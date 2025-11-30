Michele Bravi tra i big di Sanremo 2026, la finta reaction alla chiamata di Carlo Conti conquista i fan

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Anche Michele Bravi sarà tra i big convocati per il Festival di Sanremo 2026 da Carlo Conti. Dopo l’annuncio del conduttore e direttore artistico, diverse testate hanno mostrato le reazioni che le cantante e i cantanti hanno lanciato sui social. Tra questi, quella del cantautore di Città di Castello ha fatto divertire i fan. Bravi, infatti, nello stesso orario in cui Conti avrebbe annunciato i nomi degli artisti che domineranno il palco dell’Ariston si trovava su un volo che lo avrebbe tenuto lontano dagli schermi per almeno 15 ore. Per questo prima della partenza aveva registrato una finta reaction insieme alla famiglia, con tanto di coriandoli ed esultanza.

La finta reaction di Michele Bravi

Come anticipato, dopo l’annuncio dei nomi dei 30 big che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2026 le principali testate hanno ripreso le loro reazioni postate sui social.

Tra Levante in lacrime seduta in un bar, le Bambole di Pezza incredule in un salotto e l’ennesimo no per i Jalisse, a farsi spazio con un po’ di originalità è stato Michele Bravi.

Nel primo pomeriggio del 30 novembre, infatti, Bravi ha postato un reel per raccontare ai fan che proprio nel momento dell’annuncio sarebbe salito “su un volo di 15 ore”, quindi “qualche settimana fa ho registrato un video” senza ancora conoscere quale sarebbe stata la decisione di Carlo Conti.

“Mo’ se mi hanno preso me far ride, perché è proprio di un finto“. Nel filmato, infatti, vediamo l’artista insieme alla madre e altri famigliari seduti su un divano mentre fingono di attendere l’annuncio, con tanto di stelle filanti e altri oggetti di scena. Il gruppo fa 4 tentativi, i cui primi tre vengono interrotti perché a Michele Bravi scappa da ridere. Infine, al quarto tentativo, Bravi e la sua famiglia riescono nell’intento.

Le date del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 andrà in scena da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio e sarà condotto da Carlo Conti. Gianluca Gazzoli, invece, sarà al timone di Sanremo Giovani.

Lo slittamento verso la fine del mese della kermesse è dovuta soprattutto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. L’annuncio dei big in gara è stato lanciato dallo stesso Carlo Conti alle 13:30 del Tg1 andato in onda domenica 30 novembre.

La reazione dei Jalisse

Con l’edizione che verrà, i Jalisse segnano la loro 29esima eclusione. La coppia ha affrontato la notizia con ironia, postando sui social un video in cui li vediamo festeggiare con palloncini e una promessa: “La saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”.

E la prossima edizione del Festival, in effetti, segnerebbe la “cifra tonda” delle loro esclusioni. La prima e ultima volta dei Jalisse al Festival di Sanremo risale al 1997, quando vinsero la gara con il brano-tormentone Fiumi di Parole.