Michele Giraldo sindaco di Brugine ha un tumore al sangue, l'annuncio sui social commuove il web

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Michele Giraldo, sindaco 41enne di Brugine, nel Padovano, ha annunciato sui social di essere in cura per un tumore. Il post, nato per dare forza ad altri malati, ha generato migliaia di messaggi e l’attenzione dei media. Dopo l’inizio della chemioterapia, Giraldo ha lanciato un importante messaggio: affrontare la malattia con fiducia, coraggio e ottimismo.

L’annuncio del sindaco sul tumore

Michele Giraldo è il primo cittadino di un piccolo comune del Padovano, e la sua in fondo è la vicenda – purtroppo – di tantissimi. Il 41enne ha affidato ai social un post per condividere la sua battaglia contro un tumore, con il desiderio di farsi forza e raccontare la sua esperienza con la malattia.

In breve tempo, la sua iniziativa ha avuto però un’eco imprevista: il post è stato ripreso da giornali nazionali, trasformandosi in una storia che ha catturato l’attenzione ben oltre i confini locali.

Il racconto di Michele Giraldo

Il sindaco di Brugine ha raccontato al Corriere della Sera la diagnosi di linfoma, un tumore del sangue, e come questa notizia non lo ha distolto dall’impegno amministrativo, che continua a portare avanti nei limiti consentiti dalla malattia.

Michele Giraldo è al terzo mandato: stimato amministratore e geometra, ha scoperto la patologia dopo mesi di sintomi apparentemente banali. Inizialmente aveva avvertito un fastidio alla guancia: dopo approfondimenti e vari esami, dalla risonanza alla tac, la biopsia ha confermato il linfoma.

Il percorso e l’approccio alla terapia

La battaglia di Giraldo è appena iniziata: il 4 settembre ha avuto avvio il percorso terapeutico, presso il reparto di ematologia dell’ospedale di Padova, dove dice di aver trovato “persone straordinarie”.

Professandosi “carico”, e nutrendosi dei tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti sui social, il sindaco sta dimostrando grande energia nell’affrontare la sua condizione.

“Ho capito quanto importante sia avere tante persone al proprio fianco, perché anche un singolo messaggio può fare la differenza e dare una forza straordinaria” ha dichiarato nell’intervista.

Il sindaco definisce questo percorso l’inizio della sua “seconda vita”. Una fase nuova che affronta non solo come amministratore, ma soprattutto come uomo, con la volontà di trasformare la propria esperienza in un messaggio di speranza per altri pazienti.

“Voglio lanciare un monito a quelle persone che non riescono a vedere luce in fondo al tunnel della malattia” ha aggiunto. “Bisogna crederci sempre, con consapevolezza, certo, ma anche e soprattutto con coraggio. Con una buona dose di ottimismo si possono affrontare e superare anche i momenti più difficili”.