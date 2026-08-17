Michele La Rosa, l’intervista all’attore: “Sul set dell’Odissea di Nolan, mi sono finalmente messo in giocoˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

L’Odissea ci ha sempre insegnato che il viaggio più difficile non è attraversare il mare, ma attraversare sé stessi. Le tempeste, i mostri, le sirene, le isole lontane sono soltanto il riflesso di ciò che ciascuno combatte dentro di sé. Per questo il poema di Omero continua a parlarci dopo migliaia di anni: perché racconta il desiderio ostinato di trovare il proprio posto nel mondo, anche quando la vita sembra volerci condurre altrove. Forse è anche per questo che Christopher Nolan ha scelto proprio l’Odissea. Perché non è soltanto la storia di un ritorno, ma quella di una trasformazione. Di un uomo che, per arrivare alla meta, deve prima perdere certezze, affrontare il dolore, imparare a rinascere più volte. Esistono persone che quel viaggio lo vivono davvero. Non con una spada tra le mani o una nave sospinta dal vento, ma con il peso delle proprie scelte, dei rimpianti, delle occasioni perdute e di quelle che, contro ogni previsione, tornano a bussare alla porta quando sembravano ormai svanite. Michele La Rosa, sui social come ‘in arte Misha’, è una di queste persone. La sua storia non comincia su un set cinematografico e nemmeno davanti a una macchina da presa. Comincia molto prima. Comincia con un bambino che sale su un palco per cantare davanti a un pubblico, con un sogno custodito nel silenzio, con la convinzione ingenua e potentissima che un giorno l’arte sarebbe stata casa sua. Poi, però, la vita fa quello che spesso sa fare meglio: cambia il percorso. Lo porta verso un’università, verso un futuro apparentemente più sicuro, verso una strada che sembra giusta agli occhi degli altri ma che, poco alla volta, smette di assomigliargli. Ci sono vite che scorrono dritte. E poi ci sono vite che hanno bisogno di rompersi per potersi ricostruire, esattamente come accade a Michele La Rosa. Perché esistono momenti in cui il destino ci costringe a guardarci negli occhi e a porci una domanda tanto semplice quanto spaventosa: sto vivendo davvero la vita che desidero? Non tutti hanno il coraggio di ascoltare la risposta. Michele La Rosa lo ha fatto, come ci racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. E da quel momento ha iniziato la sua personale Odissea. Non per tornare indietro, ma per tornare a sé stesso. Da quella scelta nasce tutto il resto. La musica ritrovata. La voglia di rimettersi in gioco. Lo studio. I sacrifici. I casting. Le porte chiuse e quelle che, improvvisamente, si spalancano. Fino ad arrivare quasi per caso sul set di uno dei registi più importanti del nostro tempo, Christopher Nolan. Una prima volta che per molti sarebbe il punto di arrivo, ma che per lui rappresenta soltanto l’inizio. Perché questa non è la storia di un uomo arrivato. È la storia di un uomo che ha finalmente scelto di partire. E forse è proprio questo che rende il suo racconto così vicino al nostro. Perché, in fondo, tutti abbiamo almeno un sogno rimasto in sospeso. Tutti abbiamo una versione di noi stessi che aspetta, pazientemente, di essere ascoltata. E tutti, almeno una volta nella vita, siamo chiamati a decidere se restare nel porto sicuro oppure affrontare il mare aperto, senza sapere cosa ci aspetti dall’altra parte. Di Michele La Rosa, la prima cosa che colpisce è il contrasto tra la calma con cui parla e l’intensità con cui vive ciò che racconta. Ha lo sguardo di chi ha imparato a convivere con le proprie paure senza lasciarsi governare da esse. Un metro e ottanta di altezza, ottantacinque chilogrammi di massa muscolare, un fisico scolpito da anni di disciplina, capelli lunghi che incorniciano un volto ormai consapevole della propria identità e occhi color cervone, sospesi tra il verde e l’ambra, capaci di cambiare luce proprio come i personaggi che sogna di interpretare. Ma sono dettagli destinati a passare in secondo piano. Perché, dopo pochi minuti, ci si accorge che la caratteristica più evidente di Michele La Rosa non è qualcosa che si vede. È quella rara capacità di raccontare le proprie fragilità senza trasformarle in un alibi e i propri sogni senza vergognarsene. Ed è forse questa la forma più autentica del coraggio. Perché, a volte, l’Odissea più importante non è quella che porta verso Itaca. È quella che ci riporta finalmente alla persona che siamo sempre stati.

