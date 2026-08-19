Michele Capuano, l’intervista all’attore e regista: “Le domande mi interessano più delle risposteˮ

Esistono vite che procedono per traguardi. E poi ne esistono altre che avanzano per domande, come quella di Michele Capuano. Le risposte, in fondo, sembrano interessargli meno della ricerca. È come se ogni approdo coincidesse con una nuova partenza, ogni certezza aprisse uno spazio ancora più grande al dubbio. Non è un caso che sul suo corpo siano tatuati due punti interrogativi. Più che un simbolo, sono una dichiarazione d’identità. Per questo sarebbe riduttivo raccontare Michele Capuano soltanto come attore o come regista del corto Passion Club, appena presentato al Giffoni Film Festival. Il cinema è il linguaggio che ha scelto, ma non è il luogo in cui nasce la sua storia. Quella affonda le radici molto più indietro: nell’infanzia, nella famiglia, nel bisogno di essere accettato, nelle occasioni mancate, nell’analisi, nell’amore, nelle fragilità che, con il tempo, hanno smesso di essere qualcosa da nascondere per trasformarsi in materia da comprendere. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Michele Capuano emerge più volte un’immagine che finisce per diventare la chiave dell’intero racconto. Michele Capuano dice di sentirsi ancora al primo piano di un palazzo. Per anni, racconta, è stato il concierge: si è preso cura degli altri, si è occupato dei loro bisogni, dimenticando che il proprietario di quell’edificio era lui. È una metafora semplice, ma dentro contiene un percorso umano prima ancora che professionale. Da quel momento ogni episodio acquista un significato diverso. I provini non superati smettono di essere sconfitte e diventano tappe di una crescita. Le delusioni assumono il valore di passaggi necessari. Persino il successo perde la sua definizione più comune: non coincide con la notorietà, ma con la serenità. Non con il riconoscimento, ma con la possibilità di guardarsi allo specchio senza più rimproverarsi nulla. Colpisce soprattutto la naturalezza con cui affronta le proprie contraddizioni. Non prova a costruire l’immagine dell’artista tormentato, né quella dell’uomo arrivato. Racconta le proprie fragilità con lucidità, senza cercare attenuanti e senza trasformarle in un esercizio di esibizione. È una sincerità che non pretende di impressionare il lettore. Semplicemente, esiste. Alla fine, il cinema rimane sullo sfondo solo in apparenza. Perché ogni film che Michele Capuano immagina di realizzare sembra nascere dallo stesso luogo: la necessità di capire qualcosa di sé. Prima dell’ambizione artistica viene la ricerca personale. Prima del regista c’è l’uomo. E forse è proprio questo a rendere il suo percorso così interessante: la sensazione che ogni storia raccontata sullo schermo sia, in qualche modo, un altro passo lungo quella scala che lui stesso dice di aver iniziato a salire solo da poco. Le righe che seguono non restituiscono il ritratto di un artista che ha trovato tutte le risposte. Raccontano, piuttosto, un uomo che ha finalmente imparato a convivere con le proprie domande.

Partiamo da Michele Capuano regista, senza dimenticare Michele Capuano attore, perché il suo percorso nasce proprio dalla recitazione. A che punto sente di essere oggi? Mi viene in mente una metafora: si entra in un palazzo dall’ingresso e poi si iniziano a salire i piani. Lei su quale piano si collocherebbe in questo momento?

“Credo di essere arrivato soltanto al primo piano. Non voglio essere troppo severo con me stesso, ma penso che per molti anni della mia vita sia stato il concierge di questo palazzo, di questo albergo. Ho dedicato gran parte del mio tempo alle persone che arrivavano, prendendomi cura di loro e dimenticando che, in fondo, il proprietario ero io. Per questo oggi dico di essere ancora al primo piano. È da poco che ho iniziato davvero a salire quelle scale. O forse le stavo già salendo, ma senza esserne consapevole. Preferisco far coincidere questa ascesa con il momento in cui ho iniziato a viverla pienamente. Per questo mi riconosco ancora al primo pianoˮ.

Riesce a individuare quando è avvenuto questo cambiamento e quale ne sia stata la causa?

