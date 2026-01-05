Michele Leombruno sindaco di Serracapriola salva donna in ipotermia a San Paolo di Civitate, "labbra viola"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A San Paolo di Civitate, il sindaco di Serracapriola Michele Leombruno ha salvato una donna trovata riversa sull’asfalto, in “grave stato di ipotermia”. Il primo cittadino ha raccontato: “Aveva le labbra violacee, le mani congelate e non riusciva a parlare”. La donna era in compagnia del figlio, in evidente stato di agitazione. Ora è fuori pericolo.

Cosa è successo a San Paolo di Civitate

Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio il sindaco di Serracapriola Michele Leombruno si stava dirigendo in automobile nel vicino Comune di San Paolo di Civitate per assistere a una partita di calcio quando ha notato una donna riversa sull’asfalto, con accanto il figlio in evidente stato di agitazione.

Il primo cittadino si è fermato a prestare i primi soccorsi, allertando il 118.

Michele Leombruno è sindaco di Serracapriola, Comune in provincia di Foggia, in Puglia.

Il racconto di Michele Leombruno

All’agenzia ANSA, lo stesso Michele Leombruno ha raccontato: “Ero diretto al campo sportivo di San Paolo dove si doveva disputare l’incontro di calcio con la squadra del mio paese. Stavo percorrendo la provinciale 144 in solitaria quando mi sono imbattuto nella donna di circa 60 anni e in suo figlio di una trentina di anni. Pioveva a dirotto, c’era tanta nebbia e le temperature erano davvero proibitive. A quell’ora, le 14,45, la strada era completamente deserta”.

Il racconto del sindaco di Serracapriola è proseguito così: “Mi sono fermato, sono sceso dall’auto e mi sono subito conto che la donna era in un grave stato di ipotermia. Aveva le labbra violacee, le mani congelate e non riusciva a parlare“.

“Ho chiamato subito il 118, mi hanno detto che l’ambulanza di Serracapriola era impegnata in un soccorso a San Severo”, ha ricordato Michele Leombruno. “Ho preso un asciugamano che ho trovato in auto e ho cercato di riscaldarla”.

Il sindaco ha raccontato ancora: “Mentre stavo per caricarla in auto al telefono con il 118, ho visto l’ambulanza sopraggiungere e il personale sanitario prendere in consegna la donna e il figlio”.

Mamma e figlio, stando a quanto appreso e riportato da ANSA, erano senza telefoni cellulari e, pertanto, erano impossibilitati a chiedere aiuto. Leombruno ha spiegato: “Da anni hanno fatto questa scelta di vita. Si alzano la mattina e percorrono decine di chilometri a piedi tra le strade di campagna a raccogliere verdura. Lo hanno fatto anche ieri (domenica 4 gennaio, ndr), nonostante le condizioni del tutto proibitive”.

Come sta la donna soccorsa a San Paolo di Civitate

La donna soccorsa da Michele Leombruno a San Paolo di Civitate nel pomeriggio di domenica 4 gennaio sta meglio.

“Mi sono accertato delle sue condizioni di salute, è fuori pericolo“, ha raccontato il primo cittadino di Serracapriola, comune di 3680 residenti in provincia di Foggia.

Cos’è l’ipotermia e quali sono i sintomi

L’ipotermia, come spiegato sul sito di Humanitas, è una condizione di emergenza nella quale il corpo perde calore più velocemente di quanto lo produca. Ciò porta a una pericolosa diminuzione della temperatura corporea, che scende al di sotto dei 35 gradi. A queste temperature “il cuore, il sistema nervoso e altri organi non riescono a funzionare correttamente”.

Il sintomo principale è rappresentato dai brividi, a cui si possono aggiungere capogiri, fame, nausea, respirazione accelerata, difficoltà a parlare e un lieve senso di confusione, perdita della coordinazione, aumento della frequenza cardiaca e affaticamento.

Nei casi più gravi è possibile che il polso rallenti e che si perda progressivamente conoscenza.