Lei ha una storia molto particolare alle spalle, fatta di rinascita e seconde opportunità. Chi era prima di prendere arte all’Odissea di Nolan?

“Non ho nulla da nascondere. Il punto è che il mio percorso nel mondo dell’arte è stato piuttosto particolare. In realtà, non mi sono avvicinato all’arte: ci sono tornato. Ho avuto una vita molto normale e la mia vera passione è sempre stata il canto. Nasco come cantante: la musica è stato il mio primo amore. La prima volta che ho cantato da solista davanti a un pubblico avevo nove anni. Era un festival organizzato nel mio paese d’origine, Lercara Friddi. Ogni anno si teneva questa manifestazione dedicata ai bambini e non tutti potevano partecipare, perché c’era una selezione. Fui scelto e quella fu la mia prima esibizione pubblica. È da lì che è iniziato tutto. In quel periodo non avevo mai pensato seriamente di diventare attore. Certo, immaginavo che un cantante potesse, un giorno, fare anche qualche esperienza nel cinema, come è accaduto ad altri artisti, ma consideravo la recitazione un aspetto secondario. Il mio obiettivo era diventare cantante. Da bambino iniziai anche a studiare canto con una maestra del mio paese, Romina Rollo. Poi arrivò il momento del diploma e mi iscrissi all’università. In quegli anni, di fatto, misi da parte la musica. Mi iscrissi nel 2011 e proseguii gli studi fino al 2018. Nel febbraio del 2018 un evento molto traumatico ha fatto sì che io oggi sia vivo per miracolo. Ero praticamente a un passo dalla laurea. Frequentavo Architettura, ero al primo anno fuori corso e mi mancavano soltanto due esami. Quando mi resi conto di essere sopravvissuto, ebbi una riflessione molto profonda: capii che stavo vivendo una vita che non sentivo miaˮ.

E cosa ha fatto allora?

“Presi una decisione radicale: lasciai l’università. Quando capisci di essere rimasto vivo per miracolo, inizi a chiederti se stai davvero vivendo la vita che desideri. La mia risposta fu no. Pensai che, prima di morire, almeno avrei dovuto provare a inseguire ciò che avevo sempre sognato. Così ripartii da me stesso. Ripresi a cantare e iniziai anche a curare maggiormente il mio aspetto fisico, perché nel mondo dello spettacolo l’immagine ha la sua importanza. Naturalmente conta il talento, ma anche il modo in cui ci si presenta. Mi iscrissi in palestra e tornai a cantare. Ripresi dal coro della chiesa, dove avevo sempre cantato, e decisi di dedicare davvero tutto il mio tempo a costruire la persona che desideravo diventare, un cantante e anche un attore. Mi dissi che, ormai, della laurea non mi importava più, perché sapevo con certezza che nella vita non avrei mai voluto fare l’architettoˮ.

Perché aveva scelto Architettura? Era una decisione sua oppure stava seguendo un percorso che altri ritenevano più sicuro per il suo futuro?

“Scelsi Architettura soprattutto per mio padre. All’epoca aveva un’azienda che vendeva materiale edile e desiderava che proseguissi su quella strada. L’idea era semplice: dal momento che ero molto bravo a disegnare, secondo lui avrebbe avuto senso laurearmi in Architettura e poi lavorare nella sua azienda. Di conseguenza, non fu una scelta davvero mia. Fu soprattutto una decisione dettata, nel bene, da mio padreˮ.

E lei come ha vissuto quella decisione? Come ci si sente quando si percorre una strada che, in fondo, non si sente davvero propria?