“Sicuramente le delusioni. Ho sempre pensato che ci fosse una parte di me che avesse bisogno di attraversare momenti difficili per riuscire a essere produttiva, sia sul piano artistico sia su quello umano. Poi, però, è arrivato un momento in cui ne ho preso piena consapevolezza. La vita, a volte, ti pone di fronte a decisioni che non dipendono da te, oppure alle scelte degli altri, e non puoi fare altro che accettarle. Di recente qualcuno mi ha detto una frase che mi è rimasta impressa: ‘Devi occuparti solo di ciò che puoi controllare: tutto il resto devi lasciarlo andare’. È una visione della vita alla quale mi sono avvicinato soltanto negli ultimi anni. Prima cercavo di essere il crocerossino di tutti. Ero sempre disponibile, sempre pronto a risolvere i problemi degli altri. Oggi mi chiedo quanto quella fosse davvero la mia natura e quanto, invece, fosse il riflesso di qualche trauma che mi portavo dentro. Credo che il vero cambiamento sia arrivato quando ho iniziato un percorso di analisiˮ.

L’analisi costringe inevitabilmente a guardare in faccia i propri fantasmi. O li affronta oppure ne rimane schiacciato.

“Spesso fingiamo semplicemente di non conoscere alcuni aspetti di noi stessi. Non è che ignoriamo quali siano i nostri problemi: scegliamo di evitarli. Per me è accaduto in un periodo particolare della vita, che coincide anche con il momento in cui ho realizzato Passion Club. In realtà ero già consapevole di quelle fragilità. Semplicemente evitavo di affrontarle, perché guardarsi allo specchio e confrontarsi con i propri drammi non è semplice. Direi che questo cambiamento è iniziato circa sei o sette anni fa. Da allora ho acquisito una maggiore consapevolezza di chi sono, della direzione che sto seguendo e della persona che desidero diventareˮ.

Quando dice che evitava di guardarsi allo specchio e di affrontare i propri fantasmi, era soprattutto una questione di timore o di pudore?

“Sono convinto che tutto abbia origine nell’infanzia. Sono convinto che ciò che viviamo da bambini influenzi inevitabilmente il nostro percorso. Poi contano anche i genitori, il loro livello culturale e la loro predisposizione ad affrontare determinati aspetti. Provengo da una famiglia del Sud, molto tradizionale e con valori profondamente radicati. Da bambino ero molto vivace. Mi piaceva stare al centro dell’attenzione, non perché ne fossi consapevole, ma perché faceva parte della mia indole. Mio fratello, invece, aveva un carattere completamente diverso e i miei genitori hanno sempre cercato di trovare un equilibrio tra noi. Essendo dei Gemelli, già da piccolo tendevo a rimuginare molto. Da bambino mi sentivo spesso messo da parte. Avevo il desiderio di esplodere, di esprimermi, ma c’era sempre quel contenitore rappresentato dalla famiglia. Non è che mi imponessero dei limiti: cercavano, giustamente, di darmi dei confini, mentre io facevo molta fatica ad accettarli. Questa difficoltà l’ho sofferta parecchio. Ricordo benissimo il giorno in cui dissi ai miei genitori che volevo trasferirmi a Roma per fare l’attore e il regista. Mio padre aveva molta paura che andassi a vivere da solo. A un certo punto preparai la valigia e dissi loro: ‘La domanda non è se posso intraprendere questa carriera. La domanda è un’altra: questa carriera la intraprendo. Voi ci siete oppure no?’. Avevo diciott’anni. Evidentemente stavo già cercando me stesso, ma credo che fino a sei o sette anni fa non avessi ancora ben chiara la direzione verso la quale orientare quella ricercaˮ.

E quale fu la risposta dei suoi genitori quando pose la questione in questi termini?

“Mi dissero di sì. Alla fine mi hanno sostenuto. Erano una famiglia tradizionale, ma non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio. Credo che, da siciliano, lei possa comprendere bene questo tipo di dinamica familiareˮ.

Mi ha descritto due aspetti apparentemente opposti del suo carattere. Da una parte il desiderio di aiutare tutti, quasi da ‘crocerossino’; dall’altra un’inquietudine molto forte. In che modo queste due anime hanno convissuto con la sua ambizione?

