Michele Merlo morto di leucemia a 28 anni, ira della famiglia dell'ex Amici dopo la sentenza: "Non giustizia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La famiglia di Michele Merlo, l’ex cantante di X Factor e Amici morto di leucemia fulminante a 28 anni nel 2021, non avrà alcun risarcimento. Una sentenza ha stabilito che “il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi, che ha inciso in modo modesto sull’evoluzione clinica degli eventi”. I familiari dell’artista hanno parlato di “non giustizia”.

La causa civile sulla morte di Michele Merlo

Si è conclusa la causa civile intentata dai genitori di Michele Merlo, cantautore di Rosà divenuto popolare grazie alla partecipazione ad Amici e deceduto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. I familiari dell’artista non avranno alcun risarcimento.

Nel procedimento i genitori del cantante avevano chiamato in causa il medico di famiglia (colpevole, secondo l’accusa, di non aver effettuato in modo tempestivo una diagnosi differenziale che avrebbe potuto salvare la vita al giovane), l’Ulss 7 Pedemontana e la compagnia di assicurazioni.

I periti, come precisato dal giudice nella sentenza e riportato da La Repubblica, hanno chiarito che “il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi, che ha inciso peraltro in modo modesto sull’evoluzione clinica degli eventi”.

Già una consulenza tecnica aveva stabilito l’inevitabilità della morte di Michele Merlo e nell’indagine penale sul decesso del ragazzo i giudici avevano optato per l’archiviazione.

Prima della causa civile, l’azienda sanitaria ha proposto alla famiglia un’offerta transattiva, che è stata rifiutata.

La reazione della famiglia di Michele Merlo

Dopo la sentenza, la famiglia di Michele Merlo ha parlato di “non giustizia“.

Il padre, Domenico Merlo, ha obiettato: “Le prime due perizie effettuate a Bologna avevano affermato che, in caso di diagnosi precoce, avrebbe avuto tra l’85 e il 97% di probabilità di sopravvivenza”.

Chi era Michele Merlo

Michele Merlo è nato il 1° marzo 1993 a Rosà, in provincia di Vicenza.

Nel 2016 ha debuttato nel mondo dello spettacolo a X Factor, prendendo parte alla decima edizione del talent show di Sky. Inserito nella categoria “Under Uomini” capitanata da Arisa, è stato eliminato nella fase dei Bootcamp.

Il grande successo è arrivato grazie alla sua partecipazione nell’edizione 2017 di Amici, dove, col nome d’arte Mike Bird, ha raggiunto la semifinale.

Dopo l’esperienza nel talent show condotto da Maria De Filippi, Michele Merlo ha pubblicato il suo disco d’esordio con il nuovo nome d’arte Cinemaboy, prima di tornare a utilizzare il suo nome vero e uscire con il suo secondo album, intitolato “Cuori stupidi”.

Nel 2020 ha anche pubblicato un libro.

Michele Merlo è morto nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2021.