“Avevo già parlato chiaramente con mio padre quando avevo diciotto anni. Gli avevo detto che il mio sogno era entrare ad Amici di Maria De Filippi. Avrei voluto frequentare una scuola di canto e intraprendere subito quella carriera, perché ero già profondamente convinto di voler fare il cantante. Lui, però, mi disse: «Prima laureati e poi ci penserai». Era preoccupato che il mestiere del cantante non potesse garantirmi un futuro stabile. Pensava che una laurea mi avrebbe assicurato una vita più solida, un lavoro sicuro e uno stipendio certo. Temeva che scegliere la musica significasse andare incontro a un’esistenza troppo incerta e precaria. Per questo insisteva: prima la laurea e poi, eventualmente, avrei potuto tentare i casting di Amici. Alla fine, però, le cose andarono diversamente. Nel frattempo cambiarono anche il limite di età per partecipare ai provini e uscii dalla fascia prevista, quindi non ebbi mai la possibilità di provarci. Per me Amici rappresentava davvero un sogno, perché era una scuola nella quale avrei potuto studiare per un annoˮ.

Mi metto nei suoi panni: se una persona desidera fare una cosa, ma la vita la porta da un’altra parte, non finisce per sentirsi limitata?

“Sì, mi sono sentito limitato. Però non ho mai rivalutato o messo da parte la mia ambizione. Semplicemente ero un ragazzo con un carattere molto remissivo e tendevo a fare quello che gli altri mi dicevano di fare. Va anche precisato che mio padre non mi ha mai detto: ‘Tu non farai mai il cantante’. Mi diceva piuttosto: ‘Prima laureati. Cerca di laurearti nei cinque anni previsti, così a ventitré anni sei ancora in tempo per metterti in gioco nella musica’. Io, con quel carattere che avevo allora, accettai quel ragionamento. Pensai che, in fondo, una laurea avrebbe potuto comunque essermi utile. È vero, mi sono sentito limitato, ma quella situazione mi ha anche spinto a dare il massimo negli studi. In pochissimi anni sostenni praticamente tutti gli esami di Architettura e con voti molto alti. Avevo quasi tutti trenta e trenta e lode. Tanto che alla fine mi sono laureato qualche tempo faˮ.

Nel momento in cui decide di riprendersi in mano la sua vita e di seguire finalmente le sue aspirazioni, qual è stato l’ostacolo più grande che ha incontrato?

“Sinceramente? Non ho incontrato particolari ostacoli, perché non sono tornato immediatamente a fare il cantante in modo professionale. Non avevo ancora dei brani inediti, non avevo una band e non stavo cercando subito uno spazio nel mercato discografico. La mia scelta è stata molto più semplice: sono ripartito dallo studio. Ho ricominciato a prendere lezioni di canto e negli ultimi anni la mia insegnante è stata Antonella Schirò, alla scuola di musica jazz The Brass Group. Quindi, dal punto di vista concreto, non ho trovato grandi difficoltà proprio perché non mi sono rimesso subito in gioco come professionista. Ho deciso di ricominciare dalle basi, seguendo un nuovo percorso di studio e di formazione. Adesso, invece, sto cercando di costruire qualcosa di più strutturato: sono alla ricerca di un autore e credo anche di aver trovato una persona con cui poter iniziare a lavorare ai miei braniˮ.

La musica è stata il suo primo amore, ma a un certo punto arriva anche la recitazione. Fin qui il suo percorso sembrava orientato esclusivamente verso il canto e, all’improvviso, la ritroviamo nel cast del film Odissea di Christopher Nolan. Come nasce questa opportunità? Qual è stata la scintilla che l’ha portata a percorrere anche questa strada?

“In realtà, non mi sono candidato spontaneamente per quel progetto. Ho partecipato ai casting del film perché sono stato convocato. Fino a quel momento la recitazione non mi aveva mai offerto l’occasione di mettermi in gioco. Tutto è iniziato nell’ottobre del 2024, quando ho partecipato a un casting che si teneva a Palermo per uno spot pubblicitario nazionale per un gelato che si girava a Cefalù. È nato davvero tutto per caso: mi sono candidato per quella pubblicità, sono stato preso e, durante quell’esperienza, ho colpito positivamente Ugo Polizzi, che si occupava dei casting. Da quel momento, è stato lui a coinvolgermi praticamente in tutti i progetti di cui curava la selezione del cast. Tra questi c’era anche Odissea di Christopher Nolan. Inizialmente ero stato selezionato per il ruolo di rower, cioè uno dei rematori delle imbarcazioni. Il provino, quindi, l’ho sostenuto perché Ugo mi aveva convocato proprio per quella figura e non per il ruolo di soldato. Successivamente, però, sorse un problema legato alla lingua. Nolan preferì reclutare la maggior parte dei rematori in Inghilterra anziché in Italiaˮ.

