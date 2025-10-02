Michele Criscitiello rapinato in auto, ladri gli puntano pistola per rubargli Rolex da 70mila euro

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Brutta disavventura per Michele Criscitiello, il proprietario del canale tv Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, è stato rapinato mentre era fermo al semaforo, a bordo della sua auto. Un motorino ha urtato la vettura a Sesto San Giovanni. Quando il 42enne è sceso, un secondo ladro lo ha minacciato con la pistola portandogli via un Rolex da 70mila euro.

La rapina in auto a Michele Criscitiello

Per la rapina è stato usato un trucco noto. Il giornalista si trovava fermo a un semaforo nella sua Porsche, quando è stato superato da un motorino che ha urtato lo specchietto del veicolo.

Criscitiello ha quindi aperto il finestrino e in quell’istante un altro uomo gli ha puntato contro una pistola e gli ha afferrato il polso impossessandosi di un Rolex da settantamila euro.

Il conduttore televisivo avrebbe anche tentato di reagire, ma i due ladri sono riusciti a fuggire con il costoso orologio.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere della zona alla ricerca di elementi utili per provare a rintracciare i due rapinatori.

Criscitiello invece è andato a Milano per lavorare. La rapina di cui è stato vittima è avvenuta a pochi passi dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni.

I casi precedenti

Il modus operandi adottato dai rapinatori per derubare Criscitiello è noto come la truffa del “trasfertisti“, gruppi di scippatori che partono dalla Campania e agiscono a Milano e nell’hinterland.

Di solito le vittime vengono selezionate e seguite in attesa del momento giusto per mettere in atto la rapina.

Poche settimane fa è stato derubato con questa tecnica anche il conduttore Stefano De Martino, sorpreso mentre era sulla sua Mercedes classe G e derubato di un Patek Philipe da cinquantamila euro. Dopo un tentativo di opporsi, uno dei banditi gli aveva puntato contro una pistola e lo aveva minacciato: “Lasciami o ti sparo”.