“Sono confluite entrambe nell’arte. Ho sempre sentito il bisogno di raccontare storie e, anche soltanto interpretando un ruolo, di andare oltre Michele inteso come semplice contenitore. Non credo di essere una persona particolarmente acculturata, né particolarmente intelligente. Se però c’è una qualità che mi riconosco è una grandissima curiosità. Credo sia stata proprio questa curiosità ad alimentare tutto il resto, perché sono le esperienze a costruire, passo dopo passo, ciò che diventiamoˮ.

Quando ha capito davvero quale fosse la sua strada, queste due anime hanno continuato a convivere oppure una ha preso il sopravvento sull’altra?

“Secondo me si sono fuse. Nessuna delle due ha mai ceduto il passo all’altra. C’è una storia che parla del lupo bianco e del lupo nero: credo che il mio caso sia molto simile. Essendo dei Gemelli, ho sempre avuto la sensazione di convivere con una doppia personalità. Il luogo in cui queste due parti hanno trovato davvero un punto d’incontro è stato il cinema, così come il teatro. È lì che ho sempre avuto la sensazione che riuscissero a coesistere. Ripenso spesso a quei sei o sette anni fa, quando ho iniziato a ritrovare me stesso. Il lavoro più importante non è stato unire queste due parti, ma imparare a farle convivere. Nessuna delle due è scomparsa. Sono ancora un pazzo, nel mio piccolo, e chi mi sta accanto lo sa bene. La mia compagna, per esempio, mi dice spesso che non è semplice starmi vicino. Le rispondo che ne sono consapevole, che è complicato anche per me, ma sono fatto così. Stare accanto a me non è facileˮ.

Quali aspetti del suo carattere l’arte è riuscita a placare e quali, invece, ha finito per accentuare?

“Essendo cresciuto in un piccolo paese che offriva pochissimo e portandomi dietro quel bisogno di attirare l’attenzione di cui parlavo prima, credo che l’essere una testa calda, il fare il giullare della situazione, fosse soprattutto una maschera costruita durante l’adolescenza per essere accettato dal gruppo. Ricordo che ero sempre quello che proponeva le idee più assurde: andare a fare il bagno a mezzanotte, spogliarsi e girare video improvvisati, trascinare tutti in qualche iniziativa. Mi piaceva essere identificato come ‘Michele è un personaggio’. Era un ruolo che mi ero costruito. Con il tempo, però, tutto questo è cambiato. Ho capito che dovevo concentrarmi maggiormente su ciò che ero davvero e sul valore che attribuivo a me stesso, invece di vivere continuamente in funzione del giudizio degli altri o di quello che avrei dovuto fare per essere accettato. Mi sono detto che avrei dovuto imparare prima ad accettarmi e a capire chi fossi realmente. Solo dopo avrebbe avuto senso preoccuparmi dell’immagine che trasmettevo agli altri. Se c’è una caratteristica rimasta immutata è proprio la curiosità. È quella che mi rappresenta davvero. C’era prima di questo cambiamento interiore ed è rimasta anche dopo. Anzi, per certi versi era proprio l’aspetto che finivo per mettere da parte quando frequentavo la mia comitiva. Capitava spesso di uscire con amici che non condividevano le mie passioni. Se proponevo di andare a teatro, nessuno voleva venire. O ci andavo da solo oppure venivo preso in giro: mi dicevano di lasciar perdere e di uscire con loro. Dopo una, due, tre volte finivi quasi per rinunciare, perché volevi sentirti parte del gruppo e condividerne gli interessi. A un certo punto, però, quella situazione ha iniziato a starmi stretta. Mi sono sempre sentito un leader e seguire continuamente le idee degli altri non faceva per me. Così sono esploso. Ho perso anche alcune amicizie, ma semplicemente perché avevo deciso di essere me stesso. Quando inizi a dire che determinate esperienze non le vuoi più vivere e preferisci seguire altre strade, è normale che alcune persone si allontanino. I percorsi, a volte, si dividonoˮ.

