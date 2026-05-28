Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioni nel programma Mediaset "Dalla parte degli animali"
La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata a Milano per false fatturazioni in un'inchiesta legata alle sponsorizzazioni tv
La deputata Michela Vittoria Brambilla risulta iscritta nel registro degli indagati in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano. Le ipotesi di reato formulate dai magistrati riguardano il reato di false fatturazioni in relazione alla produzione e alla realizzazione della sua nota trasmissione televisiva in onda sulle reti Mediaset, intitolata “Dalla parte degli animali”.
- Michela Vittoria Brambilla indagata: il motivo
- In quali città sono scattate le perquisizioni
- L'inchiesta di Report sul caso
- Chi è Michela Vittoria Brambilla
Michela Vittoria Brambilla indagata: il motivo
L’inchiesta, guidata dai pubblici ministeri Antonio Pansa e Giancarla Serafini insieme al procuratore aggiunto Paolo Ielo, vede coinvolte almeno sei persone.
Come riporta ANSA, al centro delle verifiche degli inquirenti c’è il sistema attraverso il quale l’Enci (Ente nazionale cinofilia italiana) finanziava e sponsorizzava il programma condotto dalla parlamentare.
I magistrati contestano alla parlamentare l’emissione di fatture false per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, in un arco di tempo compreso tra il 2020 e il 2026.
Secondo l’ipotesi investigativa, i fondi stanziati dall’ente venivano inizialmente versati alle diverse società di produzione televisiva.
Successivamente, la quasi totalità di questo denaro confluiva direttamente sui conti correnti della stessa esponente politica come compenso per l’attività di conduzione dello show, un passaggio che sarebbe avvenuto attraverso l’emissione di fatture ritenute false.
I magistrati intendono fare piena luce su questo flusso economico anche perché tale schema avrebbe garantito importanti benefici fiscali.
In quali città sono scattate le perquisizioni
Nell’ambito delle indagini, i militari della Guardia di Finanza hanno dato il via a una serie di decreti di perquisizione e sequestro tra le città di Milano, Torino e Roma.
I controlli delle fiamme gialle si sono concentrati nella sede centrale dell’Enci e negli uffici di tre distinte case di produzione, senza toccare direttamente la parlamentare.
Oltre a Michela Vittoria Brambilla, tra le figure iscritte nel registro degli indagati compare anche il presidente nazionale dell’Enci, Espedito Massimo Muto.
L’ente cinofilo, pur essendo a tutti gli effetti un’associazione di diritto privato, ricopre storicamente importanti funzioni di natura pubblicistica sul territorio nazionale.
La difesa delle persone coinvolte in questo filone giudiziario è stata affidata al pool di avvocati composto da Antonio Tomasi Pisapia, Luca Olivetti, Alessandro Diddi e Daniele Pezza.
L’inchiesta di Report sul caso
L’intero caso giudiziario nasce da un filone giornalistico ben preciso: l’inchiesta è infatti partita dalla denuncia di Report, la trasmissione d’inchiesta di Rai 3.
A confermarlo con forza è stato lo stesso conduttore del programma, Sigfrido Ranucci, attraverso un intervento pubblicato sui propri canali social.
Il giornalista ha condiviso l’immagine dell’articolo di stampa che descriveva i dettagli delle perquisizioni della Guardia di Finanza all’interno della sede dell’Ente cinofilo e dei tre studi di produzione coinvolti, rilanciando il ruolo decisivo svolto dal suo pool investigativo nel sollevare lo scandalo delle sponsorizzazioni.
Chi è Michela Vittoria Brambilla
Nota deputata e attivista, Michela Vittoria Brambilla ha ottenuto l’approvazione parlamentare della sua legge per inasprire le pene contro chi maltratta gli animali.
Storica esponente del centrodestra, è stata legata da una stretta amicizia a Silvio Berlusconi, al quale regalò il celebre cane maltese Dudù nel 2013 e con cui promosse la svolta animalista ad Arcore nel 2017 con il salvataggio di cinque agnellini pasquali.
Prima di questa inchiesta, l’esponente politica era finita nel mirino di Report per alcune verifiche sui conti della onlus Leidaa e sulla società Prime Group, vicenda fiscale poi conclusasi con il non doversi procedere in tribunale.