Alla fine, quindi, quale ruolo le è stato assegnato?

“Noi che inizialmente eravamo stati selezionati come rower e poi esclusi da quel ruolo abbiamo comunque ricevuto un’altra opportunità grazie a Ugo Polizzi, circa una settimana prima dell’inizio delle riprese. Non tutti, ma circa la metà di noi è stata inserita nel film con ruoli diversi. Alcuni sono stati impiegati come soldati. Altri, invece, hanno interpretato quelli che sul set di Nolan venivano chiamati i follower, cioè i seguaci, i sostenitori di Odisseo, quelli che nelle scene stanno per arruolarsiˮ.

Musica e recitazione, però, sono due mondi diversi. Che cosa le ha dato la recitazione che la musica, almeno fino a questo momento, non era ancora riuscita a offrirle?

“La recitazione mi ha dato soprattutto un’opportunità: quella di cimentarmi concretamente con un’esperienza professionale di un certo calibro. È un’occasione che, nella musica, fino a oggi non avevo ancora avuto. Con la recitazione, invece, è arrivata davvero. E poi, glielo dico con un termine siciliano, mi sono proprio ‘intrippato’, appassionato moltissimo, a questo mondo. Da quel momento ho iniziato a candidarmi praticamente a tutti i casting che si svolgevano a Palermo e di cui venivo a conoscenza, non soltanto a quelli organizzati da Polizzi, ma anche a quelli curati da altre produzioni. Ho continuato a mettermi in gioco e ho iniziato a lavorare con continuità in diversi progettiˮ.

Che tipo di esperienza è stata, concretamente, lavorare sul set di Odissea? Ha incontrato difficoltà oppure è stato soprattutto un piacere interpretare quel ruolo di soldato?

“Sinceramente, senza sembrare presuntuoso, non ne ho incontrata nessuna. Anzi, mi sono sentito subito perfettamente a mio agio. Ero entusiasta, se posso usare questo termine, addirittura emozionato all’idea di partecipare a quel progetto. Quando ho capito che si trattava proprio del film di Christopher Nolan mi sono esaltato, perché non avrei mai immaginato che la mia prima esperienza su un vero set cinematografico sarebbe stata in una produzione hollywoodiana. Per me è stato davvero un inizio col botto. Successivamente ho preso parte anche ad altri progetti, sicuramente più piccoli, ma debuttare con un film di questo livello è stata un’emozione enorme. Ho avuto la straordinaria opportunità di vedere da vicino come funziona un grande set cinematografico: una gigantesca sala costumi, un reparto trucco e parrucco enorme, un’organizzazione impressionante. Osservare quel meccanismo mi ha fatto innamorare ancora di più di questo lavoro. Mi sono detto: «Fare cinema è qualcosa di straordinario». E questo valeva anche quando le giornate iniziavano prestissimo. Per Odissea ci sono state convocazioni persino alle cinque del mattino, ma non mi è mai pesatoˮ.

Lei ha girato esclusivamente a Favignana. C’è un ricordo particolare che conserva?

“Sì. Il momento più emozionante è stato quando, senza che lo sapessi, mi sono ritrovato nella stessa scena, la finale, con Anne Hathaway. Noi soldati stavamo girando la sequenza a Cala Rossa. Eravamo schierati come guardie d’onore, anche se nel montaggio finale si vede ben poco. Eravamo disposti uno di fronte all’altro lungo il pontile che conduceva alla barca con cui Ulisse parte alla volta del suo viaggio per onorare i morti non sepolti. Inizialmente pensavamo che quella scena sarebbe stata girata soltanto con Matt Damon, perché nessuno ci aveva detto altro. Invece, all’improvviso, mi sono ritrovato davanti Anne Hathaway e Tom Holland, che nel film interpretano Penelope e Telemaco. Hanno percorso tutto il pontile passando esattamente in mezzo a noi soldati. Ritrovarmi Anne Hathaway praticamente davanti è stata un’emozione fortissima, soprattutto perché è una delle mie attrici preferite. L’ho adorata ne Il diavolo veste Prada, ma la seguivo già dai tempi di Pretty Princess. Non mi aspettavo assolutamente di incontrarla e, quando l’ho vista arrivare, mi è venuta quasi la tachicardia per l’emozioneˮ.