US: Francesca Polici

Il giudizio degli altri. È interessante, perché poi ha scelto un mestiere nel quale si viene giudicati continuamente: da chi seleziona un attore, da chi sceglie un regista, dalla critica e dal pubblico. Che rapporto ha oggi con il giudizio?

“Oggi me ne frego. So benissimo che faccio un lavoro nel quale non potrò mai piacere a tutti. Qualunque film realizzi, qualunque personaggio interpreti, ci sarà sempre qualcuno che dirà che non gli è piaciuto, che non so recitare o che non sono un bravo regista. All’inizio ci soffrivo moltissimo. Succedeva soprattutto con i primi lavori: arrivava sempre qualcuno a dirmi che avrebbe girato una scena in modo diverso o che avrebbe cambiato qualcosa, e reagivo male. Rispondevo: ‘Quando lo farai tu, lo farai come vuoi. Questo è il mio’. Poi mi rendevo conto che quelle persone ci rimanevano male, perché in fondo stavano semplicemente facendo quello che facciamo tutti: osservare un’opera ed esprimere un’opinione. Del resto anch’io giudico ciò che guardo. Se entro in un museo, può capitare che un quadro non mi trasmetta nulla, anche se magari è un dipinto di Van Gogh. Succede con il cinema, con la musica e con qualsiasi forma d’arte. A un certo punto, quindi, ho accettato che il giudizio facesse parte del gioco. Oggi vivo tutto questo con molta serenità. Anzi, le dirò di più: spesso trovo più interessanti le critiche negative di quelle positive. Chi ha il coraggio di dirmi sinceramente ciò che pensa è una persona con cui mi siederei volentieri a prendere un caffè. Una critica negativa, se è onesta, può diventare uno stimolo importante per crescereˮ.

Ha imparato, quindi, a convivere con il giudizio del pubblico. Ma quello degli addetti ai lavori è diverso. Lei ha iniziato come attore e, soprattutto agli inizi, si è trovato a sostenere molti provini senza essere scelto. È stato difficile capire che quel giudizio non era rivolto a Michele Capuano come persona, ma soltanto al personaggio che avrebbe potuto interpretare?

“Assolutamente sì. Allo stesso tempo, però, sono sempre stato convinto che la responsabilità dei provini che non ho superato fosse mia. Non ho mai pensato che fosse colpa di qualcun altro o che ci fosse qualcuno da incolpare perché non lavoravo. Ripenso spesso a quel cambiamento di cui parlavo prima, allo switch che ho vissuto nella mia vita. Quando è avvenuto, ho capito anche quale fosse il mio approccio ai provini, ai casting, ai registi, ai produttori e, più in generale, agli addetti ai lavori. Quella necessità di piacere a tutti, di essere sempre disponibile e di cercare l’approvazione degli altri probabilmente arrivava anche a loro. Oggi penso che molte occasioni non siano arrivate anche perché trasmettevo inconsapevolmente un atteggiamento quasi servile, che non sempre si conciliava con i personaggi che avrei dovuto interpretare. Per tanti anni, però, ho vissuto il mondo del cinema molto da vicino. A Roma organizzavo una serata settimanale a casa mia, il ‘Salotto Capuano’. Abitavo con altri due ragazzi in una casa molto grande e da lì sono passati tantissimi attori della mia generazione e di quella precedente, ma anche persone del mondo della musica. È stato un luogo di incontri e di confronto continuo. Per questo mi pesava vedere gli altri iniziare a lavorare, costruire una carriera, mentre io rimanevo fermo. Per molto tempo è stata una sensazione difficile da gestire. Poi, però, ci sono stati due incontri che hanno cambiato il mio modo di vedere le coseˮ.

Con chi?

