carabinieri ai test per alcol e sostanze stupefacenti, risultando positivo alla cocaina.