E di Christopher Nolan quale ricordo conserva?

“Non c’erano molte occasioni per relazionarsi direttamente con lui, avevamo solitamente comunicazioni tramite l’aiutoregista. C’è però un episodio che mi ha colpito moltissimo. Stavamo girando una scena ambientata sulla montagna, un breve flashback in cui Agamennone e Ulisse si incontrano e si salutano. Noi soldati eravamo stati disposti in fila in modo piuttosto casuale. A un certo punto Nolan mi ha notato da lontano e ha fatto chiamare l’aiuto regista italiano. Mi hanno fatto uscire dalla posizione in cui mi trovavo e mi hanno spostato in prima fila. Mi è stato riferito che Nolan aveva detto di volere soldati con le braccia robuste e, vedendomi, aveva chiesto espressamente che fossi messo davanti. Per me è stato un momento davvero speciale perché, senza aspettarmelo, sono passato da una posizione qualunque alla prima fila per una scelta diretta del regista. È questo il ricordo più bello che conservo di luiˮ.

Michele che sogna di fare il cantante e Michele che oggi sta costruendo il proprio percorso da attore. Ma chi è Michele La Rosa, al di là delle professioni?

“È una domanda difficile. Di solito, quando mi presento, dico di essere un architetto, perché oggi ho una laurea in Architettura ed è comunque un titolo che mi appartiene. Se invece dovessi descrivermi come persona, direi che sono un grande appassionato di musica, di cinema e anche di palestra. Soprattutto, però, credo di essere una persona che nella vita si è rimessa in gioco molte volte. Una delle sfide più grandi è stata tornare all’università dopo tanti anni di pausa e riuscire a portare a termine quel percorso. Mi considero una persona coraggiosa. Oggi non ho più paura del giudizio degli altri, perché negli anni ho costruito una corazza e una sicurezza che prima non avevo. Continuo a puntare su tutto ciò in cui credo e continuerò a farlo. Il mio obiettivo è riuscire, un giorno, a vivere delle mie vere passioniˮ.

Non ha più paura del giudizio degli altri. Di solito si arriva a questo traguardo perché, in passato, quel giudizio ha fatto soffrire. È stato così anche per lei?

“Sì, assolutamente. Anche la scelta di iniziare ad allenarmi fisicamente dopo quell’evento traumatico non è stata casuale. Ha fatto parte di un percorso molto più ampio, umano e personale. Prima, ero un ragazzo molto diverso. Mi sentivo un nerd, non avevo un fisico allenato e non mi consideravo una persona attraente. Avevo l’impressione di non piacere alle ragazze e, ogni volta che cercavo di avvicinarmi a qualcuna, ricevevo quasi sempre un rifiuto. Quando ho iniziato a dedicare tempo a me stesso e ad allenarmi con costanza, ho visto cambiare il mio fisico. Di conseguenza è cresciuta anche la mia sicurezza. Questo, in un mondo segnato da standard condivisi, mi ha permesso di sentirmi più sicuro nei rapporti con gli altri e di riuscire, finalmente, a farmi vedere da chi mi interessavaˮ.

E oggi che rapporto ha con il suo corpo e con la sua immagine?

“Oggi ho un rapporto molto sereno, direi quasi pacifico, con il mio corpo. Sto bene con me stesso. Quando mi guardo allo specchio mi piaccio. Ci sono ancora alcuni particolari che, magari, un giorno mi piacerebbe migliorare, anche ricorrendo a qualche intervento estetico, ma nel complesso mi sento bene. Mi piace il mio volto, mi piacciono anche i capelli lunghi che porto adesso e credo di trasmettere sicurezza anche agli altri. Oggi mi piaccio e, di conseguenza, credo di piacere anche alle persone che mi circondanoˮ.