“Il primo è stato con un professore dell’Università Roma Tre, il professor Ruffini. Un giorno, davanti a un caffè, gli dissi che ero stanco di vedere tutti gli altri lavorare mentre io restavo fermo. Mi guardò e pronunciò una frase che non ho più dimenticato: «Capuano, ognuno ha il proprio percorso. Il suo non sarà mai quello del suo amico, né quello di qualcun altro. Cerchi di capire in che modo è scritto il suo percorso». La seconda frase me la disse Filippo Timi. Avevo appena sostenuto uno dei provini per Gomorra. È una serie che ho sfiorato tantissime volte: sono arrivato in finale quattro volte, compresa la selezione per Gomorra – Le origini, ma non sono mai riuscito a ottenere un ruolo. Paradossalmente, pur non essendo mai entrato nel cast, dopo la prima stagione ho lavorato a lungo come spalla, dalla seconda fino alla quinta stagione. Eppure quel ruolo non arrivava mai. Ricordo che, dopo uno di quei provini, raggiunsi Filippo Timi, che stava portando in tournée Favola. Lo seguii tra Roma, Milano e Firenze e, dopo una replica alla Pergola di Firenze, uscimmo a fumare una sigaretta. Mi vide abbattuto e mi chiese che cosa fosse successo. Gli spiegai che, ancora una volta, non avevo ottenuto il ruolo in Gomorra. Mi disse una frase che mi ha accompagnato negli anni: «Io sono diventato famoso molto presto. Questo mi ha reso un grande artista, ma non mi ha dato il tempo di esplorare Filippo come uomo. Perché non utilizzi questo periodo per conoscere Michele come persona, prima ancora di diventare Michele attore o Michele regista?». Quelle parole mi colpirono profondamente. Desideravo raggiungere un obiettivo che lui aveva già conquistato, mentre lui mi stava dicendo che, prima del successo, avevo un’occasione preziosa: conoscere davvero me stesso. In fondo, il successo e la notorietà cambiano inevitabilmente anche la persona. Lui stesso si domandava chi sarebbe stato Filippo senza tutto quello che era arrivato dopo. Le due frasi, quella del professor Ruffini e quella di Filippo Timi, hanno inciso profondamente sul mio modo di vivere questo mestiereˮ.

Che rapporto ha oggi con le occasioni mancate? E con quelle che, magari, considera occasioni sprecate?

“Oggi le considero il motore che mi ha fatto andare avanti. Sono state la mia benzina. Potrei raccontarne davvero moltissime. Ce n’è una, però, che porto dentro più di tutte. Sono nato il 24 maggio, lo stesso giorno in cui nacque Eduardo De Filippo, naturalmente con molti anni di differenza. Da ragazzo ero innamorato di Eduardo e di Massimo Troisi. Quando scoprii quella coincidenza della data di nascita la vissi quasi come un segno e iniziai a pensare che, un giorno, mi sarebbe piaciuto interpretare Eduardo. Quando Giuseppe Rubini preparò I fratelli De Filippo, arrivai fino alla fase finale dei provini. Ho davvero sfiorato quel ruolo. Poi fu scelto Mario Autore, che considero molto bravo. Dopo aver visto il film gli scrissi anche per complimentarmi con lui, perché ormai non si trattava più di immaginare come l’avrei interpretato io, ma di riconoscere il lavoro che era riuscito a fare. Ricordo perfettamente uno degli ultimi provini. Eravamo a Napoli e incontrai Rubini in bagno. Mi guardò e mi disse: «Per un attimo mi è sembrato di vedere Eduardo». Poi mi chiese come facessi a conoscere così tanti dettagli della sua vita. Gli risposi che avevo letto davvero moltissimo su Eduardo De Filippo. Quando uscii da quel provino camminai per circa mezz’ora senza rendermi conto di ciò che avevo intorno. Ridevo, piangevo, ero completamente travolto dall’emozione. Durante quella selezione recitai anche una scena con Sara Lazzaro. Due giorni dopo mi scrisse dicendomi che continuava ancora a pensare a quel provino. Anch’io ne ero rimasto profondamente colpito. Quando poi quel ruolo non arrivò, fu una delle delusioni più forti della mia vita. Non tanto per il lavoro, per i soldi o per la carriera, quanto per il legame profondissimo che sentivo con quel personaggio. Fu allora che capii di non poter più vivere i provini in maniera così viscerale. Non era possibile investire tre o quattro mesi di preparazione emotiva per poi rischiare di restare distrutto se il ruolo non arrivava. Da quel momento il mio approccio è cambiato. Quando un provino finisce, non mi chiedo più soltanto se l’ho ottenuto oppure no. Mi domando come ho lavorato, che cosa ho imparato e quale eredità mi abbia lasciato quell’esperienza. Mi torna sempre in mente una frase di Notte prima degli esami: l’importante non è quello che trovi alla fine della corsa, ma quello che provi mentre corri. È questo il senso. Ho vissuto tante esperienze che mi hanno formato e, anche quando il risultato non arrivava e continuavo magari a fare il cameriere per mantenermi, erano proprio quelle esperienze a costruire, giorno dopo giorno, la persona che sono oggi. È lì che si è forgiata la mia armaturaˮ.

