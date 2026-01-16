Michele Mancuso deputato Ars di Forza Italia rischia l'arresto per corruzione, avrebbe preso una tangente

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato regionale dell’ARS Michele Mancuso di Forza Italia, indagato per corruzione in un caso di contributi pubblici pilotati. L’accusa riguarda presunte tangenti ricevute per favorire l’associazione ASD Genteemergente con fondi regionali da 98.000 euro stanziati nel 2024 per spettacoli nella città nissena. Tra gli indagati per corruzione e truffa aggravata anche alcuni dei legali e componenti dell’associazione. La procura ha disposto sequestri per 69.496 euro.

Michele Mancuso indagato per corruzione

Mancuso, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana eletto nella circoscrizione nissena per Forza Italia nel 2022, dovrà difendersi dall’accusa di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio in un momento importante della sua carriera politica.

Secondo l’inchiesta coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, il politico avrebbe incassato 12.000 euro, in tre tranche fino al maggio 2025, in cambio di interventi per assegnare finanziamenti pubblici all’associazione A.S.D. Genteemergente.

Non solo Mancuso, gli altri indagati per corruzione

La procura ha richiesto misure cautelari anche per Lorenzo Gaetano Tricoli e per i rappresentanti legali e componenti dell’associazione Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli, accusati di corruzione come corruttori, oltre a truffa aggravata per fatture fittizie da 49.000 euro ai danni della Regione Siciliana.

Eugenio Bonaffini, invece, è indagato per truffa senza ipotesi corruttiva.

Il gip ha disposto il sequestro preventivo di 69.496 euro e perquisizioni, inclusa quella nell’ufficio di Mancuso, esclusi gli spazi del partito.

Chi è Michele Mancuso, deputato dell’ARS

Classe 1968 di Milena, nella provincia di Caltanissetta, Michele Mancuso è capogruppo di Forza Italia all’ARS e membro della Commissione Bilancio, oltre a essere stato recentemente nominato nella Commissione Antimafia regionale.

Nel 2022 è stato eletto nel parlamento siciliano e fa parte della maggioranza di centrodestra che governa col presidente Gaetano Galvagno. Dal marzo 2023 è anche presidente della Commissione parlamentare speciale per l’esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria e delle proposte di norme di attuazione da parte del Governo regionale che si occupa di riforme istituzionali cruciali per l’autonomia siciliana.

Nel 2024 è stato riconfermato segretario provinciale di Forza Italia. La vicenda emerge proprio mentre Mancuso era indicato come possibile assessore regionale all’Economia nella giunta Schifani nel prossimo rimpasto. E nelle prossime ore avrebbe dovuto incontrare il vicepremier, nonché segretario nazionale di FI, Antonio Tajani giunto in Sicilia per la kermesse del partito organizzata al Politeama.

Una richiesta, quella della procura nissena, che accentua ancora di più le tensioni già presenti all’interno del centrodestra siciliano.