Se dovesse sacrificare qualcosa di sé pur di inseguire questo sogno, a che cosa sarebbe disposto a rinunciare?

“Se penso a questa domanda, la prima risposta che mi viene in mente riguarda il lavoro. Se oggi avessi un impiego stabile, magari a tempo indeterminato, sarei disposto a lasciarlo pur di mettermi in gioco e provare davvero a costruire una carriera nel mondo dello spettacolo. Credo che sarei disposto anche a cambiare completamente vita, trasferendomi lontano dalla Sicilia, se questo mi permettesse di inseguire concretamente il mio obiettivo. In fondo, il sacrificio più grande sarebbe proprio quello di allontanarmi dagli affetti, soprattutto da quelli familiari. In questo momento sono single, quindi penso soprattutto alla mia famiglia. Sarebbe questo l’aspetto della mia vita al quale sarei disposto a rinunciareˮ.

Se era disposto a fare tutto questo, perché non ha ancora lasciato Palermo?

“Perché volevo prima concludere il percorso universitario. Il mio obiettivo era trasferirmi a Roma con una laurea già conseguita, così da avere maggiori possibilità di trovare un lavoro nel caso in cui ne avessi avuto bisogno. Adesso quel traguardo è stato raggiunto. Mi sono laureato il 13 marzo con 110 su 110. Non è arrivata la lode, ma è comunque un risultato del quale sono molto soddisfatto. Per questo oggi mi sento finalmente sereno all’idea di trasferirmi. Ho chiuso un capitolo importante della mia vita e posso iniziarne uno nuovoˮ.

Sostiene di non avere più paura. Eppure le paure, in fondo, esistono sempre. Qual è il suo timore più grande? Qual è il suo vero tallone d’Achille?

“Potrebbe sembrare che la mia paura più grande sia quella di non riuscire ad affermarmi come artista, ma in realtà non è così. Il mio timore più grande è vivere una vita che non mi renda felice. Temo soprattutto di ritrovarmi a svolgere un lavoro che non mi soddisfi pienamente, un lavoro che non senta mio. Più che il successo artistico in sé, ciò che mi spaventa davvero è l’idea di trascorrere la vita facendo qualcosa che non mi rappresentaˮ.

Lei pensa che sia il lavoro a dare un’identità a una persona oppure è la società a imporci questa idea?

“Credo che sia soprattutto la società a trasmetterci questo modo di vedere le cose. Per quanto mi riguarda, oggi sarei disposto anche a fare un lavoro molto umile, come il cameriere, pur di vivere a Roma e continuare a sostenere provini e casting. Non mi spaventerebbe affatto essere giudicato per questo. Se qualcuno dicesse: «Guarda, fa il cameriere», non sarebbe un problema. Il mio modo di vedere le cose è diverso. Oggi magari fai il cameriere, ma nel frattempo stai lavorando per costruire qualcosa di più grande. Ed è proprio qui che ritorna il discorso sul giudizio degli altri: ormai non mi interessa piùˮ.

Quando ha finalmente deciso di seguire davvero la strada della musica e della recitazione, come hanno reagito i suoi genitori?

“Hanno reagito molto bene, soprattutto perché nemmeno loro si aspettavano che avrei avuto tutte queste opportunità. Praticamente ho partecipato a tutti i casting più importanti che si sono svolti a Palermo e sono sempre stato selezionato. L’ultima esperienza è stata sul set della seconda stagione di Young Sherlock, girata proprio a Palermo: ho interpretato un principe ottomano. Eravamo l’intera famiglia reale: il re e diversi principi. Eravamo al centro della scena, sopra tre carrozze, quindi si è trattato di un ruolo comunque significativo all’interno della sequenza. Questo mi ha dato una grande soddisfazione, perché sento che, passo dopo passo, stanno arrivando opportunità sempre più importanti. Oggi si tratta di personaggi minori, domani magari potrà arrivare anche un ruolo più significativo. Anche per questo i miei familiari hanno cambiato prospettiva. All’inizio mi avevano spinto a studiare perché avevano paura che scegliessi una strada troppo incerta. Oggi, invece, vedendo che questo percorso sta iniziando a dare risultati concreti, sono molto più sereni e mi sostengonoˮ.