Oggi come definirebbe il successo? Che cosa significa davvero per Michele Capuano?

“Per me il successo significa riuscire a condurre una vita all’insegna della serenità. È questo il vero traguardo. Non lo considero legato ai riflettori, ai tappeti rossi, ai festival o ai premi. Tutto questo può far parte del mestiere, ma non rappresenta ciò che ritengo davvero importante. Il successo è poter costruire una famiglia, riuscire a mantenerla e avere la possibilità di non far mancare nulla alle persone che amo. Significa essere una persona equilibrata, circondata da amicizie sincere e da rapporti autentici, vissuti con spontaneità. Questo, secondo me, è il vero successo. Tutto il resto è molto più effimero. Certo, sono una persona vanitosa. Tengo al modo in cui mi presento, mi piace vestirmi bene e prendermi cura della mia immagine. Scherzando, dico sempre che la mia unica vera dipendenza sono i vestiti. Questo, però, non significa che rincorra la notorietà. Quella dimensione, francamente, mi interessa molto pocoˮ.

Vanitoso: chi è la persona che vede oggi quando si guarda allo specchio?

“Ne vedo due. Sono i due Gemelli che porto dentro di me. Per molti anni mi sono sentito rappresentato da due maschere: quella della tragedia e quella della commedia. Oggi, però, comincio finalmente a vedere una terza immagine, nata proprio dall’incontro delle altre due. Vedo un uomo che ha iniziato a capire che cosa vuole, quale strada desidera percorrere e, soprattutto, che ha accettato quanto gli errori commessi siano stati necessari per diventare la persona che è. Per la prima volta riesco davvero a guardarmi negli occhi allo specchio senza avere nulla da rimproverarmi. Non è sempre stato così. Ho attraversato periodi molto difficili, nei quali ero il primo a tormentare me stesso. Allora guardarmi allo specchio era complicato. Ora, invece, vedo un uomo che sa dove vuole andare e ne sono fiero. Per molti anni ho impedito al mio bambino interiore di diventare davvero adulto; adesso sento che sta crescendo e che lo sta facendo nel modo giustoˮ.

Restando sul tema dello specchio e dell’immagine, il corpo, nel suo percorso, è stato più un vantaggio o un limite?

“Le dico la verità: non mi piaccio molto. Vorrei riuscire a essere più costante nell’allenamento. Non perché desideri costruirmi un fisico particolare, non è questo il punto. Mi piacerebbe semplicemente aumentare un po’ la massa muscolare per una questione di salute. Quando mi guardo allo specchio trovo sempre qualche aspetto da migliorare. Credo, però, che questo faccia parte dello stesso atteggiamento che ho nei confronti del resto della mia vita: penso sempre che si possa fare di più e che ci sia ancora margine per crescere. Tengo molto alla cura della mia immagine, anche se non frequento centri estetici o strutture simili. Mi piace osservare come mi vesto, creare abbinamenti di colori e prestare attenzione ai dettagli. Ma ciò che mi diverte maggiormente è osservare gli altri. Penso che anche questo derivi dalla mia curiosità. Le faccio un esempio che rende bene l’idea. Un giorno, in via del Corso, mi sono fermato davanti a un negozio di scarpe da donna. Non perché fossi interessato alle persone in sé, ma perché mi affascinava osservarne il comportamento. Sono rimasto lì quasi un’ora a guardare le donne mentre provavano le scarpe: osservavo quali modelli sceglievano, come li indossavano e il modo in cui si guardavano allo specchio dopo averli calzati. Mi incuriosisce vedere come le persone si prendono cura di sé, in tutte le forme possibili. E, scherzando ma non troppo, le dico anche che, se un giorno dovessi aprire un’attività diversa dal cinema, probabilmente sceglierei proprio un negozio di scarpe da donnaˮ.