Le persone che le sono state accanto, dagli amici ai rapporti più stretti, hanno sempre compreso e sostenuto le sue aspirazioni oppure ha dovuto sacrificare qualche relazione per inseguire il suo sogno?

“In realtà non ho dovuto sacrificare nessun rapporto. I miei amici mi hanno sostenuto fin dall’inizio e sono stati molto felici nel vedere che stanno arrivando le prime soddisfazioni e le prime pubblicazioni. Da questo punto di vista mi sono sentito davvero supportato dalle persone che mi sono accanto. Sul piano sentimentale, invece, non ho mai avuto una vera storia d’amore. Ho vissuto soprattutto delle relazioni fugaci e, proprio per questo, non si è mai presentata l’occasione di affrontare con qualcuno i discorsi legati alle mie aspirazioniˮ.

C’è una frase di Nietzsche che mi piace molto: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Se la stella danzante è il cantante, l’attore, l’artista che desidera diventare, qual è il caos che Michele La Rosa porta dentro di sé?

“Più che di caos parlerei di una paura. La paura di fallire c’è sempre, anche se oggi mi considero una persona molto più sicura di me rispetto al passato. Credo che il mio vero caos sia la possibilità di ritrovarmi, prima o poi, davanti a un bivio: scegliere una strada sicura, con uno stipendio fisso e un contratto stabile, oppure una strada più incerta che mi permetta di inseguire davvero ciò che amo. In questo momento, ad esempio, mi trovo proprio davanti a una situazione del genere. Sono stato selezionato per lavorare come addetto amministrativo e sto seguendo il corso di formazione. Contemporaneamente, però, sento il desiderio di trasferirmi a Roma per dedicarmi completamente allo studio della recitazione. Alla musica ho dedicato tanti anni di studio, mentre la recitazione la sto affrontando seriamente soltanto adesso. Per questo il mio vero conflitto interiore è capire se avrò il coraggio di rinunciare a un’opportunità lavorativa sicura per inseguire il sogno di vivere nel mondo dell’arte. In fondo, il mio caos è proprio questo: la paura di trovarmi davanti a un bivio tra una scelta sicura e una che mi fa battere il cuoreˮ.

Se il Michele di nove anni, quello che saliva per la prima volta su un palco per cantare, incontrasse il Michele di oggi, quale sarebbe l’aspetto che lo stupirebbe di più?

“Rimarrebbe stupito soprattutto dal fatto che non ci sia riuscito prima. Già da bambino sapevo quale strada volevo percorrere. A diciotto anni desideravo entrare ad Amici e cominciare quel percorso, quindi penso che quel bambino si stupirebbe nel vedere quanto tempo ho impiegato prima di seguire davvero ciò che sentivo. Rimarrebbe sorpreso dal fatto che abbia trascorso tanti anni percorrendo una strada che non avevo mai immaginato per me. Da bambino non pensavo minimamente di laurearmi in Architettura. Non lo immaginavo né a nove anni, né a quindici, né a diciotto. Da questo punto di vista sarebbe positivamente sorpreso per aver comunque conseguito una laurea che non avevo mai pensato di ottenere. Allo stesso tempo, però, lo sarebbe anche in senso negativo, perché vedrebbe quanto a lungo sono stato remissivo e quanto tempo ho vissuto una vita che sentivo non appartenere davvero a me. Ma in fondo sono felice che tutto questo stia accadendo proprio adesso: sento di essere arrivato a questo momento molto più preparato, soprattutto dal punto di vista psicologico. A diciotto anni, probabilmente, non avrei avuto gli strumenti per affrontare tutto ciò che comporta questo mestiere. Oggi, invece, mi sento molto più consapevole, più maturo e anche più forte. Paradossalmente penso che questo sia il momento giusto per affrontare un percorso artistico, perché oggi possiedo una solidità mentale che allora non avevo: sono più corazzato, sia fisicamente sia mentalmente. Ed è proprio questo che mi rende sereno nell’affrontare ciò che verràˮ.