Quali sono oggi le grandi domande che rincorre il Michele Capuano regista? O, forse, quelle che continuano a rincorrere lei?

“Sa che ho addirittura due punti interrogativi tatuati sul corpo? Le domande sono davvero molte. Come regista, ce n’è una che ritorna spesso. Mi chiedo se un giorno avrò il coraggio di raccontare davvero la mia famiglia: mio padre, mia madre, mio fratello. È un territorio che finora ho sempre affrontato con molta cautela. Mi domando se arriverà il momento in cui avrò abbastanza materiale umano, ma soprattutto abbastanza coraggio, per trasformare quella parte della mia vita in un film o in una storia. Ci sono poi interrogativi che riguardano il futuro del cinema. Mi chiedo come cambierà, quale direzione prenderà e quale sarà il suo rapporto con le trasformazioni tecnologiche che stiamo vivendo. Non è un pensiero che mi ossessiona, ma è inevitabile interrogarsi su un cambiamento che potrebbe incidere profondamente sul settore nel quale sto cercando di costruire il mio percorso. Allo stesso tempo, mi chiedo quale tipo di regista diventerò, con quali attori avrò la fortuna di lavorare e, in fondo, chi sarò davvero da grande. Ho sempre pensato che avrei voluto fare davvero il regista una volta diventato più grande. Prima di arrivare a quel punto voglio ancora vivere, accumulare esperienze, conoscere persone e continuare a crescere come uomo. Solo dopo, credo, arriverà il momento giusto per essere pienamente il regista che desidero diventareˮ.

Uno dei temi che vorrebbe affrontare, ma che ancora non si sente pronto a raccontare, è quello della sua famiglia. Teme maggiormente di ferire gli altri o di essere ferito lei stesso?

“Entrambe le possibilità. Sono un tenerone, un romantico. È come vivere costantemente con due facce della stessa medaglia. So di poter apparire gradasso, ma allo stesso tempo posso essere la persona più umile del mondo. Penso che questo dipenda molto dal contesto in cui sono cresciuto. La mia è sempre stata una famiglia normale, serena e molto tranquilla. Poi, però, uscivi di casa e trovavi una realtà completamente diversa. Dovevi adattarti, altrimenti rischiavi di diventare lo zimbello del gruppo. Credo che anche questo abbia contribuito a formare il mio carattere. Con il tempo mi sono reso conto di aver vissuto alcuni rapporti familiari in modo particolare. Per esempio, quello con mio padre. Da ragazzo tendevo a idolatrarlo e spesso facevo determinate scelte più per compiacerlo che perché le desiderassi davvero. Mi viene sempre in mente l’episodio del pianoforte. Ho studiato per cinque anni perché piaceva a lui. Un giorno, però, durante una lezione, mi sono fermato e ho detto all’insegnante che non mi piaceva suonarlo. Cercò di convincermi, dicendomi che stavo eseguendo Bach, ma le risposi che non era quello il punto: poteva essere Bach, Mozart o chiunque altro, semplicemente non era ciò che volevo fare. Mi alzai e me ne andai. Da quel giorno non tornai più. L’insegnante chiamò mio padre, che rimase sorpreso da quella decisione. Quello fu uno dei primi momenti in cui anteposi i miei bisogni alle aspettative degli altri. Certo, avevo impiegato cinque anni per riuscirci, e questo dimostra quanto il rapporto con la figura paterna abbia inciso su di me. Anche il rapporto con mia madre è stato particolare. Sono cresciuto in una famiglia composta in gran parte da donne e, a un certo punto, ho iniziato a considerarla quasi un’amica. Proprio per questo, come accade talvolta nelle amicizie, ho finito anche per prendere le distanze da lei. Ripensandoci oggi, mi rendo conto che in alcuni momenti l’ho usata quasi come un capro espiatorio. Nei periodi difficili, anziché affrontare ciò che avevo dentro, finivo per prendermela con la persona più vicina. È stato un errore, naturalmente. Forse è anche per questo che oggi faccio ancora fatica ad affrontare cinematograficamente la mia famiglia. Ho paura di sollevare questioni che probabilmente non ho ancora elaborato fino in fondo. Vorrei raccontare quella storia soltanto quando sarò certo di aver compreso davvero chi sono, quale ruolo abbiano avuto i miei genitori nella mia vita e quale posto occupino oggi dentro di me. Credo di essere arrivato a un buon punto di questo percorso, ma forse non sono ancora pronto a trasformarlo in un filmˮ.

Qual è oggi il suo più grande tallone d’Achille?

“Mi torna spesso in mente una frase di Massimo Troisi. Diceva che essere buoni d’animo, da ragazzi, fa apparire come brave persone; da adulti, invece, rischia di far passare per sciocchi. Mi sono sempre riconosciuto molto in questa riflessione. Fare del bene agli altri è quasi un mantra per me. Mi piace aiutare le persone, ma spesso, sbagliando, mi aspetto di ricevere lo stesso trattamento. E, nella maggior parte dei casi, non accade. Forse il mio vero tallone d’Achille è proprio questo: essere troppo aperto, troppo disponibile, condividere con facilità me stesso con gli altri. Negli anni questa caratteristica mi ha fatto soffrire molto, perché spesso mi si è rivoltata contro. Per questo oggi sto cercando di imparare a proteggermi maggiormente e a lasciarmi andare soltanto quando sento davvero che è il momento giusto. È un percorso sul quale sto ancora lavorandoˮ.

E che rapporto ha con l’amore?

“Credo che l’amore sia un animale piccolo, del quale bisogna prendersi cura ogni giorno. E penso che sia una fortuna enorme incontrare persone con cui ci si comprende senza sforzo. Quando preparavo uno spettacolo dedicato a Pasolini, lessi moltissimo su di lui. C’è una riflessione che mi è rimasta impressa: secondo Pasolini, la comprensione è ancora più importante dell’amore. Condivido profondamente questa idea. Riuscire a trovare qualcuno che ci comprenda davvero, soprattutto in un mondo che spinge sempre più verso l’individualismo, è qualcosa di rarissimo. Oggi facciamo fatica persino a capire noi stessi; figuriamoci trovare il tempo e l’energia per comprendere gli altri. Per questo considero straordinario incontrare una persona che diventi un prolungamento naturale di noi stessi e nei confronti della quale si riesca a fare altrettanto. Mi auguro che tutti, nella vita, possano vivere un’esperienza del genere, in qualunque forma si presenti. Per me l’amore è quasi un superpotere. Se penso ai personaggi dei fumetti, ai supereroi della Marvel o della DC, credo che l’amore potrebbe tranquillamente essere uno dei loro poteri, perché spinge a compiere gesti che non si sarebbero mai immaginati. Quando ho scritto il mio primo corto Lella, per esempio, mi ero appena lasciato con una ragazza con cui avevo vissuto una relazione durata circa due anni. Era una storia nata come relazione extraconiugale, poi mi ero innamorato davvero. A un certo punto decisi di chiuderla, non perché l’amore fosse finito, ma perché era diventata una relazione tossica. Ricordo perfettamente quel momento. Ci lasciammo mentre nel locale stavano trasmettendo Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André. Tornando a casa a piedi sentivo dentro di me una forza incredibile. Avevo la sensazione che il mio corpo fosse pieno di idee, emozioni e parole che avevano bisogno di uscire. Provai a telefonare a due amici, ma nessuno dei due poteva parlare. Così continuai a camminare. Arrivato all’altezza del Gazometro, mi fermai all’improvviso e pensai: «Adesso posso scrivere questa storia». Quell’amore, pur essendo stato tossico, per me era stato comunque amore. E da quell’esperienza nacque Lella. Lo scrissi in un giorno e mezzo, mentre per mesi non ero riuscito a mettere una sola parola sulla pagina. Per questo continuo a pensare che l’amore sia una forma di energia creativa straordinaria. Ognuno la vive in modo diverso, ma credo che, prima o poi, tutti dovrebbero lasciarsi conquistare dall’amore. Per me è stato benzinaˮ.